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«Бункер S» Эфир передачи от 05.02.2019  
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Материалы по теме:

В Самаре появится 13-этажный IT-парк в районе «Скалы»

В Самаре появится 13-этажный IT-парк в районе «Скалы»

В Самаре продолжается строительство высотного IT-парка в районе пересечения улицы Киевской и Московского шоссе, неподалеку от торгово-офисного центра «Скала». Оно стартовало в 2018 году, сейчас возведено несколько этажей 13-этажного здания на территории бывшего ГПЗ-4. Как отметили в облправительстве, год назад 
6 февраля 2019, 02:09
В Самарской области 2964 обманутых дольщика никак не получат купленные квартиры

В Самарской области 2964 обманутых дольщика никак не получат купленные квартиры

В настоящий момент в реестре проблемных объектов долевого строительства в Самарской области остаются 38 зданий, а обманутыми дольщиками официально признаны 2964 человека. Однако, по оценке регионального Минстроя, вероятнее, их несколько больше. Сейчас ведется активная работа по удовлетворению их прав на 
6 февраля 2019, 01:20
Тольяттинцу дали два года условно за посты в «Вконтакте»

Тольяттинцу дали два года условно за посты в «Вконтакте»

Вступил в силу приговор Центрального районного суда Тольятти, который служители Фемиды вынесли 35-летнему местному жителю. Мужчину признали виновным в возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства. Его деятельность раскрыли сотрудники регионального УФСБ: он размещал на своей странице в 
6 февраля 2019, 01:07
В Самарской области подняли по тревоге 4 000 мотострелков

В Самарской области подняли по тревоге 4 000 мотострелков

В среду, 6 февраля, в Самарской области были подняты по тревоге бригады 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа — всего 4 тысячи человек. Это было сделано в рамках тактического учения. Накануне также по тревоге подняли бригаду материально-технического обеспечения. Учения стартуют 
6 февраля 2019, 12:14
В Самаре вода из лопнувшей трубы заковала в ледяной панцирь припаркованные машины

В Самаре вода из лопнувшей трубы заковала в ледяной панцирь припаркованные машины

Во вторник, 5 февраля, на пересечении улиц Авроры и Печерской автомобилистов ждал неприятный сюрприз - три припаркованные вдоль дороги машины покрылись толстой коркой льда и снега. По словам очевидцев, по улице Авроры от Печерской наблюдался поток воды, и горожане 
6 февраля 2019, 11:54
В Самаре Гелендваген застрял на трамвайных путях на Ново-Садовой

В Самаре Гелендваген застрял на трамвайных путях на Ново-Садовой

Вот вторник днем, 5 февраля, в Самаре неожиданно встало движение трамваев по направлению к Постникову оврагу. На трамвайных путях в районе пересечения Ново-Садовой и проспекта Ленина застрял Mercedes-Benz G-Сlass. Интересно, что рельсы, на которых завяз в снегу Гелендваген, обособлены, заезд 
5 февраля 2019, 04:57
Самолет рухнул в озеро во время авиашоу в Австрии

Самолет рухнул в озеро во время авиашоу в Австрии

Накануне в Австрии произошло ЧП на авиашоу. Самолет Staudacher S-600, выполнявший сложный маневр, потерпел крушение. Момент инцидента попал на видео. На нем видно, как пилот совершает заход над озером, расположенном  на границе федеральных земель Верхняя Австрия и Зальцбург. Машина прошла 
5 февраля 2019, 03:37
В Самаре горел частный дом на 200 кв.м: есть жертвы

В Самаре горел частный дом на 200 кв.м: есть жертвы

В понедельник вечером, 4 февраля, пожарные расчеты выезжали в Октябрьский район. Там произошел крупный пожар с человеческими жертвами. Сигнал о возгорании поступил в дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях в 18:19. В Волжском переулке горел частный дом на площади 
4 февраля 2019, 09:42
В Самаре восстановили движение транспорта на Ставропольской

В Самаре восстановили движение транспорта на Ставропольской

Хорошая новость для самарских автомобилистов: восстановлено движение транспорта на улице Ставропольской. Технологический сбой на водопроводной линии, из-за которого была перекрыта часть Ставропольской от Ново-Вокзальной до Александра Матросова, устранили в ночь с воскресенья на понедельник. Напомним, что на этом участке 
4 февраля 2019, 10:24
Мэрия: в Самаре осталось подать отопление в 3 дома в Кировском районе

Мэрия: в Самаре осталось подать отопление в 3 дома в Кировском районе

В Самаре продолжается подключение жилых домов, попавших в зону отключения из-за порыва на Ташкентской. Как рассказали в мэрии, на утро 25 января осталось наладить систему теплоснабжения в трех домах в Кировском районе, сегодня это должны сделать. 

- Остаются точечные обращения 
25 января 2019, 10:52
16 самарцев получили ожоги из-за прорыва на тепломагистрали

16 самарцев получили ожоги из-за прорыва на тепломагистрали

На этой неделе из-за коммунальных аварий на пересечении Ташкентской и Стара-Загора пострадали 16 человек, в том числе трое детей. Медики диагностировали у них ожоги 1 и 2 степени, 10 пациентов остались в больнице, а остальных отпустили лечиться домой. 

- На 
25 января 2019, 09:52
В Самаре обещают полностью вернуть отопление в отключенные дома в 17:30

В Самаре обещают полностью вернуть отопление в отключенные дома в 17:30

В эти минуты губернатор Дмитрий Азаров проводит комиссию ЧС в штабе по ликвидации порыва на теплотрассе в Самаре. Здесь же организован пункт выдачи обогревателей жителям домов, которые попали под отключение. 
- На 15:00 на телефоны «горячей линии» поступили 1082 звонка, все 
24 января 2019, 04:36
Утечка воды выявлена на Московском шоссе в Самаре

Утечка воды выявлена на Московском шоссе в Самаре

В Самаре в ночь на 7 марта была выявлена утечка воды у Московского шоссе между улицами Димитрова и Бубнова. Сообщение от аккаунта ГКП «АСАДО» появилось в «твиттере». Также опубликованы фотографии с места коммунальной аварии.

«Будьте внимательны и острожны!!! Утечка 
7 марта 2018, 09:40
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