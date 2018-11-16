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«АвтоВАЗ» возвращает долги

«АвтоВАЗ» возвращает долги

«АвтоВАЗ» начал возвращать долги. Уровень просроченной кредиторской задолженности тольяттинского автозавода по состоянию на 30 сентября этого года снизился на 1 процент от общей суммы обязательств. Годом ранее показатель достигал 15 процентов. Соответствующая информация содержится в отчете предприятия за третий 
17 ноября 2018, 08:15
Проектирование «Немов-центра» в Самарской области обойдется в 27 млн рублей

Проектирование «Немов-центра» в Самарской области обойдется в 27 млн рублей

В Самарской области потратят 27 млн рублей на проектирование гимнастического комплекса «Немов-центр» в Тольятти. Подрядчика ищет областное «Управление капитального строительства». Согласно материалам тендера на портале госзакупок, центр на 800 зрительских мест разместится на улице Революционной в Автозаводском районе. Комплекс будет 
16 ноября 2018, 10:27
Игроки

Игроки "Новы" получат зарплату

Волейболисты "Новы", написавшие письмо губернатору, получат свою зарплату, сообщает региональное министерство спорта. "В бюджет региона на 2018 год внесли изменения, согласно которым из казны будут выделены средства спортивной команде. Сейчас готовится пакет заявочной документации на предоставление субсидии. После необходимых согласований 
16 ноября 2018, 10:35
«Достучались до небес»: В Самаре ограничили проезд к памятнику Ил-2

«Достучались до небес»: В Самаре ограничили проезд к памятнику Ил-2

На площадке на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова, где находится памятник штурмовику Ил-2, установили ограничительные столбики. Теперь водители не смогут туда въехать.
 
«Сделал фото утром. Столбики поставили, — пишет в Твиттер самарец Дмитрий Стародубцев.
 
Власти отреагировали 
17 ноября 2018, 02:42
В Самаре устранили коммунальную аварию на Гастелло

В Самаре устранили коммунальную аварию на Гастелло

В 6:00 в пятницу, 16 ноября, в областной столице завершились аварийно-восстановительные работы на трубопроводе теплоснабжения. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, теплоснабжение потребителей восстановлено в полном объеме.
 
Напомним, что из-за коммунальной аварии на улице Гастелло в Октябрьском районе Самары 26 домов 
16 ноября 2018, 09:44
В Самаре 26 домов перевели на резервную схему из-за аварии на Гастелло

В Самаре 26 домов перевели на резервную схему из-за аварии на Гастелло

Из-за коммунальной аварии на улице Гастелло в Октябрьском районе Самары 26 домов перевели на резервную схему отопления. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, такая схема теплоснабжения работает с обратного трубопровода, теплоноситель в системе отопления не сливался. В этих домах проживают 
15 ноября 2018, 02:16
В Самаре иномарка Hyundai ушла под землю на Московском шоссе: пострадал водитель

В Самаре иномарка Hyundai ушла под землю на Московском шоссе: пострадал водитель

Стало известно, что на месте масштабной коммунальной аварии на Московском шоссе в областной столице случилось ЧП - под землю ушла легковушка. Напомним, что авария произошла в ночь на четверг, 15 ноября. На проезжей части Московского шоссе на участке от улицы 
15 ноября 2018, 11:27
В Самаре перекрывали Московское шоссе из-за утечки горячей воды

В Самаре перекрывали Московское шоссе из-за утечки горячей воды

В Самаре в ночь на четверг, 15 ноября, произошла коммунальная авария на Московском шоссе. На проезжей части по Московскому шоссе от улицы Гастелло до Потапова наблюдалась утечка горячей воды, движение перекрыли на отрезке магистрали от улицы Советской Армии до Авроры. 
15 ноября 2018, 08:48
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