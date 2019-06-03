В Самаре перекрыли въезды в два корпуса больницы Середавина … В Самаре начались работы по замене теплотрассы на улице Ташкентской. В связи с этим заехать на территорию Самарской областной клинической больницы имени Владимира Середавина привычным путем можно не везде. В зону работ попали два контрольно-пропускных пункта - в педиатрический и