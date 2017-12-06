В Самаре устанавливают причину пожара в ресторане «Макдоналдс» на улице Стара-Загоре, а также сумму ущерба. Инцидент в заведении, расположенном в Кировском районе города, произошел во вторник, 5 декабря.
«05.12.2017 г. в 18:00 по адресу: г.о. Самара, Кировский р-н, ул. Стара-Загора - произошел пожар. Горел вентилятор в вентиляционной системе на площади 0,2 квадратных метра», - сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.
К месту ЧП направили две единицы техники и девять пожарных. По сообщению ведомства, пожар ликвидировали до прибытия расчетов.
|
Под Сызранью загорелся вахтовый автобус «Газпрома»
|
3 декабря 2017, 03:34
|
В Отрадном ночью потушили крупный пожар на улице Самарской
|
2 декабря 2017, 03:54
|
В Самаре «УАЗ-Патриот» загорелся на ходу у станции «Безымянка»
|
1 декабря 2017, 12:44
|
В Самаре около часа горел автосервис на улице Коростелевых
|
22 ноября 2017, 10:53
|
«Как такое может быть!»: Ночью по центру Самары бродила бесхозная корова
Сегодня ночью, 11 ноября, жители 14 микрорайона Самары наблюдали необычную для города-миллионика картину: возле дома № 186 по улице Стара-Загора «паслась» корова (или бычок). Откуда она пришла – для всех загадка. Как пишут очевидцы в паблике «Новости Самары - …
|
11 ноября 2017, 02:22
|
В Самаре водитель чуть не въехал в ресторан на своей иномарке
|
30 октября 2017, 09:31
|
Составлен рейтинг главных летних развлечений россиян
Эксперты сервиса «Яндекс-Деньги» составили рейтинг наиболее востребованных развлечений россиян летом 2017 года. Как выяснилось, больше всего наши соотечественники любят посещать заведения общественного питания.
|
24 августа 2017, 03:33
|
Молодой человек умер в очереди за едой в ресторане Burger King
|
29 августа 2016, 02:40
|
В блогах: ресторанный юмор
|
30 июля 2016, 07:11
|
В Самаре разработан стиль улицы Стара-Загора
На совещании в администрации городского округа Самара обсудили благоустройство улицы Стара-Загора. Для неё разработан единый стиль, в соответствии с которым должны быть оформлены расположенные на улице объекты потребрынка, фасады, вывески, лестницы, урны. Единым будет и новое цветочное оформление. На ул. …
|
23 марта 2016, 11:18
|
В Самаре пройдет игра-квест в честь юбилея улицы Стара-Загора
|
3 марта 2016, 01:11
|
В Самаре появился новый бесплатный каток
|
29 января 2016, 04:21