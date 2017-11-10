В Самаре произошло ДТП: столкнулись автобус №67 и грузовой автомобиль. Это случилось на Московском шоссе в районе 18 километра рядом с ТЦ «Московский».
Есть пострадавший – пассажир автобуса, сообщили в ГИБДД. По предварительной информации, в результате столкновения было разбито окно автобуса и стекла ранили женщину. Ей потребовалась помощь медиков. Обстоятельств происшествия устанавливаются.
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