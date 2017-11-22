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«Бункер S» Эфир передачи от 21 ноября 2017г 
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Материалы по теме:

Самара: льготникам могут вернуть «безлимит» на бесплатный проезд

Самара: льготникам могут вернуть «безлимит» на бесплатный проезд

Вернут ли самарским льготникам безлимитный проезд в общественном транспорте и финансовые выплаты, которые они получали ранее? Этот вопрос обсуждали на заседании специально созданной при областном парламенте рабочей группы. Сейчас в Самарской области действует 127 различных льгот. По сравнению с другими 

22 ноября 2017, 01:16
В блогах: Сокские штольни

В блогах: Сокские штольни

Блогер bepowerback пишет про мир подземелья Сокских штолен. "Это один из интереснейших спелеологических объектов Самарской области, где велась разработка доломитного известняка. С конца 30-х до 1946 года в штольнях использовался труд заключенных Безымянлага. Работа прекратилась в начале 60-х годов, вход 

21 ноября 2017, 07:45
Самара названа возможным местом падения крупнейшего метеорита

Самара названа возможным местом падения крупнейшего метеорита

Самара названа возможным местом падения крупнейшего в истории метеорита. Такая информация прозвучала на международной конференции в Рейкьявике (Исландия), передает портал kazanfirst.ru. Ожидается, что под метеоритный дождь в декабре 2017 года могут попасть три города Поволжья. Кроме Самары, ученые упомянули 
21 ноября 2017, 02:42
Центральный телеграф Самары преобразят к маю 2018 года

Центральный телеграф Самары преобразят к маю 2018 года

К маю 2018 года в Самаре преобразят объект культурного наследия «Центральный телеграф», построенный в 1930-е годы. Здание расположено в районе площади Куйбышева по адресу: улица Красноармейская, 17. Объявлен электронный аукцион на проведение капитального ремонта сооружения. Подрядчика планируют определить 11 декабря 

21 ноября 2017, 09:59
Меняется расписание переправ из Самары в Рождествено

Меняется расписание переправ из Самары в Рождествено

В Самаре меняется расписание пассажирской и грузовой переправ в Рождествено. Об изменениях в графике сообщает Самарское речное пассажирское предприятие. С понедельника, 20 ноября, начнет действовать новое расписание на грузопассажирской переправе «Октябрьский спуск – Рождествено». Паром будет отправляться из Самары ежедневно 
17 ноября 2017, 01:12
На переправе Октябрьский спуск – Рождествено ввели дополнительный рейс

На переправе Октябрьский спуск – Рождествено ввели дополнительный рейс

С 20 июля в Самаре, от Октябрьского спуска до Рождествено, организуют дополнительные вечерние рейсы. Об этом сообщает речная пригородная пассажирская компания. Судно будет отправляться в 19:00 из Рождествено и в 24:00 уходить обратно.

Расписание других рейсов - на таблице: 
19 июля 2017, 11:55
В сгоревшей машине нашли труп самарца, убитого подростками

В сгоревшей машине нашли труп самарца, убитого подростками

В Новокуйбышевске расследуют уголовное дело о групповом убийстве человека. Обвинения предъявлены четверым – двое из них подростки 17 лет. Труп погибшего нашли в багажнике сгоревшей машины.
 
По данным следствия, преступление было совершено в ночь с 20 на 21 мая 

13 июня 2017, 11:36
Самарские спасатели провели экстренную эвакуацию в Рождествено

Самарские спасатели провели экстренную эвакуацию в Рождествено

В воскресенье, 12 июня, спасатели эвакуировали из Рождествено в Самару 53-летнюю женщину. На спасательную станцию позвонили из сельской больницы. Помощь самарских медиков потребовалась пациентке с инсультом. Женщина не могла передвигаться самостоятельно. В 13:23 за ней отправили отряд спасателей. В тяжелом 

13 июня 2017, 10:04
Авиакомпания Трансаэро аннулирует проданные билеты и ежедневно отменяет рейсы

Авиакомпания Трансаэро аннулирует проданные билеты и ежедневно отменяет рейсы

Авиакомпания Трансаэро, которой из-за финансовых проблем, по всей видимости, предстоит банкротство, аннулирует уже проданные билеты и ежедневно отменяет запланированные рейсы.
При этом переоформить документы для полетов после 15 декабря на более ранний срок не получится. Вернуть деньги пока можно. Но 
7 октября 2015, 05:39
До конца октября продлены прямые рейсы из Самары в Сочи

До конца октября продлены прямые рейсы из Самары в Сочи

"Оренбургские авиалинии" приняли решение о продлении полетов по некоторым маршрутам.
Так, до конца октября самолеты компании будут осуществлять перелеты из Сочи и обратно по направлениям Уфа, Пермь, Казань, Самара, Челябинск и Новосибирск.
Расписание полетов Сочи - Самара:
- по понедельникам 

11 сентября 2014, 06:05
В Самаре в Троицкую субботу организуют специальные рейсы автобусов, трамваев и троллейбусов

В Самаре в Троицкую субботу организуют специальные рейсы автобусов, трамваев и троллейбусов

По информации городского департамента транспорта, в Троицкую родительскую субботу 7 июня пассажирские перевозки к кладбищам Самары будут осуществляться по следующим маршрутам:

- 4к – п. Управленческий – кладбище «Лесное»

- 27к – пл. им. Кирова – кладбище «Зубчаниновское»

- 36д – Хлебная площ. 

6 июня 2014, 05:40
Росавиация оценила стоимость билета на авиарейс Самара – Симферополь в 2 тыс. рублей

Росавиация оценила стоимость билета на авиарейс Самара – Симферополь в 2 тыс. рублей

Росавиация опубликовала проект правил субсидирования авиаперевозок в Крым. Всего в списке 16 городов, за рейсы из которых авиакомпании смогут получить компенсации. Это Архангельск, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Кемерово, Киров, Красноярск, Нижневартовск, Нижний Новгород, Новосибирск, Самара, Сургут, Томск, Тюмень, Уфа и Челябинск. 

8 апреля 2014, 03:54
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