В Самаре кондуктора уволили из-за курения в автобусе №67 В Самаре сотрудницу предприятия-перевозчика уволили после нарушения правил. По словам одного из пассажиров, кондуктор автобуса № 67 сидела рядом с водителем и курила во время движения, не стесняясь пассажиров.

- Сегодня ехал на автобусе рейса 67. Кондуктор вместе с водителем … - Сегодня ехал на автобусе рейса 67. Кондуктор вместе с водителем