Блогер gorodovoy63 обращает внимание на вызывающие предупреждения "одного из небезызвестных ресторанов на улице Победы". "Своей огороженной парковки у заведения нет, а для тех, кто все-таки решил поставить своё авто рядом с ним, ждет вот такая табличка: "Если ты не гость …