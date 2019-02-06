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В Самаре появится 13-этажный IT-парк в районе «Скалы»
В Самаре продолжается строительство высотного IT-парка в районе пересечения улицы Киевской и Московского шоссе, неподалеку от торгово-офисного центра «Скала». Оно стартовало в 2018 году, сейчас возведено несколько этажей 13-этажного здания на территории бывшего ГПЗ-4. Как отметили в облправительстве, год назад …
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6 февраля 2019, 02:09
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В Самарской области 2964 обманутых дольщика никак не получат купленные квартиры
В настоящий момент в реестре проблемных объектов долевого строительства в Самарской области остаются 38 зданий, а обманутыми дольщиками официально признаны 2964 человека. Однако, по оценке регионального Минстроя, вероятнее, их несколько больше. Сейчас ведется активная работа по удовлетворению их прав на …
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6 февраля 2019, 01:20
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Тольяттинцу дали два года условно за посты в «Вконтакте»
Вступил в силу приговор Центрального районного суда Тольятти, который служители Фемиды вынесли 35-летнему местному жителю. Мужчину признали виновным в возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства. Его деятельность раскрыли сотрудники регионального УФСБ: он размещал на своей странице в …
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6 февраля 2019, 01:07
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В Самарской области подняли по тревоге 4 000 мотострелков
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6 февраля 2019, 12:14
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В Самаре вода из лопнувшей трубы заковала в ледяной панцирь припаркованные машины
Во вторник, 5 февраля, на пересечении улиц Авроры и Печерской автомобилистов ждал неприятный сюрприз - три припаркованные вдоль дороги машины покрылись толстой коркой льда и снега. По словам очевидцев, по улице Авроры от Печерской наблюдался поток воды, и горожане …
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6 февраля 2019, 11:54
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В Самаре Гелендваген застрял на трамвайных путях на Ново-Садовой
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5 февраля 2019, 04:57
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Самолет рухнул в озеро во время авиашоу в Австрии
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5 февраля 2019, 03:37
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В Самаре горел частный дом на 200 кв.м: есть жертвы
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4 февраля 2019, 09:42
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В Самаре восстановили движение транспорта на Ставропольской
Хорошая новость для самарских автомобилистов: восстановлено движение транспорта на улице Ставропольской. Технологический сбой на водопроводной линии, из-за которого была перекрыта часть Ставропольской от Ново-Вокзальной до Александра Матросова, устранили в ночь с воскресенья на понедельник. Напомним, что на этом участке …
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4 февраля 2019, 10:24
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Мэрия: в Самаре осталось подать отопление в 3 дома в Кировском районе
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25 января 2019, 10:52
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16 самарцев получили ожоги из-за прорыва на тепломагистрали
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25 января 2019, 09:52
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В Самаре обещают полностью вернуть отопление в отключенные дома в 17:30
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24 января 2019, 04:36
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Утечка воды выявлена на Московском шоссе в Самаре
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7 марта 2018, 09:40
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