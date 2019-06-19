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На Троицкую родительскую субботу в Самаре пустят автобусы к кладбищам
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13 июня 2019, 04:46
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В Самаре сделают троллейбусную ветку для Фрунзенского моста
В Самарском районе столицы 63-го региона будет организована контактная сеть троллейбусов. Соответствующее распоряжение опубликовали на сайте мэрии Самары. Напомним, о том, что по Фрунзенскому мосту могут пустить электротранспорт, заговорили еще в августе прошлого года. Местные жители обратились с просьбами …
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6 июня 2019, 02:29
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В Тольятти из-за ремонта изменился маршрут автобусов № 136
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6 июня 2019, 01:29
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В Самаре трамваи столкнулись «паровозиком» на Ташкентской
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3 июня 2019, 12:47
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В Самаре проведут ликбез для кондукторов
В Самаре из-за многочисленных жалоб пассажиров кондукторам автобусов устроят специальный инструктаж, сообщает "СамараАвтоГаз" - компания, отвечающая за пассажирские автобусные перевозки в областной столице. Кондукторам разъяснят, как работать с кассовыми терминалами и проводить оплату банковскими картами. Ежедневно горожане оставляют десятки негативных …
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30 мая 2019, 08:09
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В Самаре кондуктора уволили из-за курения в автобусе №67
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16 мая 2019, 04:28
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В Самаре из-за сильного ливня приостановили движение трамваев
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14 мая 2019, 07:49
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Трамваи № 7 снова ходят на стадион «Самара Арена»
Во вторник, 30 апреля, трамваи маршрута № 7 снова начали курсировать до стадиона «Самара Арена».
- Открыто движение трамвайного маршрута № 7 на стадион «Самара-Арена». Добро пожаловать на борт, - рассказали в ТТУ Самара.
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30 апреля 2019, 01:31
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В Самаре легковушка протаранила трамвай
В воскресенье, 28 апреля, в столице 63-го региона произошла дорожная авария. На пересечении улиц Киевской и Тухачевского иномарка «Киа» протаранила трамвай, легковушка врезалась в переднюю часть вагона. Оба транспортных средства получили механические повреждения, но о пострадавших не сообщается. Как рассказали …
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29 апреля 2019, 08:49
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Видео: в Самаре 15 троллейбусов оснастят валидаторами и турникетами
В депо «Трамвайно-троллейбусного управления» Самары завершается монтаж оборудования для запуска в пилотном режиме бескондукторной системы оплаты проезда. Турникеты уже установлены, в салонах троллейбусов размещают валидаторы. Работать они начнут с 6 апреля на всех 15 троллейбусах маршрута №6. Напомним, что они …
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3 апреля 2019, 10:38
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В Самаре купят 18 турникетов для трамваев, где не будет кондукторов
Стало известно, что Трамвайно-троллейбусное управление Самары планирует закупить 18 турникетов в общественный транспорт. Речь идет о трамваях, в которых не будут работать кондукторы.
Напомним, эта практика стала недавно широко внедряться в областной столице. Например, пассажирам троллейбусов № 16 и …
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4 марта 2019, 08:25
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