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Бункер S

Весело и со смыслом: программа #БункерS на телеканале ТЕРРА! Илья Табуев, Денис Коршиков и Александр Гутин мечтают о пивном фестивале, вспоминают Леню Голубкова, обсуждая новую финансовую пирамиду в Тольятти, и сочувствуют самарцу, который спрятался в сумасшедшем доме после уничтожения зеленых 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 17.06.2019 
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Материалы по теме:

На Троицкую родительскую субботу в Самаре пустят автобусы к кладбищам

На Троицкую родительскую субботу в Самаре пустят автобусы к кладбищам

На Троицкую родительскую субботу, 15 июня, в Самаре не будут курсировать автобусы в садово-дачные массивы, транспорт будет выполнять другую задачу - доставлять горожан на кладбища. Автобусы будут ходить по следующим маршрутам: 4к «поселок Управленческий — кладбище «Лесное»; 27к «площадь имени 
13 июня 2019, 04:46
В Самаре сделают троллейбусную ветку для Фрунзенского моста

В Самаре сделают троллейбусную ветку для Фрунзенского моста

В Самарском районе столицы 63-го региона будет организована контактная сеть троллейбусов. Соответствующее распоряжение опубликовали на сайте мэрии Самары. Напомним, о том, что по Фрунзенскому мосту могут пустить электротранспорт, заговорили еще в августе прошлого года. Местные жители обратились с просьбами 
6 июня 2019, 02:29
В Тольятти из-за ремонта изменился маршрут автобусов № 136

В Тольятти из-за ремонта изменился маршрут автобусов № 136

В Тольятти из-за ремонта на магистральной теплосети изменился маршрут одного из автобусов. Ремонтные работы ведутся в районе кольца 40 лет Победы - Ленинский - Ворошилова — Жукова. Автобусы № 136 будут ездить от остановки «Жигулевская долина» через Южное шоссе, Заставную, 
6 июня 2019, 01:29
В Самаре трамваи столкнулись «паровозиком» на Ташкентской

В Самаре трамваи столкнулись «паровозиком» на Ташкентской

В понедельник, 3 июня, в Самаре произошла авария с участием общественного транспорта. На пересечении улиц Ташкентской и Стара-Загоры, в районе старейшего торгового центра города «Колизей» «паровозиком» столкнулись трамваи. Хотя удар был сильным — один из вагонов сложился «гармошкой», никто не 
3 июня 2019, 12:47
В Самаре проведут ликбез для кондукторов

В Самаре проведут ликбез для кондукторов

В Самаре из-за многочисленных жалоб пассажиров кондукторам автобусов устроят специальный инструктаж, сообщает "СамараАвтоГаз" - компания, отвечающая за пассажирские автобусные перевозки в областной столице. Кондукторам разъяснят, как работать с кассовыми терминалами и проводить оплату банковскими картами. Ежедневно горожане оставляют десятки негативных 
30 мая 2019, 08:09
В Самаре кондуктора уволили из-за курения в автобусе №67

В Самаре кондуктора уволили из-за курения в автобусе №67

В Самаре сотрудницу предприятия-перевозчика уволили после нарушения правил. По словам одного из пассажиров, кондуктор автобуса № 67 сидела рядом с водителем и курила во время движения, не стесняясь пассажиров. 

- Сегодня ехал на автобусе рейса 67. Кондуктор вместе с водителем 
16 мая 2019, 04:28
В Самаре из-за сильного ливня приостановили движение трамваев

В Самаре из-за сильного ливня приостановили движение трамваев

Во вторник, 14 мая, в связи с обильным ливнем в Самаре уровень воды в нескольких местах прохождения трамваев превысил 10 см от уровня рельс. Согласно правилам безопасности, было приостановлено движение трамваев в районе улиц Стара-Загора/Димитрова, Ново-Садовая/Ново-Вокзальная, а также в районе 
14 мая 2019, 07:49
Трамваи № 7 снова ходят на стадион «Самара Арена»

Трамваи № 7 снова ходят на стадион «Самара Арена»

Во вторник, 30 апреля, трамваи маршрута № 7 снова начали курсировать до стадиона «Самара Арена». 
 
- Открыто движение трамвайного маршрута № 7 на стадион «Самара-Арена». Добро пожаловать на борт, - рассказали в ТТУ Самара.
 
Напомним, что 8 апреля стало известно о 
30 апреля 2019, 01:31
В Самаре легковушка протаранила трамвай

В Самаре легковушка протаранила трамвай

В воскресенье, 28 апреля, в столице 63-го региона произошла дорожная авария. На пересечении улиц Киевской и Тухачевского иномарка «Киа» протаранила трамвай, легковушка врезалась в переднюю часть вагона. Оба транспортных средства получили механические повреждения, но о пострадавших не сообщается. Как рассказали 
29 апреля 2019, 08:49
Видео: в Самаре 15 троллейбусов оснастят валидаторами и турникетами

Видео: в Самаре 15 троллейбусов оснастят валидаторами и турникетами

В депо «Трамвайно-троллейбусного управления» Самары завершается монтаж оборудования для запуска в пилотном режиме бескондукторной системы оплаты проезда. Турникеты уже установлены, в салонах троллейбусов размещают валидаторы. Работать они начнут с 6 апреля на всех 15 троллейбусах маршрута №6. Напомним, что они 
3 апреля 2019, 10:38
В Самаре купят 18 турникетов для трамваев, где не будет кондукторов

В Самаре купят 18 турникетов для трамваев, где не будет кондукторов

Стало известно, что Трамвайно-троллейбусное управление Самары планирует закупить 18 турникетов в общественный транспорт. Речь идет о трамваях, в которых не будут работать кондукторы.

Напомним, эта практика стала недавно широко внедряться в областной столице. Например, пассажирам троллейбусов № 16 и 
4 марта 2019, 08:25
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