Согласно постановлению мэрии, теперь перевозить мелких домашних животных и птиц можно только в контейнерах, "сумма измерений которых по длине, ширине и высоте не превышает 120 сантиметров". Собаку-проводника (в наморднике, на поводке и со специальным опознавательным знаком), сопровождающую пассажира-инвалида по зрению, пропустят только при наличии документа, подтверждающего спецобучение животного-поводыря. Также нельзя прослушивать аудиотехнику через динамики, использовать средства звукоусиления (за исключением слуховых аппаратов). Запрещается без письменного разрешения администрации метрополитена профессиональная фото- и видеосъемка, а также любительская с применением вспышки. Лиц, отказавшихся от досмотра багажа, в метро не допустят.
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