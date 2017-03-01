Опасное животное, ранее проживавшее в одной из городских семей, за несколько месяцев убило нескольких бродячих собак и напало на пенсионерку и ребенка.

4 ноября на одной из улиц Шлюзового района питбуль атаковал бабушку с 13-летней внучкой, а также их собаку. Бойцовый …