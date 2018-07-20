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5,4 млн рублей потратят на реставрацию церкви Михаила Архангела в Самаре
В Самаре продолжится реставрация церкви Михаила Архангела в поселке Шмидта (Запанском) в Железнодорожном районе Самары. Подрядчик приведет в порядок кровлю северных и южных притворов, трапезной и алтарной части. Кроме того, будет отремонтирован цоколь здания, кирпичную кладку восстановят кирпичом старого образца. …
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20 июля 2018, 01:42
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Стипендиатом Фонда памяти Иосифа Бродского стал художник из Самары
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19 июля 2018, 05:26
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500 млн рублей ежегодно будут тратить на содержание «Самара Арены»
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13 июля 2018, 10:51
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Где сделают платные парковки в Самаре
Городские власти собираются сделать парковку на нескольких улицах Самары платной. Сейчас у чиновников уже есть учрежденный список. Известно, что общее количество мест для машин составит 3790. Под коммерческие парковки отведут несколько площадей.
Например, около Драмтеатра выделят отрезок земли размером …
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11 июля 2018, 02:30
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Депутаты Самарской губдумы приняли поправки в бюджет области
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29 мая 2018, 02:07
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В Испании продается особняк с бассейном, в котором расписался Пабло Пикассо
В престижном районе Пуэрто-Банус в испанской Марбелье выставлен на продажу шикарный особняк. Вилла когда-то принадлежала знаменитому испанскому танцору фламенко Антонио Руису Солеру, близкому другу Пабло Пикассо. Художник даже расписался на дне бассейна, превратив имение в уникальный памятник культуры.
Сейчас …
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3 мая 2018, 04:35
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В Бельгии похитили арт-объект стоимостью €2,2 млн
Грабители вынесли через окно галереи арт-объект «Natural Golden Chaos», который сделан из 18-каратного золота. Предмет искусства весом в 45 кг злоумышленники засунули в багажник машины и уехали. Полиция не смогла им помешать, пишет rtvi.com.
Автор «Золотого природного хаоса» …
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27 апреля 2018, 02:45
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На самарских остановках устроили выставку современного искусства
В Самаре остановки общественного транспорта работами современных российских и европейских художников. Проект называется «Улица как музей, музей как улица». Тема самарской выставки – еда.
«Еда — первая ассоциация с Фабрикой-кухней, крупным механизированным предприятием общественного питания в 1930-е годы …
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8 июня 2017, 07:00