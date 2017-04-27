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Машины самарцев массово уничтожают: кому выгодно?
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27 апреля 2017, 09:25
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В Самаре взлетела и разбилась о столб иномарка с компанией молодых людей
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27 апреля 2017, 09:11
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Жуткое ДТП под Самарой: фура сшибла с дороги иномарку с ребенком внутри
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26 апреля 2017, 02:05
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Очевидцы: во дворе на Мичурина загорелись пять машин
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24 апреля 2017, 01:41
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На дорогах Самары стало опаснее из-за дождя
На сайте ГУ МВД России по Самарской области опубликовано обращение к самарским автомобилистам в связи с дождливой погодой.
«В начальной фазе дождя резко снижается коэффициент сцепления колес с дорогой, увеличивается опасность заносов и потери управляемости автомобилем, в несколько раз возрастает тормозной …
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24 апреля 2017, 01:00
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Компания Volkswagen расстается с самарским партнером
В российском представительстве компании Volkswagen сообщили о расторжении дилерского договора с самарским партнером «Диверс Моторс». Продления не будет, говорится в официальном письме от PR-отдела Volkswagen в России, передает car-mania.ru.
На сайте компании «Диверс Моторс» пока остается в списке …
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21 апреля 2017, 02:14
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В Самаре упавшее дерево раздавило «Шевроле Лачетти»
В ночь на 21 апреля в Самаре во дворе на улице Победы рухнуло дерево. Рядом с ним была припаркована иномарка Chevrolet Lacetti. Упавшее дерево буквально раздавило автомобиль. В Сети появились фотографии с места происшествия.
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21 апреля 2017, 01:23
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В Самаре Nissan врезался в трамвай и блокировал движение
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22 марта 2017, 11:13
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Крупное дерево рухнуло на киоск на Черемшанской
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8 января 2017, 01:48
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В Самаре упавшее дерево придавило иномарку прямо на дороге, есть фото
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5 июня 2016, 04:54
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В Самаре упавшее дерево разбило машину на улице Дзержинского
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8 сентября 2015, 09:12