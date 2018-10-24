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В Самаре скончался оператор упавшего строительного крана
Стало известно, что машинист упавшего сегодня на проспекте Карла Маркса строительного крана скончался в реанимации, пишет «Волга Ньюс». Напомним, что в среду, 24 октября примерно в 11:20 на стройплощадке в Промышленном районе Самары подломились опоры крана, и он рухнул …
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24 октября 2018, 03:15
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Самарские поликлиники получат вакцины от гриппа на днях
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24 октября 2018, 02:22
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Самарскую область до субботы накроют дожди
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24 октября 2018, 02:05
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В Самарском зоопарке на свет появились 12 крокодильчиков
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24 октября 2018, 01:36
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В блогах: про транспорт к поселкам Мехзавод, Управленческий и Красная Глинка
Самарец Юрий Николаев через "Твиттер" обратился в Мобильную приемную губернатора, чтобы она помогла - цитата - "попинать городской Департамент транспорта". Автор просит, чтобы власти обратили внимание на транспортное обслуживание поселков Мехзавод, Управленческий и Красная Глинка. По словам жителей, город …
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10 октября 2018, 07:38
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В Самаре дефицит кондукторов и водителей трамваев и троллейбусов
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19 сентября 2018, 02:09
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В Самаре хотят расширить проспект Кирова
Жители Кировского района областной столицы обратились в губдуму. Они просят реконструировать проспект Кирова и подъезд к Кировскому мосту. Сейчас на новом въезде регулярно возникают пробки, поэтому нужно расширить проспект и открыть дополнительные полосы. В четверг, 13 сентября, выяснилось,что проектирование участка …
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13 сентября 2018, 11:54
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В Самаре перекроют движение на пересечении Вольской и Ново-Вокзальной
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16 августа 2018, 10:49