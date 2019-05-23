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Легко и непринужденно о бомбах информационной повестки. Илья Табуев, Александр Гутин и Денис Коршиков обсуждают, на каком уровне в «помидорной столице России» Сызрани установили цены на рассаду, по каким причинам профессия Александра Кокорина оказалась неприменима в СИЗО и почему 
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Материалы по теме:

«Крылья Советов» подозревают в незаконной рекламе

«Крылья Советов» подозревают в незаконной рекламе

УФАС по Самарской области уличило футбольный клуб «Крылья Советов» в нарушении требований рекламного законодательства. Поводом для возбуждения дела послужило заявление гражданина, согласно которому на сайте команды присутствует в форме баннера реклама букмекерской конторы «Pari match». Продвижение деятельности, основанной на риске, 
23 мая 2019, 09:23
В Тольятти мусоропровод рассыпался после пожара

В Тольятти мусоропровод рассыпался после пожара

В четверг, 23 мая, в одной из многоэтажек на улице Свердлова в Тольятти случилось ЧП. Как рассказали в группе «Происшествия Тольятти» местные жители, там загорелся и взорвался мусоропровод, рассыпался до 4 этажа. По данным оперативных структур, в 15:43 дежурному 
23 мая 2019, 08:06
В Самаре удалось спасти бобра, который испачкался в нефтепродуктах

В Самаре удалось спасти бобра, который испачкался в нефтепродуктах

Сотрудники Самарского зоопарка и специалисты департамента охоты и рыболовства спасли бобра, который испачкался в нефтепродуктах. В среду утром, 22 мая, стало известно, что в районе развлекательного комплекса Кинап сидит бобер, испачкавшийся в нефти. На место событий выехали специалисты. Они отловили 
23 мая 2019, 05:31
В конце рабочей недели в Самарской области пройдут дожди и грозы

В конце рабочей недели в Самарской области пройдут дожди и грозы

В конце рабочей недели в Самарской области погода изменится к лучшему: хотя местами пройдут кратковременные дожди с грозами, температура воздуха постепенно начнется повышаться. В ночи на пятницу и субботу, 24 и 25 мая будет облачно с прояснениями, в отдельных районах 
23 мая 2019, 05:06
Прощай, Грустняшка! В Самаре отравили собаку Шумилина

Прощай, Грустняшка! В Самаре отравили собаку Шумилина

Появились новости о любителе животных Владимире Шумилине и его многочисленных питомцах. Как рассказал самарец Валерий Мокштадт, неизвестные начали травить собак «дяди Вовы». 
 
«Пока вся Россия праздновала День Победы, были дела поважней. Например, отравить собак на Ярмарочной, они ведь мешают нам 
23 мая 2019, 04:57
В самарской ИК-5 делают лавочки и урны

В самарской ИК-5 делают лавочки и урны

В самарской исправительной колонии № 5 организовали новое производство - теперь учреждение поставляет лавочки, газонные ограждения и урны. Контракт заключен между руководством исправительного учреждения и администрацией Куйбышевского района Самары. 

- В результате заключения контракта в исправительном учреждении были созданы рабочие 
21 мая 2019, 10:38
Кто зарабатывает меньше всех в Самаре

Кто зарабатывает меньше всех в Самаре

Сейчас на ГородРабот.ру в Самаре имеется более 17 000 вакансий. По нашей статистике, средняя зарплата в Самаре составляет 31 283 рубля. Но самая частая (модальная) зарплата в Самаре - 25 000 рублей.
 
Однако почти треть самарских работодателей 
20 мая 2019, 06:10
В России хотят повысить предел страхования вкладов

В России хотят повысить предел страхования вкладов

Центробанк и АСВ предложили поднять предел страхования вкладов до 10 млн рублей. Ведомства подготовили соответствующую поправку для внесения в Госдуму. Компенсацию такого размера предлагается выплачивать «при возникновении высоких остатков на счете в силу особых жизненных обстоятельств». Например, при размещении на 

20 мая 2019, 02:02
Работы по сбору металлических конструкций Фрунзенского моста завершены

