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Материалы по теме:

Под Самарой водитель ВАЗ 2107 столкнулся с КамАЗом и погиб

Под Самарой водитель ВАЗ 2107 столкнулся с КамАЗом и погиб

В четверг, 9 ноября, в Безенчукском районе в результате ДТП погиб водитель автомобиля «ВАЗ 2107». По сообщению ГИБДД, в 20 часов 10 минут легковая машина столкнулась с грузовиком «КамАЗ» с прицепом.

«Водитель 1956 года рождения, управляя автомашиной ВАЗ 2107, двигаясь по 

10 ноября 2017, 02:30
Полиция: задержан виновник смертельного ДТП в п. Безенчук

Полиция: задержан виновник смертельного ДТП в п. Безенчук

В поселке Безенчук в результате ДТП погиб пешеход. Трагедия произошла на улице Чапаева. Полиция сообщает: мужчину сбил автомобиль «Шевроле Нива», которым управлял 58-летний водитель. С места происшествия он уехал, не оказав пострадавшему первой помощи. Для розыска автомобилиста были изучены записи 

10 ноября 2017, 02:11
В ГИБДД назвали основные причины гибели на дорогах

В ГИБДД назвали основные причины гибели на дорогах

В этом году из 800 с лишним дорожно-транспортных происшествий в Самаре, в которых погибли или травмировались люди, в 500 случаях этому способствовали  дорожные дефекты.
Перекресток на пересечении проспекта Металлургов и улицы Пугачевской один из самых проблемных в Самаре по качеству 

9 ноября 2017, 04:06
Под Тольятти водитель иномарки насмерть сбил пенсионерку

Под Тольятти водитель иномарки насмерть сбил пенсионерку

Во вторник, 7 ноября, под Тольятти в результате ДТП погиб пешеход. По данным полицейских, 76-летняя женщина, попавшая под колеса иномарки, переходила дорогу в неустановленном месте.

ДТП случилось на территории Ставропольского района около шести часов вечера. 58-летний водитель «Тойоты» сбил пенсионерку на 

8 ноября 2017, 02:18
В Самаре автобус насмерть задавил пенсионера

В Самаре автобус насмерть задавил пенсионера

Самарские полицейские проводят проверку по факту смерти пешехода в поселке Управленческий. 67-летнего мужчину, переходившего дорогу по зебре, сбил автобус. ДТП произошло 1 ноября около шести часов вечера на улице Сергея Лазо. Пострадавшего в карете скорой помощи отвезли в больницу. Там 

2 ноября 2017, 01:17
Паломники выехали из Самарской области на автобусе и попали в ДТП

Паломники выехали из Самарской области на автобусе и попали в ДТП

Стали известны подробности ДТП с пассажирским автобусом, который ехал из Самарской области в Удмуртию, и улетел в кювет на территории Татарстана. В салоне находились паломники.

Как уже сообщала «ТЕРРА», в селе Ташла Ставропольского района  Самарской области в минувшую субботу был большой 

23 октября 2017, 05:32
Самарский автобус улетел в кювет в Татарстане, есть пострадавшие

Самарский автобус улетел в кювет в Татарстане, есть пострадавшие

На территории Татарстана произошло ДТП с автобусом из Самарской области. Он следовал из села Ташла в город Сарапул (Удмуртия). Авария случилась 21 октября около одиннадцати часов вечера.
«21 октября в 22:45 на 5-м километре автодороги Чистополь – Нижнекамск водитель пассажирского 
23 октября 2017, 09:12
В Самарской области пассажирка автобуса повредила шею в ДТП

В Самарской области пассажирка автобуса повредила шею в ДТП

В пятницу, 20 октября, около полудня в Самарской области произошло ДТП с участием автобуса-маршрутки. Авария случилась в селе Подстепки. В припаркованный микроавтобус Peugeot врезался автомобиль Nissan, под управлением 61-летней женщины. В ДТП пострадал пассажир «Пежо». Медики увезли в больницу 53-летнюю 
20 октября 2017, 03:10
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