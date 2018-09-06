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«Бункер S» Эфир передачи от 04.09.2018  
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Материалы по теме:

Йоан Молло подписал годовой контракт с «Крыльями Советов»

Йоан Молло подписал годовой контракт с «Крыльями Советов»

В самарские «Крылья Советов» перешел французский полузащитник Йоан Молло. Он подписал с командой соглашение, рассчитанное на один год. Молло собираются внести в заявку клуба после  медицинского обследования. Напомним, что он уже выступал за зелено-бело-синих в течение двух сезонов, проведя 38 
6 сентября 2018, 11:00
ЗАГ: У нас была Великая эпоха…

ЗАГ: У нас была Великая эпоха…

Самарец Валерий Мокштадт рассказал о своем визите к Вадиму Николаевичу Пикулю, которого называют одним из последних живых вершителей Великой эпохи освоения космоса….

«Не оторвешься от человека, слушать можно часами, - пишет Мокштадт. - И когда в жизни встречаются 
6 сентября 2018, 10:05
В блогах: О #ПочтаРоссии пост

В блогах: О #ПочтаРоссии пост

Пользователь "Фейсбука" Павел Сергеев заинтересовался услугой "Бокс-сервис" "Почты России". Это когда почтальоны приходят в офис и забирают письма, которые нужно отправить.

"Дозвонился до нужного мне исполнителя, - пишет Сергеев. - Говорю: "Пришлите мне тарифы. Сколько раз в неделю отправлять 
6 сентября 2018, 09:23
Смертельное ДТП в Новокуйбышевске: «десятка» врезалась в световую опору

Смертельное ДТП в Новокуйбышевске: «десятка» врезалась в световую опору

В четверг, 6 сентября, в Новокуйбышевске произошла автокатастрофа. Водитель легковушки  ВАЗ-21102 ехал по улице Промышленности со стороны Энергетиков в направлении улицы Химиков.  Напротив дома № 13 по улице Промышленной он выдвинулся на правую обочину, где врезался в световую опору. От 
6 сентября 2018, 05:22
«Творится бардак»: самарцы пожаловались, что молодежь курит кальяны у памятника ИЛ-2

«Творится бардак»: самарцы пожаловались, что молодежь курит кальяны у памятника ИЛ-2

Оказывается, что площадка около самолета Ил-2 на пересечении проспекта Кирова и Московского шоссе превратилась в импровизированное место отдыха десятков людей. На это горожане пожаловались в твиттер главе администрации Кировского района Самары Игорю Рудакову. 
 
- Каждые выходные ближе к ночи там 
4 сентября 2018, 01:09
В блогах: в Самаре на улице Водников незаконно строят жилой дом?

В блогах: в Самаре на улице Водников незаконно строят жилой дом?

Самарчанка Антонина Верченова через "Фейсбук" обратилась к властям области, чтобы они ответили, насколько законно строительство многоквартирного жилого дома по адресу: улица Водников, 33. "Оно начинается буквально в эти дни. Компания-застройщик существует с 2015 года. Индекс финансовой стабильности - 93%. 
30 августа 2018, 09:10
В Самаре появится памятник городскому сумасшедшему Пине Гофману

В Самаре появится памятник городскому сумасшедшему Пине Гофману

В Самаре отремонтировали сквер, расположенный на пересечении улиц Ленинградской и Садовой. Там установили новый игровой комплекс для детей и лавку-качели, продолжается монтаж скамеек и урн. Вскоре там может появиться скульптура — памятник известному городскому сумасшедшему Пине Гофману.

Напомним, что 
30 августа 2018, 03:17
В Самаре выбрали место, где установят скульптуру «Клен»

В Самаре выбрали место, где установят скульптуру «Клен»

Стало известно, что скульптуру «Клен» в честь хита ВИА «Синяя птица» установят на набережной у выхода из Струковского парка. Об этом в своем микроблоге в Твиттере сообщил советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.
 
«Открытие планируем ко Дню города на 8 
16 августа 2018, 01:53
«Кисельные берега»: в Самаре 4-ая очередь набережной снова «плывет» после дождя

«Кисельные берега»: в Самаре 4-ая очередь набережной снова «плывет» после дождя

В среду, 8 августа, Самару снова накрыл ливень, который периодически шел в течение всего дня. Как пишут самарцы в соцсетях, разгул стихии снова выявил проблемы на свежеотремонтированной четвертой очереди набережной. Склоны снова «поплыли» - потоки грязи оказались на новой 
8 августа 2018, 11:09
После дождей на 4-й очереди набережной в Самаре обвалилась плитка и «поплыли» газоны

После дождей на 4-й очереди набережной в Самаре обвалилась плитка и «поплыли» газоны

Во вторник, 24 июля, представители самарской мэрии оценили состояние 4-й очереди набережной Волги после недавних дождей. Напомним,что каждый ливень заканчивается для свежеотремонтированного места отдыха одинаково - реки грязи стекают со склонов на благоустроенную территорию и новую плитку около «Ладьи». Реконструкция 
25 июля 2018, 09:45
Поплыли: после ливня размыло склоны четвертой очереди набережной в Самаре

Поплыли: после ливня размыло склоны четвертой очереди набережной в Самаре

Жители областной столицы жалуются на качество ремонта на четвертой очереди набережной Волги. После дождя, накрывшего накануне Самару, земля со склонов у монумента «Ладья» буквально стекла на новые тротуары, на газонах появились заметные проплешины, а перед ограждениями набережной образовались «возвышенности» из 
17 июля 2018, 12:31
В Самаре продолжается реконструкция набережной

В Самаре продолжается реконструкция набережной

Реконструкция 4-й очереди самарской набережной продолжается. Все основные работы завершены: обустроен амфитеатр, ведется озеленение, укладка плитки, завершаются работы на одном из символов города — монументе «Ладья», на сам парус будет нанесено специальное антиграффити-покрытие. Впервые появится на набережной и специальный хозяйственно-бытовой 

28 ноября 2017, 05:40
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