|
«АвтоВАЗ» возвращает долги
«АвтоВАЗ» начал возвращать долги. Уровень просроченной кредиторской задолженности тольяттинского автозавода по состоянию на 30 сентября этого года снизился на 1 процент от общей суммы обязательств. Годом ранее показатель достигал 15 процентов. Соответствующая информация содержится в отчете предприятия за третий …
|
17 ноября 2018, 08:15
|
Проектирование «Немов-центра» в Самарской области обойдется в 27 млн рублей
В Самарской области потратят 27 млн рублей на проектирование гимнастического комплекса «Немов-центр» в Тольятти. Подрядчика ищет областное «Управление капитального строительства». Согласно материалам тендера на портале госзакупок, центр на 800 зрительских мест разместится на улице Революционной в Автозаводском районе. Комплекс будет …
|
16 ноября 2018, 10:27
|
Игроки "Новы" получат зарплату
Волейболисты "Новы", написавшие письмо губернатору, получат свою зарплату, сообщает региональное министерство спорта. "В бюджет региона на 2018 год внесли изменения, согласно которым из казны будут выделены средства спортивной команде. Сейчас готовится пакет заявочной документации на предоставление субсидии. После необходимых согласований …
|
16 ноября 2018, 10:35
|
«Достучались до небес»: В Самаре ограничили проезд к памятнику Ил-2
На площадке на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова, где находится памятник штурмовику Ил-2, установили ограничительные столбики. Теперь водители не смогут туда въехать.
«Сделал фото утром. Столбики поставили, — пишет в Твиттер самарец Дмитрий Стародубцев.
Власти отреагировали …
|
17 ноября 2018, 02:42
|
В Самаре устранили коммунальную аварию на Гастелло
В 6:00 в пятницу, 16 ноября, в областной столице завершились аварийно-восстановительные работы на трубопроводе теплоснабжения. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, теплоснабжение потребителей восстановлено в полном объеме.
|
16 ноября 2018, 09:44
|
В Самаре 26 домов перевели на резервную схему из-за аварии на Гастелло
|
15 ноября 2018, 02:16
|
В Самаре иномарка Hyundai ушла под землю на Московском шоссе: пострадал водитель
|
15 ноября 2018, 11:27
|
В Самаре перекрывали Московское шоссе из-за утечки горячей воды
|
15 ноября 2018, 08:48