11
06
38
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 15.01.2019  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 14.01.2019 
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram

Материалы по теме:

Самарская рулетка: Жильцы дома на Медицинской боятся выходить из улицу из-за огромных сосулек

Самарская рулетка: Жильцы дома на Медицинской боятся выходить из улицу из-за огромных сосулек

Обращения в коммунальную службу и управляющую оказались безуспешными. Полный игнор.  Зато звонок в райадминистрацию принес «ошеломительный» результат – приехали «непонятные личности», натянули ленту и всё. Выходить из подъезда сейчас страшно. Жильцы играют в настоящую русскую самарскую рулетку. Дети, старики и 
15 декабря 2018, 02:49
В Самаре от падения сосулек пострадали мужчина и женщина

В Самаре от падения сосулек пострадали мужчина и женщина

В Самаре в результате падения с крыш сосулек пострадали два человека – мужчина и женщина. Оба инцидента произошли в среду, 27 декабря. На улице Советской Армии сосулька упала на 33-летнюю горожанку. На улице Красных Коммунаров пострадал 59-летний мужчина, у него 
28 декабря 2017, 01:13
Коммунальщики, вам «привет»: На Безымянке мужчину едва не убило сосулькой

Коммунальщики, вам «привет»: На Безымянке мужчину едва не убило сосулькой

Сегодня, 9 декабря, днем в Самаре в результате несчастного случая пострадал мужчина. На него с крыши свалилась сосулька, передает портал 63.ru. «На улице Кузнецкой на мужчину упала сосулька и пробила ему голову. Вроде живой, увезли на скорой», - сообщает 
10 декабря 2017, 12:28
В Самаре на Революционной припаркованные автомобили побило снежной наледью

В Самаре на Революционной припаркованные автомобили побило снежной наледью

Вчера, 22 февраля, в Самаре несколько беспечных автомобилистов стали жертвами потепления.

Как передает 63.ru, на улице Революционной сразу несколько легковушек, припаркованных возле жилого дома, накрыло сошедшей с крыши снежной «лавиной». Наледь и снег нанесли значительный ущерб автомобилям.

Наиболее 
23 февраля 2017, 11:20
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04

Мы Вам перезвоним!

Наверх