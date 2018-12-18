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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18.12.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 18.12.2018  
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Материалы по теме:

Следователи решают вопрос о возбуждении дела на начальника отдела ГСУ областного МВД

Следователи решают вопрос о возбуждении дела на начальника отдела ГСУ областного МВД

В областной столице началась доследственная проверка по факту незаконного получения денежных средств начальником отдела ГСУ ГУ МВД России по Самарской области через двух посредников. Деньги предназначались за направление уголовного дела в суд. К самарским следователям поступили материалы проверки из регионального 
18 декабря 2018, 10:14
В блогах: В Тольятти каждые 250 метров продаются ёлки

В блогах: В Тольятти каждые 250 метров продаются ёлки

Тольяттинец Павел Турков пожаловался в "Фейсбуке", что в Автограде каждые 250 метров продаются ёлки. "Полагаю, половина елочных базаров неправомерные, - утверждает автор. - Меня же волнует другое: это незаконно срубленные дерева или со спецпитомников? Мэр этим вАще собирается у 
18 декабря 2018, 06:28
В блогах: Как справиться с пробками в Самаре?

В блогах: Как справиться с пробками в Самаре?

"Как справиться с пробками в городе?" - таким вопросом задается блогер chillikaka. "Я, конечно, все понимаю. Зима, осталось совсем немного до Нового года. Но почему в городе ТАКИЕ пробки? Из-за чего они? Неужели только из-за дорог? Так их за 
18 декабря 2018, 06:20
В блогах. Плачет бабка, плачет дед: Самара, золотые яйца

В блогах. Плачет бабка, плачет дед: Самара, золотые яйца

В Самарской области резко выросли цены на яйца. Самарчанка Ольга Кардашевская выложила в "Фейсбуке" фото прилавка одного из магазинов. Яйца сейчас под 100 рублей за десяток. Самые дорогие - 130. "Плачет бабка, плачет дед. Самара, золотые яйца. Наверное, яйца 
18 декабря 2018, 06:13
В Самаре на Ставропольской/Матросова появилась огромная яма с водой

В Самаре на Ставропольской/Матросова появилась огромная яма с водой

В пятницу днем, 14 декабря, в Самаре произошла очередная коммунальная авария. Как передает с места событий корреспондент «Терры», на пересечении улиц Ставропольской и Матросова образовался провал в асфальте. На вид размер ямы примерно 2х2 метра, она залита водой, которая разлилась 
14 декабря 2018, 04:03
Жители 60 домов в Куйбышевском районе остались без холодной воды

Жители 60 домов в Куйбышевском районе остались без холодной воды

Во вторник, 11 декабря, из-за порыва на водоводе диаметром 300 миллиметров и 700 миллиметров в поселке Озерный и Кирзавод № 6 была отключена подача холодной воды в 60 многоквартирных домов. 
 
- Ремонтные работы ведёт Автодорстрой, планируемое время завершения - 12:00 
11 декабря 2018, 02:44
«Офис на сетях водоснабжения»: в Самаре не могут вернуть воду в 7 домов из-за незаконной постройки

«Офис на сетях водоснабжения»: в Самаре не могут вернуть воду в 7 домов из-за незаконной постройки

В областной столице не могут вернуть холодную воду жителям семи домов. 4 декабря произошла коммунальная авария около дома №235а по Советской Армии, где вода выходила из земли после порыва водовода диаметром 500 миллиметров. По технологическим причинам 5 декабря жителей семи 
6 декабря 2018, 04:13
В Самаре возник поток холодной воды на Московском шоссе

В Самаре возник поток холодной воды на Московском шоссе

В понедельник утром, 26 ноября, в областной столице произошла очередная коммунальная авария. По словам очевидцев, на Московском шоссе, напротив здания Пенсионного фонда по Промышленному району, прорвало трубу с холодной водой. Она залила проезжую часть и потекла в тоннель на пересечении 
26 ноября 2018, 11:55
«Пункт назначения» по-самарски: кусок швеллера прошиб стекло машины, едва не убив двоих человек

«Пункт назначения» по-самарски: кусок швеллера прошиб стекло машины, едва не убив двоих человек

Утром, 20 ноября в Самаре едва не повторилась сцена из американского триллера «Пункт назначения 2». Все случилось на светофоре возле дома №92 по улице Авроры. Первой на красный свет остановилась «Лада 
20 ноября 2018, 02:02
Около десятка домов остаются без отопления в Самаре

Около десятка домов остаются без отопления в Самаре

В Самаре после вчерашней коммунальной аварии на Московском шоссе по-прежнему холодно почти в десятке жилых домов в районе улиц Тихвинской и 8-ой Радиальной.

Напомним, в ночь на четверг там случилась утечка горячей воды, провалился асфальт , а в образовавшуюся яму угодил 

16 ноября 2018, 11:24
Жители домов в районе автостанции «Аврора» остались без холодной воды

Жители домов в районе автостанции «Аврора» остались без холодной воды

24 октября жители домов в районе автостанции «Аврора» остались без холодной воды. Причиной коммунальных неудобств стала авария на водоводе диаметром 900 миллиметров. Сейчас специалисты «Самарских коммунальных систем» работают над восстановлением трубопровода.

На время проведения работ пришлось перекрыть часть улицы Мориса Тореза 

24 октября 2018, 10:49
В Тольятти жители 22 домов сидят без отопления

В Тольятти жители 22 домов сидят без отопления

В понедельник, 22 октября, стало известно, что 22 дома в Центральном районе Тольятти остались без отопления. На аппаратном совещании в мэрии рассказали, что это случилось из-за аварии на теплосети. Сейчас на месте происшествия работают аварийные бригады, они должны устранить последствия 
22 октября 2018, 02:39
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