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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 10 мая 2017г 
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В Самаре открылась фотовыставка

В Самаре открылась фотовыставка "Наш Афон"

На фотографиях - одно из самых удивительных православных мест на планете - святая гора Афон. Каждый снимок наделен особым смыслом. На них изображена повседневная жизнь местных послушников, чудотворные иконы и артефакты монастырей, а также пейзажи "земного удела Богоматерии". Женщинам посещение 

10 мая 2017, 07:06
ФАС вынесла решение по делу о газовом сговоре

ФАС вынесла решение по делу о газовом сговоре

Федеральная Антимонопольная Служба признала нарушившими закон о защите конкуренции и ограничившими доступ на рынок - Губернатора Николая Меркушкина, региональное министерство энергетики и ЖКХ, «Газпром» и ООО «Газпром межрегионгаз». Об этом "ТЕРРЕ" сообщили в ведомстве. Сотрудники ФАС провели проверку после жалобы 

10 мая 2017, 06:48
Меры безопасности во время проведения Кубка конфедерации и чемпионата мира по футболу будут серьезно ужесточены

Меры безопасности во время проведения Кубка конфедерации и чемпионата мира по футболу будут серьезно ужесточены

Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Ограничения и запретные зоны установят для воздушного и водного транспорта, автобусам, не осуществляющим регулярные перевозки и не оборудованным системой ЭРА-ГЛОНАСС ограничат въезд в города проведения мундиаля. Граждане России, приезжающие в эти населенные пункты будут 

10 мая 2017, 05:58
Самара примет кинофестиваль «Свет Лучезарного Ангела»

Самара примет кинофестиваль «Свет Лучезарного Ангела»

Впервые в истории жители Самары и Самарской области увидят добрые фильмы для детей и взрослых, в разные годы ставшие победителями Международного благотворительного кинофестиваля «Лучезарный Ангел», который проходит по благословению Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла и под патронатом Светланы Медведевой, 

10 мая 2017, 02:24
Метрополитен провалил антитеррористическую проверку

Метрополитен провалил антитеррористическую проверку

Метрополитены Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и Самары провалили антитеррористическую проверку. Оперативники ФСБ под видом боевиков смогли спокойно заложить муляжи бомб в подземках, сообщают федеральные СМИ. Чекисты тестировали системы видеонаблюдения, рамки, рентгеновские установки и умение служб безопасности на местах выявлять потенциальных террористов. 

21 апреля 2017, 12:03
Строительство метро в Самаре могут заморозить на десятки лет

Строительство метро в Самаре могут заморозить на десятки лет

В этом году должны завершить работы на отрезке от Первомайской до Полевой. На это из федерального и областного бюджетов выделят в общей сложности 741 миллион рублей. Эти деньги, вероятнее всего, будет осваивать компания "ВолгаТрансСтрой", которую связывают с известным губернским бизнесменом 

23 января 2017, 03:56
В московском метро появятся брендированные поезда

В московском метро появятся брендированные поезда

В московском метрополитене появятся брендированные поезда уже в середине июля. Выбор компании, которая получит право на размещение рекламы, будет происходить в форме аукциона. Об этом сообщил Дмитрий Пегов, начальник московского метро.
Стало известно, что этим летом в Москве впервые брендируют 

26 июня 2016, 08:40
Поезд на автопилоте запустили в московском метро

Поезд на автопилоте запустили в московском метро

Ранее этот состав проходил тестирование на Кольцевой линии. И вот, по сообщениям отечественных информагентств, он начал перевозку пассажиров. Как отмечается работниками транспортной службы, один такой состав возит пассажиров по кольцу. Машиниста в кабине нет, контроль со стороны специалиста осуществляется дистанционно. 
18 февраля 2016, 11:33
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