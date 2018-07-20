500 млн рублей ежегодно будут тратить на содержание «Самара Арены» Стадион "Самара Арена", на котором проводились игры Чемпионата мира по футболу перейдет в собственность 63-го региона с 1 января 2019 года. При этом содержание 45-тысячника обойдется примерно в 500 миллионов рублей ежегодно. Об этом, подводя итоги завершающегося мундиаля для Самары, …