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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 16 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 19 мая 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре у «Золотого яблока» погибли водитель и пассажирка мотоцикла после столкновения с эвакуатором

В Самаре у «Золотого яблока» погибли водитель и пассажирка мотоцикла после столкновения с эвакуатором

Сегодня, 20 мая, примерно в 3:50 в Самаре на Московском шоссе произошло ДТП со смертельным исходом, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
 
По версии сотрудников полиции, 34-летний водитель эвакуатора Hyundai двигался со стороны улицы Киевской в направлении Мичурина. При 
20 мая 2017, 04:09
Гандболистки из клуба «Ростов-Дон» попали в ДТП в Тольятти

Гандболистки из клуба «Ростов-Дон» попали в ДТП в Тольятти

Автобус с игроками гандбольного клуба «Ростов-Дон» угодил в дорожно-транспортное происшествие в Автограде. По данным региональных СМИ, ссылающихся на пресс-службу клуба, авария случилась сегодня, 19 мая.
Транспортное средство, в котором донская команда направлялась из Тольятти в аэропорт «Курумоч» после победы над 

19 мая 2017, 04:43
В Самаре разберутся с перекрестком у «Норда», где каждый месяц гибнут пенсионеры

В Самаре разберутся с перекрестком у «Норда», где каждый месяц гибнут пенсионеры

В Самаре состоится выездное совещание в районе опасного пересечения Заводского шоссе с улицей XXII Партсъезда, у рынка «Норд».
 
Об этом сегодня в эфире радио «Эхо Москвы в Самаре» заявил начальник отдела дорожной инспекции областного УГИБДД Роман Саидов. По его 
19 мая 2017, 03:55
В Самаре у рынка «Норд» бетономешалка сбила двух женщин

В Самаре у рынка «Норд» бетономешалка сбила двух женщин

Сегодня, 18 мая, в 13:30 в Самаре случилось дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. На пересечении улицы XXII Партсъезда и Заводского шоссе водитель КАМАЗа (бетономешалки) сбил двух женщин.
По словам очевидцев, в момент аварии женщины переходили дорогу в неположенном месте. От 

18 мая 2017, 02:48
В Сызрани «Газель» улетела в кювет и повисла над оврагом на деревьях

В Сызрани «Газель» улетела в кювет и повисла над оврагом на деревьях

Вчера, 7 мая, около 17:00 в районе Кирпичного завода в Сызрани случилось ДТП. На крутом повороте «Газель» улетела в кювет и повисла над оврагом на стволах деревьев.
 
По предварительным данным, водитель микрогрузовика выехал из-под железнодорожного моста и пытался уйти 

8 мая 2017, 09:54
Осторожно, змеи уже покусали двух самарцев!

Осторожно, змеи уже покусали двух самарцев!

В минувшие праздничные выходные двое жителей Самарской области попали в больницу после укусов змей. Один случай произошел в селе Кротовка, второй – под Самарой в Красноярском районе. Люди были атакованы рептилиями, когда убирали сухую траву. Сейчас жизнь пострадавших вне опасности, 
2 мая 2017, 05:07
В центре Самары мужчина разбил свой «Форд» и чужой RAV4

В центре Самары мужчина разбил свой «Форд» и чужой RAV4

В понедельник, 24 апреля, произошло ДТП на пересечении улиц Самарской и Чкалова. Столкнулись две иномарки Ford Mondeo и Toyota RAV4. К медикам с места аварии увезли двух человек.

По версии полицейских, 39-летний водитель «Форда» выехал на регулируемый перекресток на 
25 апреля 2017, 01:06
В Самаре маршрутка врезалась в дом, ранены три пассажира

В Самаре маршрутка врезалась в дом, ранены три пассажира

В понедельник, 17 апреля, в Кировском районе Самары в результате ДТП пострадали пассажиры общественного транспорта. Авария произошла примерно в 22:30 на Зубчаниновском шоссе. Столкнулись иномарка Vortex Estina и пассажирская «Газель». По предварительным данным, последняя следовала по маршруту №124. После удара 
18 апреля 2017, 12:36
Появилось видео пожара в самарской маршрутке

Появилось видео пожара в самарской маршрутке

В Интернете появилось видео пожара в маршрутке, который произошел в Самаре на улице Антонова-Овсеенко в пятницу, 31 марта.

