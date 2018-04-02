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СУТЭК под наблюдением
Арбитражный суд Самарской области признал обоснованным заявление СУТЭК – «Самарской управляющей теплоэнергетической компании» - о собственном банкротстве и ввел на предприятии процедуру наблюдения. Временным управляющим по проведению процедуры назначен Сергей Королев, представитель саморегулируемой организации арбитражных управляющих «Меркурий». Информация об этом …
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2 апреля 2018, 08:00
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Тольяттинец, которому оторвало руку взрывом, отправится в тюрьму на два года
В Тольятти вступил в силу приговор, вынесенный в отношении 29-летнего местного жителя. Ему инкриминировалось изготовление взрывчатки.
Экспериментами с опасными веществами мужчина занимался в октябре прошлого года прямо в своей квартире. Сначала он изготовил взрывчатый порошок. После этого мужчина попытался …
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2 апреля 2018, 03:34
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СОФЖИ придется заплатить
Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение арбитража, согласно которому после взаимозачета всех требований самарская стройкомпания «Евроальянс» должна перечислить Самарскому областному фонду жилья и ипотеки 48 миллионов рублей.
Согласно материалам ВАС, СОФЖИ сначала потребовал взыскать со строителей штрафы по договору подряда в …
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30 марта 2018, 05:33
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Ревнивец чуть не перерезал горло знакомой в Безенчукском районе
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30 марта 2018, 02:37
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Как наказали родителей девочек, замучивших котенка в Кинеле?
Родителей девочек, устроивших резонансную расправу над котятами в Кинеле, оштрафовали за ненадлежащее воспитание детей, сообщили в правоохранительных органах. Штраф для каждой из двух семей составил 500 рублей. Ранее сообщалось, что детей поставили на учет в подразделении по делам несовершеннолетних. Материалы …
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22 августа 2017, 12:57
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Тольяттинец, заставлявший кота «танцевать», опубликовал видео с извинениями
Тольяттинец, называющий себя Юля Ильина, в соцсети "ВКонтакте" со слезами на глазах попросил прощения за резонансный танец с котом. Мужчина прославился на всю страну после того, как переоделся в Мальвину, нарядил животное в розовое платье и начал сильно раскручивать …
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5 мая 2017, 05:14
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Тольяттинский трансвестит «Мальвина» нарядил кошку в платье и мучил «танцем»
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4 мая 2017, 04:34
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В Сызрани морскую свинку выбросили с 9-го этажа
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23 апреля 2017, 04:11