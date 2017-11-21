Главное отличие этой технологии в том, что кисломолочный продукт сквашивается не в общем резервуаре, а в каждой баночке в специальной термостатной камере, при этом сам йогурт не перемешивается с ягодами. Суммарная мощность линии - 60 т готовой продукции в сутки. …