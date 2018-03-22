На сайте телерадиокомпании «ТЕРРА» один из пользователей оставил сообщение, что не во всех домах восстановлено теплоснабжение после аварии в Корсунском переулке.

«До сих пор нет тепла... Каховская, 4 и 6», - оставила комментарий Анна Ахматгариева.

Как уже сообщала «ТЕРРА», в пятницу, 21 …