Всего на этой выставке 15 работ - шедевров известных художников 19-20 веков. Только подлинники и только законченные работы из частных коллекций.
Бельгиец Петрус ван Шендель начинал свою карьеру как жанровый и портретный художник. Прославился благодаря мастерству написания ночных сцен. В экспозиции, представленной в центре "Радуга", есть и работа придворного живописца Франца Крюгера, которому чаще всего заказывали конные портреты. Изящная и кокетливая "Девушка с какаду" кисти француза Огюста Тульмуша.
Сразу 4 картины катания на льду. Одна из них написана знаменитым импрессионистом Вильгельмом Гаузе в монохромной технике гризайль. Швейцарскому художнику Александру Каламу всемирную славу принесли пейзажи.
Выставка продлится до начала марта.
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