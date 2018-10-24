В Самаре перекроют движение на пересечении Вольской и Ново-Вокзальной



С утра 16 и до вечера 23 августа … До 31 августа в Самаре перекроют движение на перекрестке улиц Вольской и Ново-Вокзальной. Там будут ремонтировать теплотрассу диаметром 500 миллиметров, а троллейбус № 15 и пять автобусных маршрутов пустят в объезд.С утра 16 и до вечера 23 августа