Работы по сбору металлических конструкций Фрунзенского моста завершены

Движение по Фрунзенскому мосту в Самаре должны открыть к концу 2019 года. Сейчас работы по сбору металлических конструкций завершены на 100 %. Впереди - бетонирование основного створа. Напомним, строительство объекта стартовало в 2015 году. Его совокупная длина 2,16 км. 
20 мая 2019, 11:52
«Крылья Советов» заплатят штраф за матерщину фанатов

«Крылья Советов» заплатят штраф за матерщину фанатов

«Крылья Советов» продолжают расхлебывать последствия матча с «Уралом», который прошел 25 апреля на стадионе «Самара Арена». Встреча тогда завершилась поражением волжан со счетом 0:1. Некоторые болельщики, наблюдая за проигрышем команды, оказались не в силах сдержать своих эмоций. В итоге в 

7 мая 2019, 10:05
Не сдержались: самарские «Крылья Советов» заплатят за оскорбительные кричалки

Не сдержались: самарские «Крылья Советов» заплатят за оскорбительные кричалки

Самарским «Крыльям Советов» придется выплатить штраф — контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза решил наказать команду на 50 тысяч рублей. Клубу на этот раз нужно поплатиться за оскорбительные выражения болельщиков на матче 25-го тура Российской Премьер-лиги с «Уралом». Фанаты скандировали обидные 
1 мая 2019, 04:10
Энергетиков оштрафовали за отсутствие тепла при прорыве на Ташкентской

Энергетиков оштрафовали за отсутствие тепла при прорыве на Ташкентской

«Предприятие тепловых сетей» привлекли к административной ответственности за то, что самарцы остались без тепла во время коммунальной аварии на улице Ташкентской. Напомним, что 22 января на пересечении Ташкентской и Стара-Загоры произошел порыв тепломагистрали диаметром 1000 мм. Труба находилась в эксплуатационном 

28 марта 2019, 05:42
В Тольятти «прикрыли» два игровых салона

В Тольятти «прикрыли» два игровых салона

В Тольятти сотрудники прокуратуры Центрального района прошлись с проверкой по местным торговым точкам и нашли два незаконных игровых салона. Во время проверок внимание представителей надзорного ведомства привлекли торговые павильоны, расположенные по адресам улица Победы, 17А и Ленина 80А. В них 
28 марта 2019, 08:46
23-летнюю самарчанку оштрафовали за граффити на стене насосной станции

23-летнюю самарчанку оштрафовали за граффити на стене насосной станции

В Самаре привлекли к ответственности девушку, которая разрисовала стены насосной станции. Как рассказали в «РКС-Самара», весной прошлого года коммунальщики привели в порядок насосные станции. Совсем скоро на свежевыкрашенной стене одной из них появились изображения и надписи в стили граффити. Автор 
18 марта 2019, 12:18
В Тольятти игроман выиграл 120 миллионов рублей в незаконном автомате

В Тольятти игроман выиграл 120 миллионов рублей в незаконном автомате

Житель Тольятти выиграл в игровом автомате 120 миллионов рублей, такое сообщение появилось в социальных сетях. Один из очевидцев сделал видео.

Сообщается, что удача улыбнулась игроману 30 ноября. Автомат, где ему выпало «пять клубничек», находится в Центральном районе Тольятти. На видео слышны 

2 декабря 2016, 01:34
В Самаре уничтожили оборудование, изъятое в игорных заведениях

В Самаре уничтожили оборудование, изъятое в игорных заведениях

В этот четверг, 17 декабря, в Самаре было уничтожено более 100 игровых автоматов и около 50 компьютеров со специальными азартными программами. Стоимость каждого на черном рынке достигает 60 тысяч рублей. Запрещенные игровые устройства, изъятые из подпольных клубов, отвозят на базу 
18 декабря 2015, 09:14
В Кинеле игровой салон был замаскирован под бильярдный клуб

В Кинеле игровой салон был замаскирован под бильярдный клуб

В ночь с 5 на 6 апреля сотрудники Кинельской межрайонной прокуратуры совместно с МО МВД России «Кинельский» выявили незаконное игорное заведение, сообщает облпрокуратура. Игровые терминалы были установлены в помещении бильярдного клуба «Старт», расположенного на ул. Каховской.
При обыске 6 игровых 

7 апреля 2014, 06:04
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