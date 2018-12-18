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Следователи решают вопрос о возбуждении дела на начальника отдела ГСУ областного МВД
В областной столице началась доследственная проверка по факту незаконного получения денежных средств начальником отдела ГСУ ГУ МВД России по Самарской области через двух посредников. Деньги предназначались за направление уголовного дела в суд. К самарским следователям поступили материалы проверки из регионального …
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18 декабря 2018, 10:14
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В блогах: В Тольятти каждые 250 метров продаются ёлки
Тольяттинец Павел Турков пожаловался в "Фейсбуке", что в Автограде каждые 250 метров продаются ёлки. "Полагаю, половина елочных базаров неправомерные, - утверждает автор. - Меня же волнует другое: это незаконно срубленные дерева или со спецпитомников? Мэр этим вАще собирается у …
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18 декабря 2018, 06:28
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В блогах: Как справиться с пробками в Самаре?
"Как справиться с пробками в городе?" - таким вопросом задается блогер chillikaka. "Я, конечно, все понимаю. Зима, осталось совсем немного до Нового года. Но почему в городе ТАКИЕ пробки? Из-за чего они? Неужели только из-за дорог? Так их за …
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18 декабря 2018, 06:20
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В блогах. Плачет бабка, плачет дед: Самара, золотые яйца
В Самарской области резко выросли цены на яйца. Самарчанка Ольга Кардашевская выложила в "Фейсбуке" фото прилавка одного из магазинов. Яйца сейчас под 100 рублей за десяток. Самые дорогие - 130. "Плачет бабка, плачет дед. Самара, золотые яйца. Наверное, яйца …
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18 декабря 2018, 06:13
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В Самаре на Ставропольской/Матросова появилась огромная яма с водой
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14 декабря 2018, 04:03
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Жители 60 домов в Куйбышевском районе остались без холодной воды
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11 декабря 2018, 02:44
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«Офис на сетях водоснабжения»: в Самаре не могут вернуть воду в 7 домов из-за незаконной постройки
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6 декабря 2018, 04:13
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В Самаре возник поток холодной воды на Московском шоссе
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26 ноября 2018, 11:55
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«Пункт назначения» по-самарски: кусок швеллера прошиб стекло машины, едва не убив двоих человек
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20 ноября 2018, 02:02
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Около десятка домов остаются без отопления в Самаре
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16 ноября 2018, 11:24
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Жители домов в районе автостанции «Аврора» остались без холодной воды
24 октября жители домов в районе автостанции «Аврора» остались без холодной воды. Причиной коммунальных неудобств стала авария на водоводе диаметром 900 миллиметров. Сейчас специалисты «Самарских коммунальных систем» работают над восстановлением трубопровода.
На время проведения работ пришлось перекрыть часть улицы Мориса Тореза …
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24 октября 2018, 10:49
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В Тольятти жители 22 домов сидят без отопления
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22 октября 2018, 02:39