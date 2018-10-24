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Материалы по теме:

В Самаре скончался оператор упавшего строительного крана

В Самаре скончался оператор упавшего строительного крана

Стало известно, что машинист упавшего сегодня на проспекте Карла Маркса строительного крана скончался в реанимации, пишет «Волга Ньюс». Напомним, что в среду,  24 октября примерно в 11:20 на стройплощадке в Промышленном районе Самары подломились опоры крана, и он рухнул 
24 октября 2018, 03:15
Самарские поликлиники получат вакцины от гриппа на днях

Самарские поликлиники получат вакцины от гриппа на днях

В среду, 24 октября, в Самарскую область досрочно привезли вторую партию детской вакцины от гриппа. Всего 266 379 доз. В ближайшие дни уполномоченная организация развезет ее по поликлиникам губернии, сообщили в региональном минздраве. Остальная часть вакцины должна быть доставлена в 
24 октября 2018, 02:22
Самарскую область до субботы накроют дожди

Самарскую область до субботы накроют дожди

С 23 по 26 октября погода в Самарской области будет постепенно меняться: Средняя Волга попадет под влияние мощного циклонического вихря, который будет перемещаться через центральные районы России на Северный Урал. В регион придут небольшие и умеренные дожди, усиление ветра, но 
24 октября 2018, 02:05
В Самарском зоопарке на свет появились 12 крокодильчиков

В Самарском зоопарке на свет появились 12 крокодильчиков

В Самарском зоопарке пополнение: стало известно, что 10 сентября у крокодиловых кайманов Тоши и Кокоши появилось потомство - 12 детенышей. Как рассказали представители зоосада, малыши чувствуют себя хорошо, питаются рыбой и мясом. Это уже третий приплод крокодиловых кайманов в зоопарке 
24 октября 2018, 01:36
В блогах: про транспорт к поселкам Мехзавод, Управленческий и Красная Глинка

В блогах: про транспорт к поселкам Мехзавод, Управленческий и Красная Глинка

Самарец Юрий Николаев через "Твиттер" обратился в Мобильную приемную губернатора, чтобы она помогла - цитата - "попинать городской Департамент транспорта". Автор просит, чтобы власти обратили внимание на транспортное обслуживание поселков Мехзавод, Управленческий и Красная Глинка. По словам жителей, город 
10 октября 2018, 07:38
В Самаре дефицит кондукторов и водителей трамваев и троллейбусов

В Самаре дефицит кондукторов и водителей трамваев и троллейбусов

Сейчас в Самаре наблюдается тотальная нехватка водителей трамваев (нужен 161 человек, недокомплект  штата - 27,8%) и троллейбусов (требуется 156  сотрудников, то есть 39,5%). Сложнее всего обстоят дела с кондукторами в трамваях. По данным ТТУ Самара, не хватает 351 сотрудника, то 
19 сентября 2018, 02:09
В Самаре хотят расширить проспект Кирова

В Самаре хотят расширить проспект Кирова

Жители Кировского района областной столицы обратились в губдуму. Они просят реконструировать проспект Кирова и подъезд к Кировскому мосту. Сейчас на новом въезде регулярно возникают пробки,  поэтому нужно расширить проспект и открыть дополнительные полосы. В четверг, 13 сентября, выяснилось,что   проектирование участка 
13 сентября 2018, 11:54
В Самаре перекроют движение на пересечении Вольской и Ново-Вокзальной

В Самаре перекроют движение на пересечении Вольской и Ново-Вокзальной

До 31 августа в Самаре перекроют движение на перекрестке улиц Вольской и Ново-Вокзальной. Там будут ремонтировать теплотрассу диаметром 500 миллиметров, а троллейбус № 15 и пять автобусных маршрутов пустят в объезд.

С утра 16 и до вечера 23  августа 
16 августа 2018, 10:49
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