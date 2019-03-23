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Бункер S

Неожиданный смысл, сдобренный изрядной порцией юмора, нашли в очередных горячих новостях ведущие программы «Бункер S» Илья Табуев, Денис Коршиков и Мария Малахова. Детей без постоянной регистрации предложили принимать в школу во вторую очередь в то время, как исторический центр Самары 
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Цифры. Эфир передачи от 19.03.2019  
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Материалы по теме:

Новым ректором СГЭУ стала Светлана Ашмарина

Новым ректором СГЭУ стала Светлана Ашмарина

В пятницу, 22 марта, состоялись выборы нового ректора Самарского государственного экономического университета. Большинство голосов участников конференции, работников и студентов ВУЗа, получила Светлана Ашмарина. Напомним, что претендентов на пост было двое: к голосованию были допущены проректор по научной работе и международным 
22 марта 2019, 05:25
В Самарской области чиновник попался на махинациях с землей

В Самарской области чиновник попался на махинациях с землей

Чиновника из Кинельского района подозревают в махинациях с землей. Во время прокурорской проверки выяснилось, что начальник отдела архитектуры и градостроительства комитета по управлению муниципальным имуществом Кинельского района нарушил закон о противодействии коррупции. По версии следствия, за 400 тысяч рублей он 
22 марта 2019, 04:39
Начальника областного бюро медико-социальной экспертизы отправили под домашний арест

Начальника областного бюро медико-социальной экспертизы отправили под домашний арест

В пятницу, 22 марта, суд Железнодорожного района избрал меру пресечения для руководителя бюро медико-социальной экспертизы региона Дмитрия Драча. До 20 мая подозреваемый заключен под домашний арест, сообщили в прокуратуре Самарской области. Напомним, что фигурант дела подозревается в мошенничестве в особо 
22 марта 2019, 04:09
Трамваи должны вернуть на Хлебную площадь в 2020 году

Трамваи должны вернуть на Хлебную площадь в 2020 году

После сдачи в эксплуатацию Фрунзенского моста по нему будет организовано троллейбусное движение. Сейчас чиновники из городского департамента транспорта принимают меры, чтобы оно сохранилось на улице Главной, где располагается старый мост. Кроме того, в планах — восстановить движение трамваев до Хлебной 
22 марта 2019, 03:16
Ремонт теплосети на Садовой обещают закончить к 13:00

Ремонт теплосети на Садовой обещают закончить к 13:00

В областной столице продолжаются ремонтные работы на теплосети на улице Садовой. По данным на утро четверга, 21 марта, там идет замена 15 метров изношенного трубопровода диаметром 500 мм. Сварочные работы должны закончить к 11:00, а перевести систему теплоснабжения в соседних 
21 марта 2019, 10:20
В пожаре на Обувной в Самаре погибли три человека

В пожаре на Обувной в Самаре погибли три человека

В среду, 20 марта, произошел страшный пожар в Куйбышевском районе Самары. Как рассказали в ГУ МЧС по Самарской области, сигнал о возгорании в частном доме № 20 на улице Обувной поступил в 17:42. На месте событий работал 41 человек, которые 
20 марта 2019, 07:24
На Садовой в Самаре разлился кипяток: произошло повреждение теплосети

На Садовой в Самаре разлился кипяток: произошло повреждение теплосети

В среду, 20 марта, на улице Садовой (рядом с пересечением с Ульяновской) произошел порыв трубы горячего водоснабжения. Как написал в Твиттере депутат губдумы Михаил Матвеев, «на Садовой авария и фонтан кипятка на пешеходном переходе, надеюсь, никто не пострадал». В мэрии 
20 марта 2019, 07:08
В Тольятти пропала 15-летняя девушка с меховым рюкзаком в виде мишки

