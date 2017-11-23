В Самаре полицейские по горячим следам раскрыли разбойное нападение. В машине пьяного водителя нашли связанного таксиста. Оказалось, что в ночь на 22 ноября мужчину связали и похитили его же пассажиры.
Автомобиль, ехавший с превышением скорости, заметили в Куйбышевском районе. После требования полицейских об остановке, водитель ускорился и попытался скрыться, но не смог. Его задержали вместе с сообщником. Связанный таксист оказался жителем Новокуйбышевска.
«Он пояснил полицейским, что незадолго до инцидента принял заказ и повез пассажиров в поселок Липяги. В процессе поездки пассажиры стали требовать с него деньги. Водитель отказался им подчиниться, тогда злоумышленники избили его, отобрав два сотовых телефона и денежные средства. Затем связали потерпевшего кофтой и уложили на заднее сидение», - сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
Задержанные – 21-летний мигрант и 23-летний гражданин РФ, ранее судимый за причинение тяжкого вреда здоровью. Уголовное дело заведено по статье разбой.
|
Самара: у таксиста после ДТП оппонент украл видеорегистратор
|
23 ноября 2017, 11:51
|
В Самаре водитель «пятерки» сломал себе ребра в ДТП с Nissan
В понедельник, 20 ноября, в Самаре на улице Стара-Загора столкнулись «пятерка» и Nissan. Есть пострадавший. Авария произошла в 18:50.
«По предварительной информации полицейских, напротив дома № 541 по улице Стара-Загора, водитель не выполнил требования ПДД уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным …
|
21 ноября 2017, 03:37
|
Под Самарой водитель ВАЗ 2107 столкнулся с КамАЗом и погиб
|
10 ноября 2017, 02:30
|
В Самаре пойман подозреваемый в налете на офис микрозаймов
|
30 октября 2017, 03:25
|
В самарскую квартиру ворвались трое и ограбили семью на 650 000 рублей
|
27 октября 2017, 12:54
|
За ограбление инкассаторов задержаны двое самарцев, похищено 6,5 млн рублей
В Оренбурге раскрыто разбойное нападение на инкассаторов, совершенное в марте 2017 года. По подозрению в совершении преступления задержаны жители Самары, сообщили в Управлении МВД России по Оренбургской области.
По данным ведомства, нападавшие похитили 6,5 миллиона рублей. Известно, что налетчиков было пятеро. …
|
16 октября 2017, 10:50
|
В Самаре произошло разбойное нападение на аптеку
|
9 октября 2017, 06:11
|
В Самаре пьяный таксист устроил ДТП на встречке, есть раненый
Во вторник, 29 августа, в Самаре на проспекте Карла Маркса произошло ДТП. По словам очевидцев, таксист на автомобиле Renault Logan столкнулся с «Калиной». 25-летний автомобилист, управлявший вазовской легковушкой, попал в больницу. Водитель иномарки пройти медосвидетельствование отказался.
По сообщению полицейских, ДТП произошло …
|
30 августа 2017, 02:40
|
Странное ДТП: в Самаре на Демократической таксист уснул и оседлал дорожное ограждение
Авария произошла сегодня утром, 5 августа, передают очевидцы в соцсетях. На улице Демократической таксист на белом "Датсуне" не справился с управлением и залетел на дорожное ограждение. По непроверенным данным, мужчина уснул за рулем. Информации о пострадавших нет.
|
5 августа 2017, 03:47
|
Почему автохамы психуют, когда их просят не парковаться на тротуаре?
В Самаре вынесен приговор 26-летнему автомобилисту, который избил двоих самарцев, после того, как ему сделали замечание о неправильной парковке. Инцидент был заснят камерой наблюдения. Это случилось на парковке около одного из самарских магазинов. По данным силовиков, потерпевшие попросили водителя убрать …
|
20 июля 2017, 11:01
|
В Самаре пьяный таксист пытался разбить топором видеорегистратор поврежденной им машины
Вчера, 20 июня, около 20:00 за одним из торговых центров Самары водитель такси столкнулся с припаркованной Kia Picanto, пишет «Волга Ньюс». Водитель Kia и его пассажир вышли из салона и собрались вызывать инспекторов ГИБДД. В этот момент таксист достал …
|
21 июня 2017, 10:41
|
В Самаре пьяный таксист с топором нападает на водителей
Про вопиющий случай рассказывает один из членов паблика "Услышано Самара" сосцети "ВКонтакте". "Вчера примерно в 20:00 в Железнодорожном районе Самары за торговым центром пьяный водитель такси допустил наезд на припаркованный автомобиль KIA Picanto. Мы решили вызвать ГАИ, после чего …
|
21 июня 2017, 06:48