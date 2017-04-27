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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

Машины самарцев массово уничтожают: кому выгодно?

Машины самарцев массово уничтожают: кому выгодно?

Самарец Вадим Афанасьев поведал в "Фейсбуке" про "новый автотруп на улице Ерошевского". В городе продолжается жуткая серия поджогов и вандализма. С начала этого года уже около 50 случаев. Злоумышленников ничто не останавливает. Примерная структура автопреступлений: 25 машин они сожгли, 15 

27 апреля 2017, 09:25
В Самаре взлетела и разбилась о столб иномарка с компанией молодых людей

В Самаре взлетела и разбилась о столб иномарка с компанией молодых людей

В ночь на 27 апреля в Самаре произошло ДТП на пересечении проспектов Кирова и Карла Маркса. По предварительной информации, иномарка Hyundai подлетела на препятствии, перевернулась и крышей влетела в фонарный столб. Молодых людей, ехавших в автомобиле, зажало внутри. Чтобы извлечь 
27 апреля 2017, 09:11
Жуткое ДТП под Самарой: фура сшибла с дороги иномарку с ребенком внутри

Жуткое ДТП под Самарой: фура сшибла с дороги иномарку с ребенком внутри

Во вторник, 25 апреля, под Самарой произошло серьезное ДТП. В результате столкновения фуры и Daewoo Nexia в легковой иномарке оказались зажаты люди – женщина и ребенок.

Авария случилась на территории Волжского района около села Николаевка. В Сети появились фотографии и видео 

26 апреля 2017, 02:05
Очевидцы: во дворе на Мичурина загорелись пять машин

Очевидцы: во дворе на Мичурина загорелись пять машин

Рано утром во дворе на улице Мичурина вспыхнули пять машин, сообщил очевидец и опубликовал фото.

«Произошло рано утром часа в 4-5, во дворе на Мичурина, 25. Сгорели 5 автомобилей», - уточнил автор сообщения.

«Так это ДТП как бы. 
24 апреля 2017, 01:41
На дорогах Самары стало опаснее из-за дождя

На дорогах Самары стало опаснее из-за дождя

На сайте ГУ МВД России по Самарской области опубликовано обращение к самарским автомобилистам в связи с дождливой погодой.

«В начальной фазе дождя резко снижается коэффициент сцепления колес с дорогой, увеличивается опасность заносов и потери управляемости автомобилем, в несколько раз возрастает тормозной 

24 апреля 2017, 01:00
Компания Volkswagen расстается с самарским партнером

Компания Volkswagen расстается с самарским партнером

В российском представительстве компании Volkswagen сообщили о расторжении дилерского договора с самарским партнером «Диверс Моторс». Продления не будет, говорится в официальном письме от PR-отдела Volkswagen в России, передает car-mania.ru.

На сайте компании «Диверс Моторс» пока остается в списке 
21 апреля 2017, 02:14
В Самаре упавшее дерево раздавило «Шевроле Лачетти»

В Самаре упавшее дерево раздавило «Шевроле Лачетти»

В ночь на 21 апреля в Самаре во дворе на улице Победы рухнуло дерево. Рядом с ним была припаркована иномарка Chevrolet Lacetti. Упавшее дерево буквально раздавило автомобиль. В Сети появились фотографии с места происшествия.
21 апреля 2017, 01:23
В Самаре Nissan врезался в трамвай и блокировал движение

В Самаре Nissan врезался в трамвай и блокировал движение

В среду, 22 марта, в Самаре произошло ДТП на трамвайных путях. Утром на пересечении улиц Ново-Вокзальной и Мирной столкнулись автомобиль Nissan и трамвай, следовавший по маршруту №7.

По словам очевидца, водитель «Ниссана», двигаясь по Ново-Вокзальной, при повороте налево допустил 
22 марта 2017, 11:13
Крупное дерево рухнуло на киоск на Черемшанской

Крупное дерево рухнуло на киоск на Черемшанской

Вчера, 7 января, на улице Черемшанской, в районе проспекта Кирова, произошло ЧП. Там на продуктовый ларек рухнуло крупное дерево, передает ProGorodSamara.
 
«Будьте осторожны! Под тяжестью снега деревья с корнем вырывает! Слава Богу, никто не пострадал», - пишет очевидец события 
8 января 2017, 01:48
В Самаре упавшее дерево придавило иномарку прямо на дороге, есть фото

В Самаре упавшее дерево придавило иномарку прямо на дороге, есть фото

Сегодня, 5 июня, днем на улице Средне-Садовой в Самаре случилось чрезвычайное происшествие. По словам очевидцев, на автомобиль «Опель» прямо во время движения рухнуло дерево. Растение перекрыло всю улицу.

«Ничего не предвещало беды... Дерево перекрыло движение между коммунаров и физкультурной 
5 июня 2016, 04:54
В Самаре упавшее дерево разбило машину на улице Дзержинского

В Самаре упавшее дерево разбило машину на улице Дзержинского

Сегодня, 8 сентября, в соцсетях появилось сообщение о рухнувшем дереве.

«Самара, Дзержинского, 4, упало дерево...» - сообщил очевидец. Он опубликовал фото с места происшествия. «Жертв нет. Дерево упало примерно в 8:30… Там тупик, и многие ставят машины в этом месте…» 
8 сентября 2015, 09:12
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