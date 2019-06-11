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В Тольятти «Нива» сбила 82-летнюю пенсионерку во дворе
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11 июня 2019, 04:09
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В Самарской области жару сменит похолодание
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11 июня 2019, 03:07
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В блогах: самарец уничтожил деревья и спрятался в дурке
Блогер Наталья Ширяева поведала про скандальную вырубку елки и других насаждений в одном из самарских дворов. "Ситуация, конечно, более чем ужасная. Один из местных жителей в один прекрасный солнечный день просто вышел во двор с пилой и устроил "зеленый …
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11 июня 2019, 02:24
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В блогах: дети самарских трущоб
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11 июня 2019, 02:16
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В Самаре мотоциклист погиб в ДТП с Lada Granta
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10 июня 2019, 04:38
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Не уступил дорогу: в Новокуйбышевске столкнулись иномарка и мотоцикл
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10 июня 2019, 03:17
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В Самаре иномарка сбила 12-летнего велосипедиста на парковке ТЦ
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10 июня 2019, 01:22
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«Пьяное» ДТП в Тольятти: «Приора» перевернулась и сбила двух детей на тротуаре
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10 июня 2019, 08:53
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Появилось видео с места ДТП с тремя погибшими в Самарской области
В Сети появилось видео с места жуткой аварии в Самарской области. Напомним, что в пятницу, 7 июня, автомобиль «Лада Ларгус» залетел под автокран, 7 человек получили ранения, трое из них погибли. Остальные были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. …
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7 июня 2019, 03:12
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В Самаре под колесами «Приоры» оказалась 11-летняя девочка
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7 июня 2019, 01:45
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В районе Красного Яра легковушку разорвало в ДТП с автокраном
Стали известны подробности смертельной аварии в Самарской области. Напомним, что в пятницу рано утром, 7 июня, на 128 километре трассы М-5 при подъезде к Красному Яру столкнулись «Лада Ларгус» и большегруз «КамАЗ». По предварительным данным, легковушка въехала в автокран, …
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7 июня 2019, 11:00
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