В Самаре ученые местного вуза создали йогурт с большим сроком годности.
«Лактобактерии в продукте сохраняются в живом состоянии более 30 дней», - сообщила пресс-служба СамГТУ.
Смесь для изготовления йогурта подвергается заморозке при температуре минус 70 градусов по Цельсию в условиях вакуума. Потом из смеси выпаривают воду. Ученые полагают, что реальный срок хранения может оказаться более 3 месяцев, исследования еще ведутся.
Для употребления такого йогурта в пищу достаточно просто добавить воды и размешать.
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