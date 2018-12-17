|
В блогах: ко дню памяти погибших журналистов
Блогер samdum напомнил, что в прошедшую субботу отмечался день памяти погибших журналистов. "К Самарской области, к сожалению, эта дата имеет прямое отношение. В 90-е Тольятти был на первом месте в мире по числу убитых журналистов на душу населения. Ребята …
|
17 декабря 2018, 06:27
|
В блогах: Вот скажите, зачем вы рисуете инфляцию в 4%?
Блогер eirc63 обратился к властям, чтобы они остановили рост цен. "Вот скажите, зачем вы рисуете инфляцию в 4%? - негодует автор. - Приходишь в магазин и офигеваешь каждый раз. Неделю назад яйца были в районе 60 рублей. А сегодня …
|
17 декабря 2018, 06:17
|
В блогах: Самарский зоопарк хочет "попасть" в парк им. 60-летия Советской власти
Сотрудники Самарского зоопарка через соцсеть "ВКонтакте" обратились к жителям города, чтобы они проголосовали за строительство нового учреждения для содержания животных на территории парка им. 60-летия Советской власти! "Это будет современный комплекс, с зоной аттракционов, детскими площадками и динопарком! Деревья …
|
17 декабря 2018, 06:08
|
Новые назначения в правительстве Самарской области
В понедельник, 17 декабря, Дмитрий Азаров произвел ряд кадровых перестановок в региональном правительстве. Как и прогнозировала "ТЕРРА", министром строительства стал Евгений Чудаев, ранее занимавший должность гендиректора одного из крупнейших девелоперов области - компании "Древо". Он является сыном бенефициара компании Николая …
|
17 декабря 2018, 04:55
|
Мэрия Самары: «Уборка города ведется в непрерывном режиме»
|
15 декабря 2018, 12:38
|
Расход химического реагента в Самаре сократили вдвое
Особенности уборки от снега улично-дорожной сети губернской столицы обсудили на брифинге представители департамента городского хозяйства и экологии и сотрудники отдела ГИБДД Управления МВД России Самары. Напомним, что ранее глава Самары Елена Лапушкина поручила изменить подход к использованию реагентов и по …
|
12 декабря 2018, 11:18
|
С главной улицы Сызрани за ночь убрали 132 кубометра снега
|
11 декабря 2018, 10:46
|
В Самаре будут использовать меньше реагентов на улицах
В Самаре изменится подход к использованию реагентов: решено, что дорожные рабочие снизят объем высыпаемой на трассы смеси. По словам руководителя департамента городского хозяйства и экологии Олега Ивахина, за минувшие выходные было убрано почти 3000 тонн снега. Рабочие проводили механическую расчистку …
|
11 декабря 2018, 08:30