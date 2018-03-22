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В Самаре из-за коммунальной аварии изменилось движение автобусов
В Самаре в среду, 21 марта, из-за коммунальной аварии изменилось движение общественного транспорта. Временная схема введена на автобусном маршруте №38 "Юнгородок - 9-й микрорайон". Автобусы следуют в обоих направлениях по улицам Ново-Вокзальная, Вольская, далее – как обычно.
«По скорректированной схеме движения …
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21 марта 2018, 05:17
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Мэрия опубликовала временную схему движения автобусов №52 в Самаре
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19 марта 2018, 01:39
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Стало известно об отключении воды из-за аварии на ул. Промышленности в Самаре
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19 марта 2018, 11:31
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Из-за аварии и потопа автобусы объезжают улицу Промышленности в Самаре
В Самаре в понедельник, 19 марта, произошла коммунальная авария на улице Луганской в Железнодорожном районе. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. Дорогу на улице Промышленности затопило, из-за этого произошли изменения в движении общественного транспорта. В соцсети появилось фото очевидца.
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19 марта 2018, 10:09
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В Самаре на Безымянке прорвало теплосеть
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26 января 2018, 10:40
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В Самаре устранили аварию на теплосети на улице Стара-Загора
В «Предприятии тепловых сетей» сообщили об устранении аварии в Кировском районе Самары, на улице Стара-Загора. В среду, 24 января, на тепломагистрали диаметром 1000 миллиметров было выявлено повреждение. Как уже сообщала «ТЕРРА», в зоне риска оказались около 70 домов. Потребителей …
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25 января 2018, 09:41
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Придется потерпеть до 20:00: В Самаре на Ново-Вокзальной прорвало тепломагистраль
Сегодня, 3 января, неприятный новогодний сюрприз жителям по улице Ново-Вокзальной в Самаре «преподнесли» городские коммунальщики. Около дома №29 прорвало тепломагистраль диаметром 500 миллиметров.
Как передает пресс-служба ПТС, на месте уже работают специалисты компании. Аварийный участок огорожен. Место, где произошло …
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3 января 2018, 02:39
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В России введут новые правила регистрации машин
МВД РФ разработало проект новых правил регистрации транспортных средств. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте проектов нормативных правовых актов, отмечает «Коммерсант».
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19 декабря 2017, 04:23
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В Самаре на Ставропольской из-за обрыва проводов встали трамваи
В социальных сетях появилась информация о сбое в движении трамваев.
«На перекрестке Ново-Вокзальная - Ставропольская стоят трамваи, сказали, обрыв проводов», - сообщает пользователь в паблике «Услышано Самара». Он опубликовал фото.
«Проезжал - стояли, действительно линия оборвалась», - …
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22 декабря 2015, 04:45
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На улице Ставропольской загорелся трамвай с пассажирами
Сегодня, 25 сентября, в Самаре произошел пожар в общественном транспорте. На улице Ставропольской загорелся трамвай, следовавший по маршруту №13. Инцидент случился в районе пересечения с улицей Советской. Задымление началось во втором вагоне. По словам очевидцев, пассажиры буквально выпрыгивали из него. …
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25 сентября 2015, 11:36
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Жители Самары жалуются на отсутствие отопления в квартирах
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24 февраля 2014, 12:09