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Бункер S

Илья Табуев, Денис Саров и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе:
- В Самаре проведут ликбез для кондукторов
- В Тольятти пьяный 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 10.06.2019 
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Не уступил дорогу: в Новокуйбышевске столкнулись иномарка и мотоцикл

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В Самаре иномарка сбила 12-летнего велосипедиста на парковке ТЦ

В Самаре иномарка сбила 12-летнего велосипедиста на парковке ТЦ

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«Пьяное» ДТП в Тольятти: «Приора» перевернулась и сбила двух детей на тротуаре

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10 июня 2019, 08:53
Появилось видео с места ДТП с тремя погибшими в Самарской области

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В Самаре под колесами «Приоры» оказалась 11-летняя девочка

В Самаре под колесами «Приоры» оказалась 11-летняя девочка

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В районе Красного Яра легковушку разорвало в ДТП с автокраном

В районе Красного Яра легковушку разорвало в ДТП с автокраном

Стали известны подробности смертельной аварии в Самарской области. Напомним, что в пятницу рано утром, 7 июня, на 128 километре трассы М-5 при подъезде к Красному Яру столкнулись «Лада Ларгус» и большегруз «КамАЗ». По предварительным данным, легковушка въехала в автокран, 
7 июня 2019, 11:00
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