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«Бункер S» Эфир передачи от 19 декабря 2017г 
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«Для качественного зимнего содержания дорог, находящихся в ведении ГКП Самарской области АСАДО, 

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Сроки открытия улицы Луначарского переносятся на неопределенное время

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Переносятся на неопределенное время сроки открытия улицы Луначарского, которую начали строить еще 3 года назад. Накануне в социальных сетях самарцы написали, что съезд с Московского шоссе на эту дорогу уже открыт. Однако сегодня проезд снова заблокировали. За три года на 

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Улицу Луначарского в Самаре проверит стройнадзор

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Открытие улицы Луначарского состоится только после официального ввода в эксплуатацию участка от Московского шоссе до улицы Мичурина. Об этом сообщили в городском департаменте градостроительства. Перед этим должна пройти проверка государственной инспекции стройнадзора – ориентировочно до конца декабря. Напомним, сообщения об 
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В Самаре водитель маршрутки сбил на зебре 12-летнего ребенка

В Самаре водитель маршрутки сбил на зебре 12-летнего ребенка

В Самаре на Московском шоссе  в результате ДТП пострадал ребенок. Он попал под колеса микроавтобуса Hyundai County. По данным полицейских, 44-летний водитель маршрутки сбил подростка на зебре. ДТП произошло во вторник, 12 декабря, в 14:40 на 19 километре Московского шоссе.
13 декабря 2017, 01:38
Очевидцы: в Самаре открыли проезд по Луначарского от Московского шоссе до Мичурина

Очевидцы: в Самаре открыли проезд по Луначарского от Московского шоссе до Мичурина

По словам очевидцев, в Самаре открыли проезд по улице Луначарского от Московского шоссе до ул. Мичурина. Сообщения об этом и фотографии появились в социальных сетях.

«Открыли МШ/Луначарского. Блоков в 17.00 не было», - сообщил пользователь Serge Air 11 декабря.
12 декабря 2017, 03:15
В Самаре минтранс сообщил об изменениях на кольце Луначарского

В Самаре минтранс сообщил об изменениях на кольце Луначарского

Минтранс Самарской области сообщил, когда троллейбусы начнут ходить через кольцо улицы Луначарского и Московского шоссе. Об изменениях представители ведомства сообщили в социальной сети Twitter.

«Троллейбусное сообщение на данном участке будет восстановлено после окончания строительных работ. Контактная сеть троллейбусов на 
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В Самаре снова изменят схему движения в районе станции метро «Московская»

В Самаре снова изменят схему движения в районе станции метро «Московская»

В Самаре скоро откроют съезд с Московского шоссе на улицу Луначарского. До конца лета в Самаре снова должна измениться схема движения транспорта в районе станции метро «Московская». Напомним, там строят новую развязку – закольцуют Московское шоссе и улицы Луначарского и 
14 августа 2017, 03:46
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