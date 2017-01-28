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Подрядчика по реконструкции трамвайной линии от площади Урицкого до Московского шоссе выберут до конца декабря
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8 декабря 2016, 01:56
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Самара продолжает готовиться к чемпионату мира по футболу
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6 декабря 2016, 07:04
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Самаре помогут отремонтировать дворы к ЧМ-2018
Города-организаторы чемпионата мира по футболу 2018 года получат преимущества при благоустройстве дворов и объектов инфраструктуры. Они могут рассчитывать на приоритетные федеральные субсидии. Такие меры прописаны в паспорте законопроекта "Формирование городской среды", утвержденном президентским Советом по стратегическому развитию и приоритетным задачам. Документ …
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5 декабря 2016, 11:30
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В Тольятти начали действовать мобильные пункты бесплатного приема опасных отходов и вторсырья
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30 ноября 2016, 11:46
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В Самарской областной юношеской библиотеке состоялся вечер меломанов
26 ноября в Самарской областной юношеской библиотеке состоялся вечер меломанов. Здесь продолжили знакомить всех самарских поклонников музыки с фондом виниловых дисков в программе "dj-сет на виниле и настоящее музыкальное путешествие по дорожкам пластинок". В роли гида выступил исследователь пластинок и …
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26 ноября 2014, 04:50