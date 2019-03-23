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Новым ректором СГЭУ стала Светлана Ашмарина
В пятницу, 22 марта, состоялись выборы нового ректора Самарского государственного экономического университета. Большинство голосов участников конференции, работников и студентов ВУЗа, получила Светлана Ашмарина. Напомним, что претендентов на пост было двое: к голосованию были допущены проректор по научной работе и международным …
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22 марта 2019, 05:25
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В Самарской области чиновник попался на махинациях с землей
Чиновника из Кинельского района подозревают в махинациях с землей. Во время прокурорской проверки выяснилось, что начальник отдела архитектуры и градостроительства комитета по управлению муниципальным имуществом Кинельского района нарушил закон о противодействии коррупции. По версии следствия, за 400 тысяч рублей он …
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22 марта 2019, 04:39
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Начальника областного бюро медико-социальной экспертизы отправили под домашний арест
В пятницу, 22 марта, суд Железнодорожного района избрал меру пресечения для руководителя бюро медико-социальной экспертизы региона Дмитрия Драча. До 20 мая подозреваемый заключен под домашний арест, сообщили в прокуратуре Самарской области. Напомним, что фигурант дела подозревается в мошенничестве в особо …
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22 марта 2019, 04:09
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Трамваи должны вернуть на Хлебную площадь в 2020 году
После сдачи в эксплуатацию Фрунзенского моста по нему будет организовано троллейбусное движение. Сейчас чиновники из городского департамента транспорта принимают меры, чтобы оно сохранилось на улице Главной, где располагается старый мост. Кроме того, в планах — восстановить движение трамваев до Хлебной …
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22 марта 2019, 03:16
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Ремонт теплосети на Садовой обещают закончить к 13:00
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21 марта 2019, 10:20
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В пожаре на Обувной в Самаре погибли три человека
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20 марта 2019, 07:24
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На Садовой в Самаре разлился кипяток: произошло повреждение теплосети
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20 марта 2019, 07:08
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В Тольятти пропала 15-летняя девушка с меховым рюкзаком в виде мишки
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20 марта 2019, 01:59
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На пожаре в Нефтегорске погиб мужчина, спасены женщина и ребенок
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20 марта 2019, 12:51
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Видео: в самарской школе № 152 протекает крыша
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12 марта 2019, 12:09
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В Самаре из-за коммунальной аварии частично перекрыли движение на Ново-Садовой
В понедельник вечером, 11 марта, в областной столице изменили движение транспорта по улице Ново-Садовой. С 18:00 и до завершения работ частично перекрыто движение автомобилей по направлению в центр города. Как сообщили в региональном министерстве транспорта и автомобильных дорог, ограничения …
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12 марта 2019, 07:54
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В Самаре устранили коммунальную аварию на проспекте Кирова
В областной столице устранили коммунальную аварию на пересечении проспекта Кирова с Заводским шоссе. По данным министерства энергетики и ЖКХ, ремонтные работы были завершены в 20:30, теплоснабжение восстановлено.
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5 марта 2019, 09:31
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На 65% готова к отопительному сезону Самара
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7 августа 2018, 10:12
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Растут долги за тепло в Самарской области
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2 июля 2018, 09:00
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Жара до +33 придет в выходные в Самару
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21 июня 2018, 01:15
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Как ныряющий со Скандинавии циклон изменит погоду в Самаре
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5 июня 2018, 10:44
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