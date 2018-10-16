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Замглавы Самары ушел со своего поста
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16 октября 2018, 05:13
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Скончался самарский архитектор Юрий Храмов
В среду ночью, 16 октября, на 84-м году жизни скончался самарский архитектор Юрий Храмов. Об этом в Фейсбуке сообщил его сын, архитектор Дмитрий Храмов. Напомним, что Юрий Храмов - заслуженный архитектор России, он является автором проектов стадиона «Динамо», культурно-развлекательного …
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16 октября 2018, 04:31
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В Самаре изменится проект планировки строительства метро
В Самаре изменят проект планировки строительства второй очереди метро. Причина - формирование земельного участка под здание Шестого Кассационного суда. Такое решение приняли на заседании Градостроительного совета. Напомним, согласно действующему плану, вторую линию подземки в неопределённом будущем собираются провести от Фрунзенского …
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16 октября 2018, 03:08
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В Тольятти нашли опасную детскую площадку
Прокуратура Автозаводского района Тольятти проверила оборудование на детской площадке, расположенной около дома № 15 по Ленинскому проспекту. В надзорное ведомство обратилась женщина, которая рассказала, что ее дочка получила травмы, играя там. Как сообщили в ведомстве, детская площадка в «непригодном для …
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16 октября 2018, 01:52
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В Самарской области подводный охотник запутался в снастях и умер
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15 октября 2018, 03:01
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Возбуждено уголовное дело из-за аварии космического корабля "Союз МС-10"
Следственый комитет России возбудил уголовное дело по 216 статье уголовного кодекса «Нарушение правил безопасности строительных работ, повлекшее причинение крупного ущерба» по факту аварии космического корабля "Союз МС-10". Напомню, накануне ракета сначала штатно стартовала с космодрома Байконур, однако на 123 секунде …
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13 октября 2018, 10:15
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Во время пожара на дачах под Тольятти погиб мужчина
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12 октября 2018, 12:03
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До выяснения причин аварии приостановят все пуски ракет «Союз-ФГ»
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11 октября 2018, 10:12