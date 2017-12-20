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«Бункер S» Эфир передачи от 19 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 декабря 2017г 
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В Самаре энергетики рассказали, как изменятся тарифы на тепло

В Самаре энергетики рассказали, как изменятся тарифы на тепло

Российские энергетики обсудили в Самаре новую модель рынка тепла. Сегодня более половины тепловых сетей в России старше 25 лет. Их модернизация требует огромных инвестиций. Однако у энергетиков нет стимула вкладываться в обновление, поскольку после сокращения потерь их перестанут компенсировать в 

21 декабря 2017, 02:35
В Тольятти в «Противопожарной службе» АвтоВАЗа загорелась канализация

В Тольятти в «Противопожарной службе» АвтоВАЗа загорелась канализация

В четверг, 21 декабря, появилось сообщение о пожаре в Автозаводском районе Тольятти. В ООО «Противопожарная служба», ПАО «АвтоВАЗ» произошло возгорание в сантехтоннеле. Сообщение о происшествии поступило в МЧС в 8:51. Горел утеплитель канализационных труб. Площадь пожара составила шесть квадратных метров. 

21 декабря 2017, 01:07
В Самаре дома у Ново-Вокзальной остались без тепла и горячей воды

В Самаре дома у Ново-Вокзальной остались без тепла и горячей воды

В среду, 20 декабря, в Самаре без отопления и горячей воды остались дома в районе пересечения улиц Ново-Вокзальной и Вольской. Об этом ТРК "ТЕРРА" сообщили местные жители. Под отключение попал как минимум один социальный объект - лицей "Престиж". Там из-за 

20 декабря 2017, 09:09
Жители Самарской области смогут оперативно проверять работу УК

Жители Самарской области смогут оперативно проверять работу УК

С 1 января 2018 года государственная информационная система ГИС ЖКХ даст возможность жителям Самарской области оперативно проверять, как работает их управляющая компания. Об этом в эксклюзивном интервью в программе «Первые лица» рассказал руководитель регионального центра «ЖКХ-Контроль» Виктор Часовских. 

 «Все 
19 декабря 2017, 07:04
Коттеджи под Тольятти затопили канализационные воды

Коттеджи под Тольятти затопили канализационные воды

В пятницу, 15 декабря, под Тольятти произошел потоп. Вода залила коттеджи и приусадебные участки в селе Русская Борковка. Очевидцы опубликовали фото с места происшествия. По предварительной информации, прорвало канализационную трубу, по словам очевидцев, вода уже в домах.

«Ну, запах не могу 

15 декабря 2017, 11:02
В Самаре активно ведутся работы по прочистке ливневых канализаций и откачке дождевых вод

В Самаре активно ведутся работы по прочистке ливневых канализаций и откачке дождевых вод

Очистка сетей дождевой канализации сейчас активно идет в Самаре. А для того чтобы не возникло проблем зимой, а затем с пропуском весеннего паводка и с водоотведением стоков летом, муниципальное предприятие «Инженерные системы» провело большую подготовительную работу. Только за 10 месяцев 

17 ноября 2017, 08:39
В Самаре прочистили канализационные трубы вековой давности

В Самаре прочистили канализационные трубы вековой давности

Канализационные трубы вековой давности прочистили в Самаре. Стокам стало проще уходить из города, рассказали коммунальщики. Сейчас городская система «уличной хозфекальной канализации» состоит из 1 тысячи 260 километров труб и более 40 тысяч колодцев. С начала 2017 года промыто 211 километров 

16 ноября 2017, 11:52
В Самаре должникам перекрыли канализацию и они отдали деньги

В Самаре должникам перекрыли канализацию и они отдали деньги

В Самаре должники отдали деньги после того, как им перекрыли канализацию.
 
«Более 2 миллионов рублей долгов удалось получить СКС благодаря процедуре тампонирования канализации», - сообщила пресс-служба компании «Самарские коммунальные системы».
 
С начала года, после получения уведомления о тампонировании 

14 ноября 2017, 01:34
На пересечении Киевской и Тухачевского трамвай «слетел» с рельсов прямо на дорогу

На пересечении Киевской и Тухачевского трамвай «слетел» с рельсов прямо на дорогу

Вчера, 13 мая, ближе к вечеру на пересечении Киевской и Тухачевского произошло очередное ДТП с участием общественного транспорта. Примерно в 17-30 там сошел с рельсов трамвай, следовавший по первому маршруту.
 
В результате один из подвижных составов выбросило прямо на 
14 мая 2017, 11:25
На Тухачевского умер самарец во время прогулки, есть фото

На Тухачевского умер самарец во время прогулки, есть фото

Сегодня, 21 ноября, в Самаре произошел несчастный случай. Во время прогулки скончался 73-летний местный житель.

Инцидент случился на улице Тухачевского, напротив 88-го дома.

Пожилому мужчине стало плохо. Случайные прохожие вызвали для него скорую помощь, однако пенсионер скончался до прибытия медиков, передает 63.ru

21 ноября 2016, 10:49
В Самаре «Ока» врезалась в трамвай №4 на ул. Тухачевского

В Самаре «Ока» врезалась в трамвай №4 на ул. Тухачевского

Сегодня, 9 февраля, во втором часу дня произошло ДТП с участием трамвая. На ул. Тухачевского столкнулись «Ока» и вагон, следовавший по маршруту №4.

По предварительным данным, «Ока» выехала на рельсы после столкновения на дороге с другим автомобилем. О пострадавших не сообщается.

В 

9 февраля 2015, 03:34
В Самаре из-за ДТП на ул. Тухачевского встали трамваи

В Самаре из-за ДТП на ул. Тухачевского встали трамваи

Сегодня, 15 декабря, около 9 часов утра произошло столкновение двух автомобилей на пересечении ул. Киевской и ул. Тухачевского. В результате ДТП оказалось перекрыто движение трамваев в обе стороны. В районе перекрестка образовалась автомобильная пробка. По словам очевидцев, движение транспорта в 
15 декабря 2014, 09:47
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