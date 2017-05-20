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В Самаре у «Золотого яблока» погибли водитель и пассажирка мотоцикла после столкновения с эвакуатором
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20 мая 2017, 04:09
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Гандболистки из клуба «Ростов-Дон» попали в ДТП в Тольятти
Автобус с игроками гандбольного клуба «Ростов-Дон» угодил в дорожно-транспортное происшествие в Автограде. По данным региональных СМИ, ссылающихся на пресс-службу клуба, авария случилась сегодня, 19 мая.
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19 мая 2017, 04:43
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В Самаре разберутся с перекрестком у «Норда», где каждый месяц гибнут пенсионеры
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19 мая 2017, 03:55
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В Самаре у рынка «Норд» бетономешалка сбила двух женщин
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18 мая 2017, 02:48
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В Сызрани «Газель» улетела в кювет и повисла над оврагом на деревьях
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8 мая 2017, 09:54
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Осторожно, змеи уже покусали двух самарцев!
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2 мая 2017, 05:07
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В центре Самары мужчина разбил свой «Форд» и чужой RAV4
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25 апреля 2017, 01:06
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В Самаре маршрутка врезалась в дом, ранены три пассажира
В понедельник, 17 апреля, в Кировском районе Самары в результате ДТП пострадали пассажиры общественного транспорта. Авария произошла примерно в 22:30 на Зубчаниновском шоссе. Столкнулись иномарка Vortex Estina и пассажирская «Газель». По предварительным данным, последняя следовала по маршруту №124. После удара …
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18 апреля 2017, 12:36
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Появилось видео пожара в самарской маршрутке
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31 марта 2017, 11:57
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Фото в соцсетях: в Самаре на остановке горит маршрутка
В пятницу, 31 марта, в Самаре на улице Антонова-Овсеенко загорелся маршрутный микроавтобус. Очевидец опубликовал фото с места происшествия. Маршрутка, предположительно марки «Форд», горит открытым пламенем. Инцидент произошел на остановке общественного транспорта около «Автомагазина», на пересечении с улицей Карбышева. Информации о …
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31 марта 2017, 09:02
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В блогах: в Самаре «Ладу» затолкали в кузов «Газели» и повезли
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14 марта 2017, 06:39
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В Самаре столкнулись автобус и Honda, есть раненые
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2 марта 2017, 02:20
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Назвали виновника ДТП с трамваем и маршруткой в Самаре
В полиции сообщили подробности ДТП с участием общественного транспорта. В воскресенье, 26 февраля, в Самаре на пересечении улиц Стара-Загора и Ташкентской столкнулись трамвай и маршрутный автобус «Пежо Боксер».
Трамваем, следовавшим по 25 маршруту, управляла 42-летняя женщина.
«По предварительной версии …
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27 февраля 2017, 03:13
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В Самаре детей все чаще сбивают на пешеходных переходах
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17 февраля 2017, 07:59
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В блогах: в Самаре люди живут в бесхозной "Газели"
Блогер Наталья Ширяева поведала про "маршрутку, в которой живут бомжи". "Вот эта "Газель" на Ново-Садовой, которая в недалеком прошлом была маршрутным такси, сейчас стала приютом для бездомных. Прижимистый автомобилист, посчитав, что эвакуация, утилизация или продажа старого четырехколесного друга будет …
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9 февраля 2017, 09:58
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На М-5 спасатели вырезали из «Газели» погибшего водителя, есть фото
Вчера, 7 января, около 15:00 на 913-м километре автомагистрали М-5 в Самарской области столкнулись грузовая фура, «Газель» и «Приора». По предварительной версии, причиной ДТП стали в том числе установившиеся неблагоприятные погодные условия. Водитель «Газели» скончался на месте. Столкновение было настолько …
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8 января 2017, 12:28