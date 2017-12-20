Сегодня, 9 февраля, во втором часу дня произошло ДТП с участием трамвая. На ул. Тухачевского столкнулись «Ока» и вагон, следовавший по маршруту №4.

По предварительным данным, «Ока» выехала на рельсы после столкновения на дороге с другим автомобилем. О пострадавших не сообщается.

В …