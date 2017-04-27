Во вторник, 25 апреля, под Самарой произошло серьезное ДТП. В результате столкновения фуры и Daewoo Nexia в легковой иномарке оказались зажаты люди – женщина и ребенок.

Авария случилась на территории Волжского района около села Николаевка. В Сети появились фотографии и видео …