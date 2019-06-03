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В блогах: Самару опять атаковали фальшивые проверяющие
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3 июня 2019, 05:27
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Члена ОПГ из Сызрани поймали с крупной партией героина
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3 июня 2019, 05:18
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Бывший руководитель областного департамента туризма будет управлять пятизвездочным отелем
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3 июня 2019, 04:55
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Самарские следователи выяснят, кто виноват в падении детей с батута и ударах током
В Самарской области стартовали доследственные проверки из-за происшествий, которые случились с детьми в минувшие выходные. Напомним, что 1 июня около торгового центра в Центральном районе Тольятти от порыва ветра перевернулся батут, в котором играли маленькие дети. У них диагностировали …
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3 июня 2019, 04:25
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В Самаре вдоль Московского шоссе высадят 620 деревьев и 7 тысяч кустарников
В Самаре, видимо, поставлена точка в истории с высаженными на Московском шоссе туями: в понедельник, 3 июня, заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Андрей Спиридонов представил общественности схему высадки зеленых насаждений взамен засохших кустарников. Как говорилось ранее, …
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3 июня 2019, 03:23
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В Самаре перекрыли въезды в два корпуса больницы Середавина
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3 июня 2019, 10:11
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В блогах: есть ли в Самарской области паллиативная помощь, или Пока они живы...
Блогер Ольга Шелест задается вопросом, есть ли в Самарской области паллиативная помощь? "Вопрос почти риторический на данный момент, - сетует автор. - Вот вчера в очередной раз участковый педиатр из обычного кашля моего ребенка раздул: "Реанимация, санация, срочная госпитализация". …
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31 мая 2019, 09:22
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Ректором Самарского медуниверситета избрали Александра Колсанова
В среду, 29 мая, в Самарском государственном медицинском университете завершились выборы нового ректора. Его избрали сегодня на конференции научно-педагогических и медицинских работников. Большинство голосов - 128 набрал Александр Колсанов, 116 участников конференции отдали предпочтение Евгению Корымасову и 9 - набрал …
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29 мая 2019, 04:41
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В России изменились правила медицинского страхования
28 мая в России вступили в силу новые правила обязательного медицинского страхования. Согласно приказ Минздрава, профилактическая работа поликлиник должна усилиться. В течение ближайших двух лет планируется провести диспансеризацию и профосмотр россиян, чтобы понять базовый уровень здоровья граждан и определить, какие …
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28 мая 2019, 12:32
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Министр экономического развития Дмитрий Богданов рассказал, как разрешилась ситуация с Самарской стоматологической поликлиникой № 2
Самарская область вошла в Топ-6 регионов-лидеров по уровню развития государственно-частного партнерства. На вершине рейтинга субъектов 63-й регион оказался вместе с Москвой, Московской областью, Санкт-Петербургом, Башкортостаном и Ханты-Мансийским округом. Охотнее всего инвесторы заходят в проекты в сфере инфраструктурного развития и здравоохранения. …
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17 мая 2019, 05:45
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В Самаре вандалы разрисовали фасад дома с портретом Владимира Середавина
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15 апреля 2019, 05:24
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В блогах. До 40 тысяч еще далеко: врач из Тольятти выложил новую «расчетку»
Врач-травматолог из Тольятти Алексей Карчинский, который вызвал шквал негатива после публикации в соцсетях своей зарплатной ведомости за февраль, выложил в «ВК» «расчетку» за март. «Заработная плата подросла до 22 тысяч 225 рублей. Также в листе указаны отпускные за 2 …
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11 апреля 2019, 10:20
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В Самарской области активизировались клещи: зафиксировано 6 укусов
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10 апреля 2019, 09:48
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И.о. главного врача больницы имени Середавина в Самаре назначен Армен Бенян
Во вторник утром, 9 апреля, сотрудникам областной больницы имени Середавина представили нового главного врача Армена Беняна.
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9 апреля 2019, 03:26
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В Самаре ищут врачей для школьника, дважды пережившего остановку сердца
Самарские медики борются за жизнь восьмилетнего мальчика Ромы, который, предположительно, получил пищевое отравление. Папа одноклассника заболевшего школьника, Арслан Ф. обращается к пользователям соцсетей с просьбой направить к ребенку хороших невропатологов или реаниматологов, поделиться контактами. По словам мужчины, Роман со …
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8 апреля 2019, 03:25
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Шестерых самарцев укусили клещи
В Самарской области 26 территорий, где сейчас наступает активность клещей. По данным на сегодняшний день, шестерых жителей региона покусали клещи. Энцефалита не обнаружено. По словам специалистов, особо опасны лесопарковые зоны, Жигулёвский заповедник, территории городов. Опасны энцефалит и боррелиоз клещевой. В …
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8 апреля 2019, 02:20
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