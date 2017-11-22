Авиакомпания Трансаэро, которой из-за финансовых проблем, по всей видимости, предстоит банкротство, аннулирует уже проданные билеты и ежедневно отменяет запланированные рейсы.

При этом переоформить документы для полетов после 15 декабря на более ранний срок не получится. Вернуть деньги пока можно. Но …