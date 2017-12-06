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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 5 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 5 декабря 2017г 
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Материалы по теме:

Под Сызранью загорелся вахтовый автобус «Газпрома»

Под Сызранью загорелся вахтовый автобус «Газпрома»

Сегодня, 3 ноября, в Сызрани произошло ЧП с участием пассажирского транспорта. На улице Локомобильной загорелся автобус.

— Сообщение на пульт дежурного поступило в 9:07, - передает ГУ МЧС по Самарской области. - На место ЧП выезжали 8 спасателей на 
3 декабря 2017, 03:34
В Отрадном ночью потушили крупный пожар на улице Самарской

В Отрадном ночью потушили крупный пожар на улице Самарской

В ночь с пятницы на субботу, с 1 на 2 декабря, в городе Отрадный на улице Самарской случился крупный пожар. Горел частный жилой. Пламя охватило территорию площадью 90 квадратных метров.

На тушение выезжало пожарное подразделение в составе 10 человек 
2 декабря 2017, 03:54
В Самаре «УАЗ-Патриот» загорелся на ходу у станции «Безымянка»

В Самаре «УАЗ-Патриот» загорелся на ходу у станции «Безымянка»

Сегодня, 1 декабря, в Самаре на улице Победы у станции метро  «Безымянка» на ходу загорелся автомобиль «УАЗ-Патриот». Столб дыма был виден издали. Фото и видео с места происшествия очевидец опубликовал в социальной сети. «Безымянка, горит Патриот!», - написал пользователь.

«К 
1 декабря 2017, 12:44
В Самаре около часа горел автосервис на улице Коростелевых

В Самаре около часа горел автосервис на улице Коростелевых

В среду, 22 ноября, в центре Самары рано утром произошел пожар. Около часа горел автосервис на площади 100 квадратных метров, расположенный на улице Братьев Коростелевых. ЧП произошло в 5:23.

«На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 26 человек личного состава 

22 ноября 2017, 10:53
«Как такое может быть!»: Ночью по центру Самары бродила бесхозная корова

«Как такое может быть!»: Ночью по центру Самары бродила бесхозная корова

Сегодня ночью, 11 ноября, жители 14 микрорайона Самары наблюдали необычную для города-миллионика картину: возле дома № 186 по улице Стара-Загора «паслась» корова (или бычок). Откуда она пришла – для всех загадка. Как пишут очевидцы в паблике «Новости Самары - 
11 ноября 2017, 02:22
В Самаре водитель чуть не въехал в ресторан на своей иномарке

В Самаре водитель чуть не въехал в ресторан на своей иномарке

В воскресенье, 29 октября, в Самаре на Волжском проспекте произошло ДТП. Автомобиль Skoda Octavia протаранил арку перед входом в ресторан «Фон Вакано».  Это случилось примерно в 15:20. Иномарка, под управлением 40-летнего водителя, ехала в направлении улицы Вилоновской. Автомобилиста на «скорой» 
30 октября 2017, 09:31
Составлен рейтинг главных летних развлечений россиян

Составлен рейтинг главных летних развлечений россиян

Эксперты сервиса «Яндекс-Деньги» составили рейтинг наиболее востребованных развлечений россиян летом 2017 года. Как выяснилось, больше всего наши соотечественники любят посещать заведения общественного питания.
Итак, на первом месте перечня развлечений походы в рестораны и бары, которые среднестатистический россиянин может совершать в 

24 августа 2017, 03:33
Молодой человек умер в очереди за едой в ресторане Burger King

Молодой человек умер в очереди за едой в ресторане Burger King

В ресторане быстрого питания «Burger King» внезапно скончался молодой человек, который ожидал своего заказа. Несчастный случай произошел в воскресенье, 28 августа. Об этом сообщает РЕН ТВ.
28-летний мужчина стоял в очереди за едой. Неожиданно он потерял сознание и упал на глазах сотрудников 

29 августа 2016, 02:40
В блогах: ресторанный юмор

В блогах: ресторанный юмор

Блогер gorodovoy63 обращает внимание на вызывающие предупреждения "одного из небезызвестных ресторанов на улице Победы". "Своей огороженной парковки у заведения нет, а для тех, кто все-таки решил поставить своё авто рядом с ним, ждет вот такая табличка: "Если ты не гость 
30 июля 2016, 07:11
В Самаре разработан стиль улицы Стара-Загора

В Самаре разработан стиль улицы Стара-Загора

На совещании в администрации городского округа Самара обсудили благоустройство улицы Стара-Загора. Для неё разработан единый стиль, в соответствии с которым должны быть оформлены расположенные на улице объекты потребрынка, фасады, вывески, лестницы, урны. Единым будет и новое цветочное оформление. На ул. 
23 марта 2016, 11:18
В Самаре пройдет игра-квест в честь юбилея улицы Стара-Загора

В Самаре пройдет игра-квест в честь юбилея улицы Стара-Загора

Сегодня, 3 марта, в Самаре презентуют первую городскую квест-игру «Новые Стара-Загорские игры». Её придумали в честь 50-летнего юбилея одноименной улицы в Самаре.

Участники квеста разработают маршруты для туристов по улице Стара-Загора, расскажут про её достопримечательности.

Проект представят в 
3 марта 2016, 01:11
В Самаре появился новый бесплатный каток

В Самаре появился новый бесплатный каток

Ледовая площадка на базе спорткомплекса «Стара-Загора» теперь открыта для всех желающих в будние дни с 15:00 до 22:00. В выходные каток работает с 10 часов утра. Коньки и другую экипировку нужно приносить с собой. Новый каток, доступный этой зимой для 
29 января 2016, 04:21
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