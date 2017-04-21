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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 19 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

Полицейские в броне и с автоматами вышли на дороги Тольятти

Полицейские в броне и с автоматами вышли на дороги Тольятти

В четверг, 20 апреля, на улицах Тольятти видели полицейских в боевом снаряжении. По словам очевидцев, на силовиках были каски и бронежилеты, они были вооружены автоматами. В социальной сети появилось фото.

В местной госавтоинспекции заявили, что беспокоиться не надо. В 
20 апреля 2017, 11:06
В Самаре трамвай сошел с рельсов и застрял в луже

В Самаре трамвай сошел с рельсов и застрял в луже

Около 10 часов утра в среду, 19 апреля, в Самаре с рельсов сошел трамвай №22. Это произошло на улице Ново-Садовой между остановками «Госуниверситет» и Постников овраг, сообщил очевидец в социальной сети. Он опубликовал фото.

«На овраге трамвай сошёл с 
19 апреля 2017, 11:44
В Самаре лихач протаранил 6 припаркованных машин и скрылся

В Самаре лихач протаранил 6 припаркованных машин и скрылся

В понедельник, 17 апреля, в Самаре на парковке у перекрестка улиц Матросова и Вольской произошло массовое ДТП. Неизвестный автомобилист на скорости врезался в парковочное место, разбив шесть машин, и скрылся с места аварии. По словам очевидца, это случилось в 13:35. 
17 апреля 2017, 02:17
Психологи рассказали, как выбрать идеальное фото для сайта знакомств

Психологи рассказали, как выбрать идеальное фото для сайта знакомств

Ученые выяснили, как выбрать идеальный снимок для профиля на сайте знакомств. Оказывается, это лучше доверить совершенно незнакомому человеку. В итоге, говорят психологи, ваша привлекательность в глазах других вырастет в разы.
В процессе экспериментов оказалось, что многие пользователи Сети останавливают выбор 

14 апреля 2017, 09:45
В Самаре Nissan врезался в трамвай и блокировал движение

В Самаре Nissan врезался в трамвай и блокировал движение

В среду, 22 марта, в Самаре произошло ДТП на трамвайных путях. Утром на пересечении улиц Ново-Вокзальной и Мирной столкнулись автомобиль Nissan и трамвай, следовавший по маршруту №7.

По словам очевидца, водитель «Ниссана», двигаясь по Ново-Вокзальной, при повороте налево допустил 
22 марта 2017, 11:13
В Самаре у площади Кирова столкнулись трамвай и иномарка

В Самаре у площади Кирова столкнулись трамвай и иномарка

В понедельник, 27 февраля, в социальных сетях появилась информация о ДТП на трамвайной линии. Опубликовано фото. Примерно в 11 часов у площади Кирова столкнулись трамвай и иномарка. На общественном транспорте табличка с номером маршрута – 8. Другой участник ДТП ехал 
27 февраля 2017, 12:22
В Самаре водитель автобуса поехал на «красный» и протаранил иномарку

В Самаре водитель автобуса поехал на «красный» и протаранил иномарку

В понедельник, 30 января, в Самаре произошло ДТП с участием общественного транспорта. Автобус «МАЗ» протаранил иномарку «Фольксваген Поло» на перекрестке Московского шоссе и улицы Советской Армии. Это произошло примерно в десять часов вечера.

Автобусом управлял 61-летний водитель, ехавший со 
31 января 2017, 04:07
В Самаре собака растерзала иномарку во дворе на Димитрова, есть фото

В Самаре собака растерзала иномарку во дворе на Димитрова, есть фото

В Интернете появились фотографии иномарки Opel Mokka, которая, по словам очевидца, получила серьезные повреждения в результате нападения собаки. Инцидент произошел в Самаре во дворе на улице Георгия Димитрова утром во вторник, 17 января. Машина была припаркована на улице. Автовладелец сначала 
18 января 2017, 04:45
Крупное дерево рухнуло на киоск на Черемшанской

Крупное дерево рухнуло на киоск на Черемшанской

Вчера, 7 января, на улице Черемшанской, в районе проспекта Кирова, произошло ЧП. Там на продуктовый ларек рухнуло крупное дерево, передает ProGorodSamara.
 
«Будьте осторожны! Под тяжестью снега деревья с корнем вырывает! Слава Богу, никто не пострадал», - пишет очевидец события 
8 января 2017, 01:48
В Самаре упавшее дерево придавило иномарку прямо на дороге, есть фото

В Самаре упавшее дерево придавило иномарку прямо на дороге, есть фото

Сегодня, 5 июня, днем на улице Средне-Садовой в Самаре случилось чрезвычайное происшествие. По словам очевидцев, на автомобиль «Опель» прямо во время движения рухнуло дерево. Растение перекрыло всю улицу.

«Ничего не предвещало беды... Дерево перекрыло движение между коммунаров и физкультурной 
5 июня 2016, 04:54
В Самаре упавшее дерево разбило машину на улице Дзержинского

В Самаре упавшее дерево разбило машину на улице Дзержинского

Сегодня, 8 сентября, в соцсетях появилось сообщение о рухнувшем дереве.

«Самара, Дзержинского, 4, упало дерево...» - сообщил очевидец. Он опубликовал фото с места происшествия. «Жертв нет. Дерево упало примерно в 8:30… Там тупик, и многие ставят машины в этом месте…» 
8 сентября 2015, 09:12
В Тольятти на пассажирский автобус упало дерево

В Тольятти на пассажирский автобус упало дерево

В соцсетях появилась информация, что в Тольятти на машину рухнуло дерево.

«Такая вот беда на Комсомольской, 42. Под деревом остался автомобиль», - сообщил пользователь. Очевидцы опубликовали фото.

На одной из фотографий видно, что под деревом оказался пассажирский микроавтобус 
2 июля 2015, 03:21
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