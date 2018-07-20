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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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В Бельгии похитили арт-объект стоимостью €2,2 млн

В Бельгии похитили арт-объект стоимостью €2,2 млн

Грабители вынесли через окно галереи арт-объект «Natural Golden Chaos», который сделан из 18-каратного золота. Предмет искусства весом в 45 кг злоумышленники засунули в багажник машины и уехали. Полиция не смогла им помешать, пишет rtvi.com.

Автор «Золотого природного хаоса» 
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На самарских остановках устроили выставку современного искусства

На самарских остановках устроили выставку современного искусства

В Самаре остановки общественного транспорта работами современных российских и европейских художников. Проект называется «Улица как музей, музей как улица». Тема самарской выставки – еда.  

«Еда — первая ассоциация с Фабрикой-кухней, крупным механизированным предприятием общественного питания в 1930-е годы 
8 июня 2017, 07:00
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