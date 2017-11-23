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«Бункер S» Эфир передачи от 21 ноября 2017г 
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Материалы по теме:

Самара: у таксиста после ДТП оппонент украл видеорегистратор

Самара: у таксиста после ДТП оппонент украл видеорегистратор

В Самаре полицейские раскрыли кражу видеорегистратора. Устройство украли у таксиста, попавшего в ДТП.

«41-летний таксист рассказал, что поздно ночью он находился в своем автомобиле, который незадолго до этого припарковал на обочине на улице Гагарина. Спустя некоторое время в него врезалось другое 

23 ноября 2017, 11:51
В Самаре водитель «пятерки» сломал себе ребра в ДТП с Nissan

В Самаре водитель «пятерки» сломал себе ребра в ДТП с Nissan

В понедельник, 20 ноября, в Самаре на улице Стара-Загора столкнулись «пятерка» и Nissan. Есть пострадавший. Авария произошла в 18:50.

«По предварительной информации полицейских, напротив дома № 541 по улице Стара-Загора, водитель не выполнил требования ПДД уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным 

21 ноября 2017, 03:37
Под Самарой водитель ВАЗ 2107 столкнулся с КамАЗом и погиб

Под Самарой водитель ВАЗ 2107 столкнулся с КамАЗом и погиб

В четверг, 9 ноября, в Безенчукском районе в результате ДТП погиб водитель автомобиля «ВАЗ 2107». По сообщению ГИБДД, в 20 часов 10 минут легковая машина столкнулась с грузовиком «КамАЗ» с прицепом.

«Водитель 1956 года рождения, управляя автомашиной ВАЗ 2107, двигаясь по 

10 ноября 2017, 02:30
В Самаре пойман подозреваемый в налете на офис микрозаймов

В Самаре пойман подозреваемый в налете на офис микрозаймов

Самарские полицейские сообщили о задержании подозреваемого в ограблении офиса микрозаймов на улице Победы. Это 30-летний мужчина, житель Самары, ранее судимый за кражу. Он освободился всего три года назад. Мужчина дал признательные показания. Он рассказал, что был вооружен ножом, и сотрудница 

30 октября 2017, 03:25
В самарскую квартиру ворвались трое и ограбили семью на 650 000 рублей

В самарскую квартиру ворвались трое и ограбили семью на 650 000 рублей

В Самаре состоится суд по делу о разбойном нападении. В нем фигурируют трое подозреваемых. Одному 43 года, второму 53. В отношении третьего лица дело выделено в отдельное производство. Согласно материалам уголовного дела, преступление было совершено 8 декабря прошлого года. Рано 

27 октября 2017, 12:54
За ограбление инкассаторов задержаны двое самарцев, похищено 6,5 млн рублей

За ограбление инкассаторов задержаны двое самарцев, похищено 6,5 млн рублей

В Оренбурге раскрыто разбойное нападение на инкассаторов, совершенное в марте 2017 года. По подозрению  в совершении преступления задержаны жители Самары, сообщили  в Управлении МВД России по Оренбургской области.

По данным ведомства, нападавшие похитили 6,5 миллиона рублей. Известно, что налетчиков было пятеро. 

16 октября 2017, 10:50
В Самаре произошло разбойное нападение на аптеку

В Самаре произошло разбойное нападение на аптеку

В воскресенье вечером ограбили аптеку сети «Вита», которая находится в районе улиц Стара-Загора и Ново-Вокзальной. Очевидцы рассказали, что двое мужчин приставили обрез к молодой продавщице и забрали все наличные деньги из кассы. В полиции подтвердили эту информацию. Также уточнили, что 

9 октября 2017, 06:11
В Самаре пьяный таксист устроил ДТП на встречке, есть раненый

В Самаре пьяный таксист устроил ДТП на встречке, есть раненый

Во вторник, 29 августа, в Самаре на проспекте Карла Маркса произошло ДТП. По словам очевидцев, таксист на автомобиле Renault Logan столкнулся с «Калиной». 25-летний автомобилист, управлявший вазовской легковушкой, попал в больницу. Водитель иномарки пройти медосвидетельствование отказался.

По сообщению полицейских, ДТП произошло 

30 августа 2017, 02:40
Странное ДТП: в Самаре на Демократической таксист уснул и оседлал дорожное ограждение

Странное ДТП: в Самаре на Демократической таксист уснул и оседлал дорожное ограждение

Авария произошла сегодня утром, 5 августа, передают очевидцы в соцсетях. На улице Демократической таксист на белом "Датсуне" не справился с управлением и залетел на дорожное ограждение. По непроверенным данным, мужчина уснул за рулем. Информации о пострадавших нет.
5 августа 2017, 03:47
Почему автохамы психуют, когда их просят не парковаться на тротуаре?

Почему автохамы психуют, когда их просят не парковаться на тротуаре?

В Самаре вынесен приговор 26-летнему автомобилисту, который избил двоих самарцев, после того, как ему сделали замечание о неправильной парковке. Инцидент был заснят камерой наблюдения. Это случилось на парковке около одного из самарских магазинов. По данным силовиков, потерпевшие попросили водителя убрать 
20 июля 2017, 11:01
В Самаре пьяный таксист пытался разбить топором видеорегистратор поврежденной им машины

В Самаре пьяный таксист пытался разбить топором видеорегистратор поврежденной им машины

Вчера, 20 июня, около 20:00 за одним из торговых центров Самары водитель такси столкнулся с припаркованной Kia Picanto, пишет «Волга Ньюс». Водитель Kia и его пассажир вышли из салона и собрались вызывать инспекторов ГИБДД. В этот момент таксист достал 
21 июня 2017, 10:41
В Самаре пьяный таксист с топором нападает на водителей

В Самаре пьяный таксист с топором нападает на водителей

Про вопиющий случай рассказывает один из членов паблика "Услышано Самара" сосцети "ВКонтакте". "Вчера примерно в 20:00 в Железнодорожном районе Самары за торговым центром пьяный водитель такси допустил наезд на припаркованный автомобиль KIA Picanto. Мы решили вызвать ГАИ, после чего 
21 июня 2017, 06:48
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