В Тольятти пропала 15-летняя девушка с меховым рюкзаком в виде мишки

В Тольятти полицейские ищут 15-летнюю девушку - Екатерину Крайнюкову, которая ушла из дома № 15 на бульваре Космонавтов 18 марта и не вернулась. Приметы: на вид 15 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, волосы русого цвета, длина ниже плеч. Была 
20 марта 2019, 01:59
На пожаре в Нефтегорске погиб мужчина, спасены женщина и ребенок

На пожаре в Нефтегорске погиб мужчина, спасены женщина и ребенок

В ночь на среду, 20 марта, в Нефтегорске произошел страшный пожар. Сигнал о возгорании на улице Восточной поступил дежурным в 01:37. На площади 150 квадратных метров горел жилой дом. На месте событий работали семь человек, которые использовали три единицы техники.
20 марта 2019, 12:51
Видео: в самарской школе № 152 протекает крыша

Видео: в самарской школе № 152 протекает крыша

Оттепель и затяжные дожди продолжают подкидывать сюрпризы — в одном из классов общеобразовательной школы № 152 на улице Советской Армии с потолка капает вода, видимо протекает крыша. Видео водного потока горожане разместили в соцсетях. 
 
- Настоящий дождь, приходится подставлять ведра 
12 марта 2019, 12:09
В Самаре из-за коммунальной аварии частично перекрыли движение на Ново-Садовой

В Самаре из-за коммунальной аварии частично перекрыли движение на Ново-Садовой

В понедельник вечером, 11 марта, в областной столице изменили движение транспорта по улице Ново-Садовой. С 18:00 и до завершения работ частично перекрыто движение автомобилей по направлению в центр города. Как сообщили в региональном министерстве транспорта и автомобильных дорог, ограничения 
12 марта 2019, 07:54
В Самаре устранили коммунальную аварию на проспекте Кирова

В Самаре устранили коммунальную аварию на проспекте Кирова

В областной столице устранили коммунальную аварию на пересечении проспекта Кирова с Заводским шоссе. По данным министерства энергетики и ЖКХ, ремонтные работы были завершены в 20:30, теплоснабжение восстановлено. 
 
- В 17:30 были закончены сварочные работы. Поставлены две заплатки размерами 700*450 мм и 
5 марта 2019, 09:31
На 65% готова к отопительному сезону Самара

На 65% готова к отопительному сезону Самара

На 65% готова областная столица к новому отопительному сезону. Об этом рассказали на еженедельном совещании в горадминистрации. В этом году в городе хотят переложить 6475 погонных метров тепловых сетей по улице XXII Партсъезда, Стара-Загоре, Теннисной, Кабельной, Ново-Вокзальной и по Заводскому 
7 августа 2018, 10:12
Растут долги за тепло в Самарской области

Растут долги за тепло в Самарской области

В Самарской области за год почти на 11 процентов выросли долги компаний за тепло, информирует «Т Плюс». По состоянию на 1 июня общая задолженность предприятий региона за ресурс, произведенный ТЭЦ, ГРЭС и котельными холдинга, превысила 9,2 миллиарда рублей. Лидером антирейтинга 

2 июля 2018, 09:00
Жара до +33 придет в выходные в Самару

Жара до +33 придет в выходные в Самару

В Самаре в выходные прогнозируют жару до +33 градусов. Температура воздуха в третьей декаде июня ожидается на два градуса выше, чем в среднем. Прогноз погоды на ближайшие дни опубликовало «Приволжское УГМС»:

Пятница, 22 июня: малооблачно, без осадков, самая низкая температура ночью 

21 июня 2018, 01:15
Как ныряющий со Скандинавии циклон изменит погоду в Самаре

Как ныряющий со Скандинавии циклон изменит погоду в Самаре

В Самарской области МЧС предупредило жителей о возможном ухудшении погодных условий - до 19 часов 5 июня. «Днем местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный, днем 8-13 метров в секунду, местами порывы до 17-22 метров в секунду», - указано в 
5 июня 2018, 10:44
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