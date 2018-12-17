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В блогах: ко дню памяти погибших журналистов

В блогах: ко дню памяти погибших журналистов

Блогер samdum напомнил, что в прошедшую субботу отмечался день памяти погибших журналистов. "К Самарской области, к сожалению, эта дата имеет прямое отношение. В 90-е Тольятти был на первом месте в мире по числу убитых журналистов на душу населения. Ребята 
17 декабря 2018, 06:27
В блогах: Вот скажите, зачем вы рисуете инфляцию в 4%?

В блогах: Вот скажите, зачем вы рисуете инфляцию в 4%?

Блогер eirc63 обратился к властям, чтобы они остановили рост цен. "Вот скажите, зачем вы рисуете инфляцию в 4%? - негодует автор. - Приходишь в магазин и офигеваешь каждый раз. Неделю назад яйца были в районе 60 рублей. А сегодня 
17 декабря 2018, 06:17
В блогах: Самарский зоопарк хочет

В блогах: Самарский зоопарк хочет "попасть" в парк им. 60-летия Советской власти

Сотрудники Самарского зоопарка через соцсеть "ВКонтакте" обратились к жителям города, чтобы они проголосовали за строительство нового учреждения для содержания животных на территории парка им. 60-летия Советской власти! "Это будет современный комплекс, с зоной аттракционов, детскими площадками и динопарком! Деревья 
17 декабря 2018, 06:08
Новые назначения в правительстве Самарской области

Новые назначения в правительстве Самарской области

В понедельник, 17 декабря, Дмитрий Азаров произвел ряд кадровых перестановок в региональном правительстве. Как и прогнозировала "ТЕРРА", министром строительства стал Евгений Чудаев, ранее занимавший должность гендиректора одного из крупнейших девелоперов области - компании "Древо". Он является сыном бенефициара компании Николая 
17 декабря 2018, 04:55
Мэрия Самары: «Уборка города ведется в непрерывном режиме»

Мэрия Самары: «Уборка города ведется в непрерывном режиме»

По информации синоптиков, за прошедшую ночь в Самаре выпало почти 6 мм осадков. Как рассказали в Департаменте городского хозяйства и экологии, ночью улично-дорожную сеть очищали от снега 255 единиц техники и 122 специалиста муниципальных предприятий. Уборка производилась в первую очередь 

15 декабря 2018, 12:38
Расход химического реагента в Самаре сократили вдвое

Расход химического реагента в Самаре сократили вдвое

Особенности уборки от снега улично-дорожной сети губернской столицы обсудили на брифинге представители департамента городского хозяйства и экологии и сотрудники отдела ГИБДД Управления МВД России Самары. Напомним, что ранее глава Самары Елена Лапушкина поручила изменить подход к использованию реагентов и по 
12 декабря 2018, 11:18
С главной улицы Сызрани за ночь убрали 132 кубометра снега

С главной улицы Сызрани за ночь убрали 132 кубометра снега

В ночь на вторник, 11 декабря,  в Сызрани убирали город от снега 16 единиц техники. С улицы Советской на отрезке от улицы Победы до Володарского и от Победы до детского парка «Гномик» вывезли 132 кубометра снега. 

Кроме того, рабочие занимались 
11 декабря 2018, 10:46
В Самаре будут использовать меньше реагентов на улицах

В Самаре будут использовать меньше реагентов на улицах

В Самаре изменится подход к использованию реагентов: решено, что дорожные рабочие снизят объем высыпаемой на трассы смеси. По словам руководителя департамента городского хозяйства и экологии Олега Ивахина, за минувшие выходные было убрано почти 3000 тонн снега. Рабочие проводили механическую расчистку 
11 декабря 2018, 08:30
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