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В блогах: про новые светофоры и «адовую пробку» в Самаре
Блогер Анна Носова поведала про «адовую пробку и разъяренных водителей на 18-м километре». 20 декабря на кольце Волжского и Московское шоссе включили аж 8 светофоров. «Утро самарцев в очередной раз началось с матюков и ярости в адрес чиновников из …
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22 декабря 2017, 03:24
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Парковка на дублерах Московского шоссе и Ново-Садовой запрещена до апреля
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14 декабря 2017, 03:37
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Сроки открытия улицы Луначарского переносятся на неопределенное время
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13 декабря 2017, 05:14
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Улицу Луначарского в Самаре проверит стройнадзор
Открытие улицы Луначарского состоится только после официального ввода в эксплуатацию участка от Московского шоссе до улицы Мичурина. Об этом сообщили в городском департаменте градостроительства. Перед этим должна пройти проверка государственной инспекции стройнадзора – ориентировочно до конца декабря. Напомним, сообщения об …
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13 декабря 2017, 04:25
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В Самаре водитель маршрутки сбил на зебре 12-летнего ребенка
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13 декабря 2017, 01:38
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Очевидцы: в Самаре открыли проезд по Луначарского от Московского шоссе до Мичурина
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12 декабря 2017, 03:15
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В Самаре минтранс сообщил об изменениях на кольце Луначарского
Минтранс Самарской области сообщил, когда троллейбусы начнут ходить через кольцо улицы Луначарского и Московского шоссе. Об изменениях представители ведомства сообщили в социальной сети Twitter.
«Троллейбусное сообщение на данном участке будет восстановлено после окончания строительных работ. Контактная сеть троллейбусов на …
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28 ноября 2017, 03:13
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В Самаре снова изменят схему движения в районе станции метро «Московская»
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14 августа 2017, 03:46