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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21 ноября 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 20 ноября 2017г 
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Как выяснили ученые, самой эффективной станет диета, которая подразумевает употребление пищи с небольшим процентом 

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В СамГТУ избран директор академии строительства и архитектуры

В СамГТУ избран директор академии строительства и архитектуры

Директором академии строительства и архитектуры в Самарском государственном техническом университете ученым советом избран Михаил Шувалов, сообщает пресс-служба вуза. Кандидатура декана факультета инженерных систем и природоохранного строительства была поддержана большинством голосов.

Напомним, академия строительства и архитектуры в составе СамГТУ 
30 октября 2017, 10:51
В составе СамГТУ образована академия строительства и архитектуры

В составе СамГТУ образована академия строительства и архитектуры

Академия строительства и архитектуры официально стала подразделением Самарского государственного технического университета, сообщает сайт образовательного учреждения. Ученый совет вуза проголосовал за создание ряда институтов и центров в составе СамГТУ. В частности, в университете появится институт дополнительного образования, в структуру которого войдут 

2 октября 2017, 05:00
Ученый совет СамГТУ решил преобразовать строительный институт в академию

Ученый совет СамГТУ решил преобразовать строительный институт в академию

Ученый совет СамГТУ проголосовал за изменение структуры вуза. Входящий в состав университета архитектурно-строительный институт преобразован в академию строительства и архитектуры. В его структуру войдут факультет инженерных систем и природоохранного строительства, факультет промышленного и гражданского строительства, строительно-технологический факультет, архитектурный факультет и 

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3000 за килограмм: в Самаре создали конфеты, которые не портят фигуру

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