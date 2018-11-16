В Самаре 26 домов перевели на резервную схему из-за аварии на Гастелло … Из-за коммунальной аварии на улице Гастелло в Октябрьском районе Самары 26 домов перевели на резервную схему отопления. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, такая схема теплоснабжения работает с обратного трубопровода, теплоноситель в системе отопления не сливался. В этих домах проживают