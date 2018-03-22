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«Бункер S» Эфир передачи от 20 марта 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 21 марта 2018г 
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Материалы по теме:

В Самаре из-за коммунальной аварии изменилось движение автобусов

В Самаре из-за коммунальной аварии изменилось движение автобусов

В Самаре в среду, 21 марта, из-за коммунальной аварии изменилось движение общественного транспорта. Временная схема введена на автобусном маршруте №38 "Юнгородок - 9-й микрорайон". Автобусы следуют в обоих направлениях по улицам Ново-Вокзальная, Вольская, далее – как обычно.

«По скорректированной схеме движения 

21 марта 2018, 05:17
Мэрия опубликовала временную схему движения автобусов №52 в Самаре

Мэрия опубликовала временную схему движения автобусов №52 в Самаре

В Самаре автобусы №52 «Железнодорожный вокзал – автостанция «Аврора» следуют по временной схеме. Она введена в связи с коммунальной аварией, которая утром 19 марта произошла на пересечении улиц Промышленности и Луганской. Как уже сообщала «ТЕРРА», выявлена утечка на водоводе диаметром 
19 марта 2018, 01:39
Стало известно об отключении воды из-за аварии на ул. Промышленности в Самаре

Стало известно об отключении воды из-за аварии на ул. Промышленности в Самаре

В Самаре в понедельник, 19 марта, без холодного водоснабжения остался частный сектор в Железнодорожном районе. Как сообщалось ранее, из-за утечки из трубы на улице Луганской, затопило улицу Промышленности. В связи с этим автобусы 52-го маршрута следуют в объезд, сообщили в 
19 марта 2018, 11:31
Из-за аварии и потопа автобусы объезжают улицу Промышленности в Самаре

Из-за аварии и потопа автобусы объезжают улицу Промышленности в Самаре

В Самаре в понедельник, 19 марта, произошла коммунальная авария на улице Луганской в Железнодорожном районе. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. Дорогу на улице Промышленности затопило, из-за этого произошли изменения в движении общественного транспорта. В соцсети появилось фото очевидца.
19 марта 2018, 10:09
В Самаре на Безымянке прорвало теплосеть

В Самаре на Безымянке прорвало теплосеть

Появились подробности коммунальной аварии на Безымянке. Как уже сообщала «ТЕРРА», сегодня утром, 26 января, жители дома на улице Вольской сообщили об отсутствии отопления. У перекрестка с Ново-Вокзальной из под-земли в нескольких местах пошел пар. В местном лицее «Престиж» также из-за 
26 января 2018, 10:40
В Самаре устранили аварию на теплосети на улице Стара-Загора

В Самаре устранили аварию на теплосети на улице Стара-Загора

В «Предприятии тепловых сетей» сообщили об устранении аварии в Кировском районе Самары, на улице Стара-Загора. В среду, 24 января, на тепломагистрали диаметром 1000 миллиметров было выявлено повреждение. Как уже сообщала «ТЕРРА», в зоне риска оказались около 70 домов. Потребителей 
25 января 2018, 09:41
Придется потерпеть до 20:00: В Самаре на Ново-Вокзальной прорвало тепломагистраль

Придется потерпеть до 20:00: В Самаре на Ново-Вокзальной прорвало тепломагистраль

Сегодня, 3 января, неприятный новогодний сюрприз жителям по улице Ново-Вокзальной в Самаре «преподнесли» городские коммунальщики. Около дома №29 прорвало тепломагистраль диаметром 500 миллиметров.
 
Как передает пресс-служба ПТС, на месте уже работают специалисты компании. Аварийный участок огорожен. Место, где произошло 
3 января 2018, 02:39
В России введут новые правила регистрации машин

В России введут новые правила регистрации машин

МВД РФ разработало проект новых правил регистрации транспортных средств. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте проектов нормативных правовых актов, отмечает «Коммерсант».
Как следует из проекта, в числе нововведений — легализация спецпрограммы, запрещающей предоставление «красивых» номеров, а также запрет на их 

19 декабря 2017, 04:23
В Самаре на Ставропольской из-за обрыва проводов встали трамваи

В Самаре на Ставропольской из-за обрыва проводов встали трамваи

В социальных сетях появилась информация о сбое в движении трамваев.

«На перекрестке Ново-Вокзальная - Ставропольская стоят трамваи, сказали, обрыв проводов», - сообщает пользователь в паблике «Услышано Самара». Он опубликовал фото.

«Проезжал - стояли, действительно линия оборвалась», - 
22 декабря 2015, 04:45
На улице Ставропольской загорелся трамвай с пассажирами

На улице Ставропольской загорелся трамвай с пассажирами

Сегодня, 25 сентября, в Самаре произошел пожар в общественном транспорте. На улице Ставропольской загорелся трамвай, следовавший по маршруту №13. Инцидент случился в районе пересечения с улицей Советской. Задымление началось во втором вагоне. По словам очевидцев, пассажиры буквально выпрыгивали из него. 
25 сентября 2015, 11:36
Жители Самары жалуются на отсутствие отопления в квартирах

Жители Самары жалуются на отсутствие отопления в квартирах

На сайте телерадиокомпании «ТЕРРА» один из пользователей оставил сообщение, что не во всех домах восстановлено теплоснабжение после аварии в Корсунском переулке.

«До сих пор нет тепла... Каховская, 4 и 6», - оставила комментарий Анна Ахматгариева.

Как уже сообщала «ТЕРРА», в пятницу, 21 

24 февраля 2014, 12:09
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