Житель Тольятти выиграл в игровом автомате 120 миллионов рублей, такое сообщение появилось в социальных сетях. Один из очевидцев сделал видео.

Сообщается, что удача улыбнулась игроману 30 ноября. Автомат, где ему выпало «пять клубничек», находится в Центральном районе Тольятти. На видео слышны …