Как уже сообщала «ТЕРРА», около половины девятого утра в районе остановки «Улица Карбышева» загорелся пассажирский микроавтобус марки «Форд». Очевидцы утверждают, что 
31 марта 2017, 11:57
Фото в соцсетях: в Самаре на остановке горит маршрутка

Фото в соцсетях: в Самаре на остановке горит маршрутка

В пятницу, 31 марта, в Самаре на улице Антонова-Овсеенко загорелся маршрутный микроавтобус. Очевидец опубликовал фото с места происшествия. Маршрутка, предположительно марки «Форд», горит открытым пламенем. Инцидент произошел на остановке общественного транспорта около «Автомагазина», на пересечении с улицей Карбышева. Информации о 
31 марта 2017, 09:02
В блогах: в Самаре «Ладу» затолкали в кузов «Газели» и повезли

В блогах: в Самаре «Ладу» затолкали в кузов «Газели» и повезли

Про необычную форму перевозки автомобиля поведали в группе "Новости Самары - Самара life" соцсети "ВКонтакте". Вазовскую легковушку умудрились затолкать в кузов "Газели". Машина, естественно, вся не поместилась. Ибо микрогрузовичок не для этого предназначен. В итоге почти весь задок "Лады" свисал 
14 марта 2017, 06:39
В Самаре столкнулись автобус и Honda, есть раненые

В Самаре столкнулись автобус и Honda, есть раненые

В среду, 1 марта, в центре Самары произошло ДТП с участием общественного транспорта, есть пострадавшие.
По данным полиции, в 15:25 на перекрестке улиц Куйбышева и Пионерской столкнулись пассажирский автобус «ЛиАЗ»  и иномарка Hondа. Иномаркой управляла 46-летняя автоледи, автобусом – 53-летний 
2 марта 2017, 02:20
Назвали виновника ДТП с трамваем и маршруткой в Самаре

Назвали виновника ДТП с трамваем и маршруткой в Самаре

В полиции сообщили подробности ДТП с участием общественного транспорта. В воскресенье, 26 февраля, в Самаре на пересечении улиц Стара-Загора и Ташкентской столкнулись трамвай и маршрутный автобус «Пежо Боксер».
Трамваем, следовавшим по 25 маршруту, управляла 42-летняя женщина.

«По предварительной версии 
27 февраля 2017, 03:13
В Самаре детей все чаще сбивают на пешеходных переходах

В Самаре детей все чаще сбивают на пешеходных переходах

C  начала года в Самаре произошла 131 дорожная авария, в которых 5 человек погибли и 157 получили ранения. Почти половина от общего количества ДТП - наезды на пешеходов. Пятница принесла новые происшествия. В этом году уровень детского травматизма вырос, констатируют 

17 февраля 2017, 07:59
В блогах: в Самаре люди живут в бесхозной

В блогах: в Самаре люди живут в бесхозной "Газели"

Блогер Наталья Ширяева поведала про "маршрутку, в которой живут бомжи". "Вот эта "Газель" на Ново-Садовой, которая в недалеком прошлом была маршрутным такси, сейчас стала приютом для бездомных. Прижимистый автомобилист, посчитав, что эвакуация, утилизация или продажа старого четырехколесного друга будет 
9 февраля 2017, 09:58
На М-5 спасатели вырезали из «Газели» погибшего водителя, есть фото

На М-5 спасатели вырезали из «Газели» погибшего водителя, есть фото

Вчера, 7 января, около 15:00 на 913-м километре автомагистрали М-5 в Самарской области столкнулись грузовая фура, «Газель» и «Приора». По предварительной версии, причиной ДТП стали в том числе установившиеся неблагоприятные погодные условия. Водитель «Газели» скончался на месте. Столкновение было настолько 
8 января 2017, 12:28
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