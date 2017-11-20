Три человека погибли в ДТП с «КамАЗом» по пути в Самару … В четверг, 16 ноября, в Самарской области в ДТП на территории Сергиевского района погибли три человека. В 17:50 на трассе «М-5 Урал» столкнулись «Лада Калина», «Газель» и «КамАЗ». По сообщению полицейских, «Калина» ехала со стороны Уфы к Самаре. По версии