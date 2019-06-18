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В Самарской области «Гранта» врезалась в грузовик и сбила насмерть мужчину
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18 июня 2019, 12:56
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Жителей Сызрани шокировала зеленая полоса вдоль берега реки Усы
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18 июня 2019, 11:57
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В Самаре «Тойоту» отбросило на пешехода после ДТП
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18 июня 2019, 11:05
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В Сызрани побывала точная копия бронекатера 1938 года
Накануне в Сызрань прибыла точная копия БК-73 - военного бронекатера образца 1938 года, который вышел из Керчи и участвует в экспедиции-реконструкции «Ветер Победы-2019». Судно посетило несколько городов России. Экспедиция проходит по инициативе Общественного совета ГУ МВД РФ по Самарской области. …
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18 июня 2019, 09:23
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В Тольятти началось рассмотрение дела «маньяка с ножом»
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17 июня 2019, 01:38
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По факту гибели ребенка, задевшего удочкой высоковольтные провода, завели уголовное дело
Родители и родственники скончавшегося от удара током во время рыбалки пятиклассника Рината Галиуллина требуют ужесточения законодательства о безопасности на водоёмах. Напомним, ЧП произошло 12 мая. Мальчик вместе с отцом приехал на рыбалку в Дубовый Умет. Забрасывая удочку, он зацепился …
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14 июня 2019, 06:20
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71-летняя драгдилерша из Чапаевска отправится за решетку на 10 лет
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14 июня 2019, 08:44
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В Самаре двух полицейских подозревают в получении более 1 млн рублей за крышевание игорного бизнеса
В Самарской области в поле зрения правоохранителей попали двое полицейских. 10 июня сотрудники УФСБ России по Самарской области задержали силовиков при получении денег. Эти люди были оперуполномоченными отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Самарской области, один из …
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14 июня 2019, 08:16
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Шок: в Тольятти отчима-наркомана подозревают в убийстве двухлетней девочки
В Тольятти расследуют обстоятельства гибели двухлетней девочки. Тело ребенка нашли 9 июня в квартире дома по бульвару Курчатова. Сейчас основными подозреваемыми являются родители малышки. Судя по данным документа, который служит направлением тела на судебно-медицинскую экспертизу, девочка умерла примерно в 23:30 …
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13 июня 2019, 09:58
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