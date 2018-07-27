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Самарцев зовут на пленэр и шоу бразильских барабанов
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27 июля 2018, 02:02
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Самарцев приглашают на пикник «Мама рядом» в Струковском саду
В воскресенье, 5 августа, в Струковском парке пройдет летний семейный фестиваль — городской пикник «Мама рядом». Организаторы предлагают захватить с собой пледы и провести воскресный день в кругу близких. Гостей ждет насыщенная программа: герои любимых мультфильмов, яркие шоу, выступления творческих …
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25 июля 2018, 01:48
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Самарские памятники будет охранять специальная служба спасения культурных ценностей
В областной столице будет организована спасательная служба гражданской обороны защиты культурных ценностей. Соответствующее распоряжение подписал заместитель главы города Александр Карпушкин. Она будет создана департаментом культуры и молодежной политики, а займется защитой памятников истории и культуры, которые находятся в ведении городских …
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23 июля 2018, 05:28
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Фестиваль пляжных видов спорта пройдет в Самаре
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13 июля 2018, 09:42
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Фестиваль уличных театров "Пластилиновый дождь" отменили в Самаре
Этим летом в самарских парках не будет проводиться ежегодный Международный фестиваль уличных театров "Пластилиновый дождь". Причиной решения стали финансовые трудности, рассказали организаторы культурного мероприятия. Каждый год они сталкивались с подобными проблемами, даже прибегали к помощи краудфандинга (способ сбора средств на …
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12 июля 2018, 12:47
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Похож на мавзолей: Дмитрий Азаров раскритиковал новый фонтан на четвертой очереди набережной в Самаре
Несколько недель назад в Самаре после реконструкции открыли четвертую очередь набережной. Работы шли почти год. Чиновники отчитались о том, что там уложили новую плитку, построили фонтан, хозяйственно-бытовой комплекс и многое другое. Однако не всем самарцам обновленная набережная пришлась по вкусу. …
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9 июля 2018, 03:33
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Болельщики из Австралии и Дании сыграют в футбол на набережной в Самаре
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19 июня 2018, 05:17
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Пляж на набережной у «Ладьи» заработал в Самаре
В Самаре начал работать пляж, расположенный на четвертой очереди набережной, у «Ладьи». Установлены кабины для переодевания, душ. Спасатели там работают в несколько смен, завезен песок, дно Волги в районе пляжа обследовано водолазами и очищено от мусора, передает 63.ru со …
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19 июня 2018, 02:47