|
«Крылья Советов» подозревают в незаконной рекламе
УФАС по Самарской области уличило футбольный клуб «Крылья Советов» в нарушении требований рекламного законодательства. Поводом для возбуждения дела послужило заявление гражданина, согласно которому на сайте команды присутствует в форме баннера реклама букмекерской конторы «Pari match». Продвижение деятельности, основанной на риске, …
|
23 мая 2019, 09:23
|
В Тольятти мусоропровод рассыпался после пожара
В четверг, 23 мая, в одной из многоэтажек на улице Свердлова в Тольятти случилось ЧП. Как рассказали в группе «Происшествия Тольятти» местные жители, там загорелся и взорвался мусоропровод, рассыпался до 4 этажа. По данным оперативных структур, в 15:43 дежурному …
|
23 мая 2019, 08:06
|
В Самаре удалось спасти бобра, который испачкался в нефтепродуктах
Сотрудники Самарского зоопарка и специалисты департамента охоты и рыболовства спасли бобра, который испачкался в нефтепродуктах. В среду утром, 22 мая, стало известно, что в районе развлекательного комплекса Кинап сидит бобер, испачкавшийся в нефти. На место событий выехали специалисты. Они отловили …
|
23 мая 2019, 05:31
|
В конце рабочей недели в Самарской области пройдут дожди и грозы
|
23 мая 2019, 05:06
|
Прощай, Грустняшка! В Самаре отравили собаку Шумилина
Появились новости о любителе животных Владимире Шумилине и его многочисленных питомцах. Как рассказал самарец Валерий Мокштадт, неизвестные начали травить собак «дяди Вовы».
|
23 мая 2019, 04:57
|
В Тольятти 11-летнего мальчика сбили, когда он шел на «зеленый» по «зебре»
|
23 мая 2019, 04:21
|
В Самаре скончался мальчик, которого на рыбалке ударило током
В среду, 22 мая, в больнице имени Пирогова в Самаре скончался 12-летний мальчик, который получил удар током на рыбалке. У ребенка было 97 % ожогов тела, он умер, не приходя в сознание, пишет «Волга Ньюс». Напомним, что 12 мая …
|
23 мая 2019, 10:35
|
В ДТП в Тольятти пострадал годовалый мальчик, которого перевозили без автокресла
|
23 мая 2019, 09:37
|
В Самаре полиция ищет женщину, которая засунула ребенка в контейнер
Самарская полиция ищет женщину - героиню скандального видео, которое «засветилось» в соцсетях и СМИ. Напомним, что жители микрорайона Крутые Ключи запечатлели даму, которая доставала своего ребенка - мальчика 5-7 лет из мусорного контейнера. Самарцы разместили видеоролик в Сети не …
|
22 мая 2019, 05:39
|
Самарцам покажут детенышей черного пони и дымчато-серого ослика
|
22 мая 2019, 03:09
|
Пушистая милота: в Самаре родились шесть серебристо-серых лисят
|
15 мая 2019, 07:35
|
Самарский зоопарк построит новый водоем для редких видов птиц
Стартовало строительство нового крупного объекта в питомнике Самарского зоопарка в поселке Формальный в Кинельском районе. Как сообщили в учреждении, в будущем водоеме размером 30*15 метров будут содержать и разводить редкие виды водоплавающих птиц. Сейчас на месте работает экскаватор, который роет …
|
15 мая 2019, 08:20
|
Тополь обнял забор детского сада в Самаре, и его за это убили
Мама воспитанницы самарского детского сада №323 на улице Ставропольской Ольга Кузнецова сообщила в социальных сетях о нерушимой любви стоявшего на границе территории садика тополя и металлического забора, установленного еще в советское время.
|
27 марта 2019, 08:29
|
В Самаре чиновники предложили отчислять малышей из детского сада за прогулы
|
21 марта 2019, 05:05
|
Более 4,5 тысяч мест в яслях хотят создать в Самарской области
В России началась реализация национальных проектов по социально-экономическому развитию страны, которые в мае прошлого года утвердил президент Владимир Путин. Всего 12 направлений, среди которых и демография. Её региональную составляющую обсудили на заседании коллегии Министерства социально-демографической и семейной политики.
|
16 марта 2019, 08:50
|
Любовь Картамышева устроилась в самарский детский сад
|
14 марта 2019, 04:44
|
В Самаре косули пытались проникнуть в школу
|
31 мая 2016, 05:15
|
По Ульяновску бродила косуля
Об этой истории поведали региональные средства массовой информации. В Симбирский центр ветеринарной медицины позвонили горожане и рассказали о том, что по Засвияжскому району бродит косуля. Ветеринары вместе с работниками местного Минсельхоза оперативно выехали в указанное звонившими место. В самом деле, …
|
3 марта 2016, 05:28
|
В Оренбурге около торгового центра поймали раненую косулю
В Оренбург забежала раненая косуля. Об этом сообщили практически все региональные средства массовой информации. Возле одного из крупных торговых центров города ее ловили полицейские и сотрудники охраны.
Молодое животное увидели на парковке скачущим между автомобилями. Охранники торгового центра сначала предприняли …
|
14 января 2016, 10:47
|
В Сызрани спасатели вытащили из колодца косулю, есть видео
В пятницу, 30 октября, около 12 часов дня в Сызрани специалисты местной муниципальной «Аварийно-спасательной службы» спасли молодую косулю. Животное провалилось в отрытый колодец телекоммуникаций в районе Кирпичного завода.
Жалобный крик косули услышали жители близлежащих домов, именно они и вызвали …
|
1 ноября 2015, 12:45
Мы Вам перезвоним!