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Полицейские в броне и с автоматами вышли на дороги Тольятти
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20 апреля 2017, 11:06
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В Самаре трамвай сошел с рельсов и застрял в луже
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19 апреля 2017, 11:44
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В Самаре лихач протаранил 6 припаркованных машин и скрылся
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17 апреля 2017, 02:17
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Психологи рассказали, как выбрать идеальное фото для сайта знакомств
Ученые выяснили, как выбрать идеальный снимок для профиля на сайте знакомств. Оказывается, это лучше доверить совершенно незнакомому человеку. В итоге, говорят психологи, ваша привлекательность в глазах других вырастет в разы.
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14 апреля 2017, 09:45
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В Самаре Nissan врезался в трамвай и блокировал движение
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22 марта 2017, 11:13
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В Самаре у площади Кирова столкнулись трамвай и иномарка
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27 февраля 2017, 12:22
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В Самаре водитель автобуса поехал на «красный» и протаранил иномарку
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31 января 2017, 04:07
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В Самаре собака растерзала иномарку во дворе на Димитрова, есть фото
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18 января 2017, 04:45
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Крупное дерево рухнуло на киоск на Черемшанской
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8 января 2017, 01:48
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В Самаре упавшее дерево придавило иномарку прямо на дороге, есть фото
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5 июня 2016, 04:54
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В Самаре упавшее дерево разбило машину на улице Дзержинского
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8 сентября 2015, 09:12
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В Тольятти на пассажирский автобус упало дерево
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2 июля 2015, 03:21