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Материалы по теме:

СУТЭК под наблюдением

СУТЭК под наблюдением

Арбитражный суд Самарской области признал обоснованным заявление СУТЭК – «Самарской управляющей теплоэнергетической компании» - о собственном банкротстве и ввел на предприятии процедуру наблюдения. Временным управляющим по проведению процедуры назначен Сергей Королев, представитель саморегулируемой организации арбитражных управляющих «Меркурий». Информация об этом 

2 апреля 2018, 08:00
Тольяттинец, которому оторвало руку взрывом, отправится в тюрьму на два года

Тольяттинец, которому оторвало руку взрывом, отправится в тюрьму на два года

В Тольятти вступил в силу приговор, вынесенный в отношении 29-летнего местного жителя. Ему инкриминировалось изготовление взрывчатки.

Экспериментами с опасными веществами мужчина занимался в октябре прошлого года прямо в своей квартире. Сначала он изготовил взрывчатый порошок. После этого мужчина попытался 
2 апреля 2018, 03:34
СОФЖИ придется заплатить

СОФЖИ придется заплатить

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение арбитража, согласно которому после взаимозачета всех требований самарская стройкомпания «Евроальянс» должна перечислить Самарскому областному фонду жилья и ипотеки 48 миллионов рублей.

Согласно материалам ВАС, СОФЖИ сначала потребовал взыскать со строителей штрафы по договору подряда в 

30 марта 2018, 05:33
Ревнивец чуть не перерезал горло знакомой в Безенчукском районе

Ревнивец чуть не перерезал горло знакомой в Безенчукском районе

В суде Безенчукского района вынесли приговор в отношении 34-летнего местного жителя. Мужчина обвинялся в угрозе убийством.

В середине февраля он заявился в гости к знакомой. Мужчина усомнился в верности своей подруги, а от женщины он потребовал подтвердить подозрения. В конце концов 

30 марта 2018, 02:37
Как наказали родителей девочек, замучивших котенка в Кинеле?

Как наказали родителей девочек, замучивших котенка в Кинеле?

Родителей девочек, устроивших резонансную расправу над котятами в Кинеле, оштрафовали за ненадлежащее воспитание детей, сообщили в правоохранительных органах. Штраф для каждой из двух семей составил 500 рублей. Ранее сообщалось, что детей поставили на учет в подразделении по делам несовершеннолетних. Материалы 

22 августа 2017, 12:57
Тольяттинец, заставлявший кота «танцевать», опубликовал видео с извинениями

Тольяттинец, заставлявший кота «танцевать», опубликовал видео с извинениями

Тольяттинец, называющий себя Юля Ильина, в соцсети "ВКонтакте" со слезами на глазах попросил прощения за резонансный танец с котом. Мужчина прославился на всю страну после того, как переоделся в Мальвину, нарядил животное в розовое платье и начал сильно раскручивать 
5 мая 2017, 05:14
Тольяттинский трансвестит «Мальвина» нарядил кошку в платье и мучил «танцем»

Тольяттинский трансвестит «Мальвина» нарядил кошку в платье и мучил «танцем»

Возмутительное видео выложил в соцсети «ВКонтакте» некий житель Тольятти, называющий себя Юля Ильина. Мужчина показал танец в лесу с котом. На ролике видно, как молодой человек, переодевшись в Мальвину, нарядил животное в розовое платье и связал ему лапы. После этого 

4 мая 2017, 04:34
В Сызрани морскую свинку выбросили с 9-го этажа

В Сызрани морскую свинку выбросили с 9-го этажа

Вчера, 22 апреля, вечером в Сызрани на улице Звёздной, дом №20, произошёл случай, шокировавший многих жильцов этого 9-этажного дома. Из окна одной из квартир, расположенной на 9-м этаже, выбросили клетку с морской свинкой. Несчастное животное упало на тротуар, где его 
23 апреля 2017, 04:11
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