Ежегодно около тысячи самарцев подвергаются нападениям бездомных животных. На их отлов в этом году из муниципальной казны будет выделено чуть больше 11 млн рублей. Это почти на миллион меньше, чем в предыдущем. Тендер выиграла компания «Современные экологические технологии». Каких животных усыплять, а каких стерилизовать, решает ветврач подрядной организации. В результате 90% отловленных собак подвергаются эвтаназии, что вызывает возмущение зоозащитников.
Отметим, в эти дни и проблема большого количества бродячих собак - в центре общественного внимания. Сообщения о новых нападениях животных приходят из всех уголков России. Накануне в одном из сел республики Марий Эл овчарка набросилась на школьника. Ребенка спас подоспевший сотрудник ГИБДД. Ранее в Махачкале бездомные собаки растерзали девятилетнюю девочку, а в Якутии уличный пес, находившийся временно у волонтера, загрыз двухмесячного младенца. В Самаре насчитывается около 5 тысяч бродячих четвероногих. Больше всего их в Красноглинском и Куйбышевском районах. Как предлагают решать проблему местные чиновники и зоозащитники?
Подробности – в выпуске новостей на телеканале «ТЕРРА – РЕН ТВ» в 18:45.
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