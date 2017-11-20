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В Самарской области стартовала неделя памяти жертв ДТП
Традиционно каждое третье воскресенье ноября во многих странах мира проводится день памяти жертв ДТП. В Самаре, по инициативе ГИБДД, студентам Поволжского госуниверситета телекоммуникаций и информатики показали экспозицию из автомобилей, пострадавших в ДТП, а затем они смогли пройти так называемый краш-курс.
Водители …
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20 ноября 2017, 02:17
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Остался без колес: в Самаре Ford и SsangYong столкнулись на встречке
Сегодня, 19 ноября, днем в Самаре произошло крупное ДТП. В районе кольца рядом с перекрёстком проспекта Кирова и улицы Стара-Загора столкнулись автомобили Ford и SsangYong Kyron. Очевидцы аварии выложили фотографии в паблике «ДТП Самара» соцсети «ВКонтакте».
По словам …
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19 ноября 2017, 08:45
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Два человека погибли в результате жесткого столкновения «Приоры» и «Газели» в Тольятти
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18 ноября 2017, 04:08
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Три человека погибли в ДТП с «КамАЗом» по пути в Самару
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17 ноября 2017, 09:51
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9-летний ребенок и трое взрослых пострадали в ДТП в Самаре
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6 ноября 2017, 09:08
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Ребенок пострадал в столкновении «Гранты» и «Фиата» в Тольятти
Сегодня, 1 ноября, в Тольятти в результате ДТП пострадал ребенок. По сообщению полицейских, столкнулись два автомобиля - «Гранта» и «Фиат». 9-летний мальчик, получивший телесные повреждения, ехал в вазовской легковушке. Он доставлен в больницу.
«Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что водитель …
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1 ноября 2017, 11:44
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В Самаре 16-летняя девочка на "семерке" сбила на тротуаре школьницу
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12 октября 2017, 12:55
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Под Самарой перевернулась «десятка», пострадал ребенок
В Самарской области в поселке Сургут произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Всего медпомощь потребовалась троим людям.
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24 августа 2017, 01:34
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В Самаре 63-летняя автоледи на иномарке сбила двух человек
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18 июля 2017, 11:51
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Маршрутка с пассажирами улетела с дороги, есть видео
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3 июля 2017, 04:13
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Нужна ваша помощь: Сызранка ищет реанимобиль, чтобы перевезти подругу в Тольятти
Сегодня, 11 июня, в соцсети ВК был опубликован пост о помощи для пострадавшей в ДТП под Сызранью уроженки Тольятти Дарьи М. (на фото). Помочь всех неравнодушных просит подруга пострадавшей – Ксения М. Дарья находится в настоящий момент на лечении …
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11 июня 2017, 04:41
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Под Самарой в ДТП с автобусом ранены 8 человек
В понедельник, 5 июня, в Самарской области произошло крупное ДТП с участием пассажирского автобуса. По данным полиции, авария случилась на территории Кинель-Черкасского района. На 98 километре трассы Самара – Бугуруслан столкнулись иномарка Hyundai и автобус «Богдан».
По предварительным данным, ДТП произошло …
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5 июня 2017, 05:06