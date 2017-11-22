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Самара: льготникам могут вернуть «безлимит» на бесплатный проезд
Вернут ли самарским льготникам безлимитный проезд в общественном транспорте и финансовые выплаты, которые они получали ранее? Этот вопрос обсуждали на заседании специально созданной при областном парламенте рабочей группы. Сейчас в Самарской области действует 127 различных льгот. По сравнению с другими …
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22 ноября 2017, 01:16
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В блогах: Сокские штольни
Блогер bepowerback пишет про мир подземелья Сокских штолен. "Это один из интереснейших спелеологических объектов Самарской области, где велась разработка доломитного известняка. С конца 30-х до 1946 года в штольнях использовался труд заключенных Безымянлага. Работа прекратилась в начале 60-х годов, вход …
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21 ноября 2017, 07:45
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Самара названа возможным местом падения крупнейшего метеорита
Самара названа возможным местом падения крупнейшего в истории метеорита. Такая информация прозвучала на международной конференции в Рейкьявике (Исландия), передает портал kazanfirst.ru. Ожидается, что под метеоритный дождь в декабре 2017 года могут попасть три города Поволжья. Кроме Самары, ученые упомянули …
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21 ноября 2017, 02:42
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Центральный телеграф Самары преобразят к маю 2018 года
К маю 2018 года в Самаре преобразят объект культурного наследия «Центральный телеграф», построенный в 1930-е годы. Здание расположено в районе площади Куйбышева по адресу: улица Красноармейская, 17. Объявлен электронный аукцион на проведение капитального ремонта сооружения. Подрядчика планируют определить 11 декабря …
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21 ноября 2017, 09:59
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Меняется расписание переправ из Самары в Рождествено
В Самаре меняется расписание пассажирской и грузовой переправ в Рождествено. Об изменениях в графике сообщает Самарское речное пассажирское предприятие. С понедельника, 20 ноября, начнет действовать новое расписание на грузопассажирской переправе «Октябрьский спуск – Рождествено». Паром будет отправляться из Самары ежедневно …
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17 ноября 2017, 01:12
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На переправе Октябрьский спуск – Рождествено ввели дополнительный рейс
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19 июля 2017, 11:55
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В сгоревшей машине нашли труп самарца, убитого подростками
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13 июня 2017, 11:36
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Самарские спасатели провели экстренную эвакуацию в Рождествено
В воскресенье, 12 июня, спасатели эвакуировали из Рождествено в Самару 53-летнюю женщину. На спасательную станцию позвонили из сельской больницы. Помощь самарских медиков потребовалась пациентке с инсультом. Женщина не могла передвигаться самостоятельно. В 13:23 за ней отправили отряд спасателей. В тяжелом …
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13 июня 2017, 10:04
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Авиакомпания Трансаэро аннулирует проданные билеты и ежедневно отменяет рейсы
Авиакомпания Трансаэро, которой из-за финансовых проблем, по всей видимости, предстоит банкротство, аннулирует уже проданные билеты и ежедневно отменяет запланированные рейсы.
При этом переоформить документы для полетов после 15 декабря на более ранний срок не получится. Вернуть деньги пока можно. Но …
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7 октября 2015, 05:39
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До конца октября продлены прямые рейсы из Самары в Сочи
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11 сентября 2014, 06:05
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В Самаре в Троицкую субботу организуют специальные рейсы автобусов, трамваев и троллейбусов
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6 июня 2014, 05:40
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Росавиация оценила стоимость билета на авиарейс Самара – Симферополь в 2 тыс. рублей
Росавиация опубликовала проект правил субсидирования авиаперевозок в Крым. Всего в списке 16 городов, за рейсы из которых авиакомпании смогут получить компенсации. Это Архангельск, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Кемерово, Киров, Красноярск, Нижневартовск, Нижний Новгород, Новосибирск, Самара, Сургут, Томск, Тюмень, Уфа и Челябинск. …
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8 апреля 2014, 03:54