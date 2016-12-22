Живописец из Соединенных Штатов Люк МакГарри запечатлел наиболее важные события 2015 года на одной картине. Здесь, по его задумке, есть все самое значимое, что случилось в политике, общественной жизни, спорте, культуре в уходящем году. В том числе, трагедии и уход …