Сроки открытия улицы Луначарского переносятся на неопределенное время Переносятся на неопределенное время сроки открытия улицы Луначарского, которую начали строить еще 3 года назад. Накануне в социальных сетях самарцы написали, что съезд с Московского шоссе на эту дорогу уже открыт. Однако сегодня проезд снова заблокировали. За три года на …