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В Самаре энергетики рассказали, как изменятся тарифы на тепло
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21 декабря 2017, 02:35
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В Тольятти в «Противопожарной службе» АвтоВАЗа загорелась канализация
В четверг, 21 декабря, появилось сообщение о пожаре в Автозаводском районе Тольятти. В ООО «Противопожарная служба», ПАО «АвтоВАЗ» произошло возгорание в сантехтоннеле. Сообщение о происшествии поступило в МЧС в 8:51. Горел утеплитель канализационных труб. Площадь пожара составила шесть квадратных метров. …
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21 декабря 2017, 01:07
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В Самаре дома у Ново-Вокзальной остались без тепла и горячей воды
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20 декабря 2017, 09:09
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Жители Самарской области смогут оперативно проверять работу УК
С 1 января 2018 года государственная информационная система ГИС ЖКХ даст возможность жителям Самарской области оперативно проверять, как работает их управляющая компания. Об этом в эксклюзивном интервью в программе «Первые лица» рассказал руководитель регионального центра «ЖКХ-Контроль» Виктор Часовских.
«Все …
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19 декабря 2017, 07:04
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Коттеджи под Тольятти затопили канализационные воды
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15 декабря 2017, 11:02
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В Самаре активно ведутся работы по прочистке ливневых канализаций и откачке дождевых вод
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17 ноября 2017, 08:39
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В Самаре прочистили канализационные трубы вековой давности
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16 ноября 2017, 11:52
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В Самаре должникам перекрыли канализацию и они отдали деньги
В Самаре должники отдали деньги после того, как им перекрыли канализацию.
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14 ноября 2017, 01:34
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На пересечении Киевской и Тухачевского трамвай «слетел» с рельсов прямо на дорогу
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14 мая 2017, 11:25
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На Тухачевского умер самарец во время прогулки, есть фото
Сегодня, 21 ноября, в Самаре произошел несчастный случай. Во время прогулки скончался 73-летний местный житель.
Инцидент случился на улице Тухачевского, напротив 88-го дома.
Пожилому мужчине стало плохо. Случайные прохожие вызвали для него скорую помощь, однако пенсионер скончался до прибытия медиков, передает 63.ru
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21 ноября 2016, 10:49
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В Самаре «Ока» врезалась в трамвай №4 на ул. Тухачевского
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9 февраля 2015, 03:34
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В Самаре из-за ДТП на ул. Тухачевского встали трамваи
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15 декабря 2014, 09:47