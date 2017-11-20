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«Бункер S» Эфир передачи от 14 ноября 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 ноября 2017г 
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Материалы по теме:

В Самарской области стартовала неделя памяти жертв ДТП

В Самарской области стартовала неделя памяти жертв ДТП

Традиционно каждое третье воскресенье ноября во многих странах мира проводится день памяти жертв ДТП. В Самаре, по инициативе ГИБДД, студентам Поволжского госуниверситета телекоммуникаций и информатики показали экспозицию из автомобилей, пострадавших в ДТП, а затем они смогли пройти так называемый краш-курс.

Водители 

20 ноября 2017, 02:17
Остался без колес: в Самаре Ford и SsangYong столкнулись на встречке

Остался без колес: в Самаре Ford и SsangYong столкнулись на встречке

Сегодня, 19 ноября, днем в Самаре произошло крупное ДТП. В районе кольца рядом с перекрёстком проспекта Кирова и улицы Стара-Загора столкнулись автомобили Ford и SsangYong Kyron. Очевидцы аварии выложили фотографии в паблике «ДТП Самара» соцсети «ВКонтакте».

По словам 
19 ноября 2017, 08:45
Два человека погибли в результате жесткого столкновения «Приоры» и «Газели» в Тольятти

Два человека погибли в результате жесткого столкновения «Приоры» и «Газели» в Тольятти

Сегодня, 18 ноября, около 5:20 утра в Тольятти произошло ДТП со смертельным исходом, передает ГУ МВД по Самарской области.

По версии полицейских, водитель на «Ладе Приоре» двигался по бульвару Буденного от бульвара Приморского в сторону улицы Фрунзе.

В 
18 ноября 2017, 04:08
Три человека погибли в ДТП с «КамАЗом» по пути в Самару

Три человека погибли в ДТП с «КамАЗом» по пути в Самару

В четверг, 16 ноября, в Самарской области в ДТП на территории Сергиевского района погибли три человека. В 17:50 на трассе «М-5 Урал» столкнулись «Лада Калина», «Газель» и «КамАЗ». По сообщению полицейских, «Калина» ехала со стороны Уфы к Самаре. По версии 
17 ноября 2017, 09:51
9-летний ребенок и трое взрослых пострадали в ДТП в Самаре

9-летний ребенок и трое взрослых пострадали в ДТП в Самаре

Сегодня, 6 ноября, в 10:20 утра в Самаре на пересечении Комсомольской и Алексея Толстого произошла серьезная авария. Водитель автомобиля «ВАЗ 2110» не уступил дорогу автомашине «Ниссан». В результате удара иномарка перевернулась на бок, передает ГУ МВД России по Самарской области.
6 ноября 2017, 09:08
Ребенок пострадал в столкновении «Гранты» и «Фиата» в Тольятти

Ребенок пострадал в столкновении «Гранты» и «Фиата» в Тольятти

Сегодня, 1 ноября, в Тольятти в результате ДТП пострадал ребенок. По сообщению полицейских, столкнулись два автомобиля - «Гранта» и «Фиат». 9-летний мальчик, получивший телесные повреждения, ехал в вазовской легковушке. Он доставлен в больницу.

«Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что водитель 

1 ноября 2017, 11:44
В Самаре 16-летняя девочка на

В Самаре 16-летняя девочка на "семерке" сбила на тротуаре школьницу

Самарская полиция устанавливает обстоятельства ДТП, в результате которого пострадала 9-летняя школьница. Она шла по тротуару, когда на нее наехал автомобиль «ВАЗ-2107». Это случилось 11 октября около трех часов дня. Машина ехала по улице Белорусской со стороны Обувной в направлении поселка 

12 октября 2017, 12:55
Под Самарой перевернулась «десятка», пострадал ребенок

Под Самарой перевернулась «десятка», пострадал ребенок

В Самарской области в поселке Сургут произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Всего медпомощь потребовалась троим людям.
По данным полицейских, на улице Сквозной столкнулись «Приора» и «десятка», после чего вторая машина перевернулась. «Приорой» управлял 18-летний парень. По версии силовиков, при 

24 августа 2017, 01:34
В Самаре 63-летняя автоледи на иномарке сбила двух человек

В Самаре 63-летняя автоледи на иномарке сбила двух человек

В понедельник, 17 июля, в Самаре на проспекте Кирова произошло ДТП с участием двух пешеходов. Авария случилась около 18 часов. По данным полицейских, 63-летняя автоледи на иномарке Daewoo Matiz, направляясь со стороны улицы Стара-Загора к Московскому шоссе, выехала на тротуар. 
18 июля 2017, 11:51
Маршрутка с пассажирами улетела с дороги, есть видео

Маршрутка с пассажирами улетела с дороги, есть видео

Вечером в воскресенье, 2 июля, в Самаре произошло ДТП с участием пассажирского микроавтобуса. Есть пострадавшие.

Авария произошла на перекрестке улиц Дыбенко и Авроры. Маршрутка столкнулась с иномаркой Ford Focus и вылетела на тротуар. Один из водителей-очевидцев, опубликовал в Интернете видео со 

3 июля 2017, 04:13
Нужна ваша помощь: Сызранка ищет реанимобиль, чтобы перевезти подругу в Тольятти

Нужна ваша помощь: Сызранка ищет реанимобиль, чтобы перевезти подругу в Тольятти

Сегодня, 11 июня, в соцсети ВК был опубликован пост о помощи для пострадавшей в ДТП под Сызранью уроженки Тольятти Дарьи М. (на фото). Помочь всех неравнодушных просит подруга пострадавшей – Ксения М. Дарья находится в настоящий момент на лечении 
11 июня 2017, 04:41
Под Самарой в ДТП с автобусом ранены 8 человек

Под Самарой в ДТП с автобусом ранены 8 человек

В понедельник, 5 июня, в Самарской области произошло крупное ДТП с участием пассажирского автобуса. По данным полиции, авария случилась на территории Кинель-Черкасского района. На 98 километре трассы Самара – Бугуруслан столкнулись иномарка Hyundai и автобус «Богдан». 

По предварительным данным, ДТП произошло 

5 июня 2017, 05:06
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