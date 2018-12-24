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Материалы по теме:

В Самаре за сутки вывезли на полигоны 3,8 тысячи тонн снега

В Самаре за сутки вывезли на полигоны 3,8 тысячи тонн снега

Самарские коммунальщики ликвидируют последствия снегопада: в минувшие сутки город убирали 360 единиц техники и 292 рабочих. За 24 часа на полигоны вывезли 3,8 тысячи тонн снега, а с начала сезона — 67,3 тысяч тонн. Дневная смена 23 декабря работала до 
24 декабря 2018, 05:34
Требовал обнаженные детские фото: самарца поймали на 73 преступлениях против несовершеннолетних

Требовал обнаженные детские фото: самарца поймали на 73 преступлениях против несовершеннолетних

Жителя областной столицы признали виновным в 73 случаях развратных и сексуальных действий в отношении несовершеннолетних и маленьких детей с помощью интернета. Полицейским рассказали, что 34-летний мужчина переписывается с детьми в возрасте от 10 до 15 лет в соцсетях. Притворяясь сверстником, 
24 декабря 2018, 05:20
Вспыхнули домашние вещи: на пожаре в Самаре погибла женщина

Вспыхнули домашние вещи: на пожаре в Самаре погибла женщина

Накануне вечером, 23 декабря, в Самаре произошел пожар. Сигнал о возгорании поступил дежурному в 21:58. На место событий - к девятиэтажному дому № 385 а по проспекту Кирова выехали 38 сотрудников оперативного ведомства, которые использовали 7 единиц техники. Пламя распространилось 
24 декабря 2018, 05:00
Житель Чапаевска довел племянницу до попытки самоубийства

Житель Чапаевска довел племянницу до попытки самоубийства

Перед судом предстал житель Чапаевска, который несколько лет систематически унижал свою несовершеннолетнюю племянницу. В конце концов издевательства довели ребенка до попытки самоубийства. В течение трех лет, с января 2015 до апреля 2018, мужчина постоянно избивал девочку, оскорблял ее, всячески унижал. 
24 декабря 2018, 04:01
Очень страшная хрюша: самарцев поразил символ года в парке Дружбы

Очень страшная хрюша: самарцев поразил символ года в парке Дружбы

Самарский парк Дружбы в Советском районе украсили к Новому году. Атмосферные снимки опубликовало МАУ «Парки Самары», но они слегка шокировали пользователей соцсетей. Место отдыха украсили тремя скульптурами. Компанию дружелюбным Деду Морозу и Снегурочке составила ледяная фигура символа наступающего года - 
21 декабря 2018, 10:05
На площади Куйбышева откроется горка для катания на «ватрушках»

На площади Куйбышева откроется горка для катания на «ватрушках»

С пятницы, 21 декабря, ежедневно на площади Куйбышева будет работать аттракцион «Горка» для катания на тюбингах («ватрушках»). Прийти туда можно с 10:00 до 22:00. Как пояснили в мэрии Самары, посещение горки будет бесплатным для всех желающих. Однако ездить на ней 
21 декабря 2018, 08:31
В Самаре стартовала акция «Елка желаний»

В Самаре стартовала акция «Елка желаний»

Благотворительная акция «Елка желаний» проводится вот уже 11 лет подряд. Каждый год десятки детей из малообеспеченных семей, сироты и прочие нуждающиеся получают подарки от депутатов самарской городской Думы. Правда, сами они об этом не догадываются. 
 
Для Самары эта новогодняя благотворительная 
8 декабря 2018, 08:15
Игрушечный вопрос: елку на площади Кирова украсят старыми шарами

Игрушечный вопрос: елку на площади Кирова украсят старыми шарами

Игрушечное недоразумение... В Самаре потратят 1 млн 400 тысяч рублей на новогодние шары и елочные макушки для праздничного комплекса на площади Куйбышева. Соответствующий тендер появился на портале госзакупок. Подрядчика искало муниципальное "Агентство социально-значимых культурных и спортивных мероприятий". Согласно протоколу 
7 декабря 2018, 08:15
Елка на площади Куйбышева в Самаре обойдется в 3 млн рублей

Елка на площади Куйбышева в Самаре обойдется в 3 млн рублей

В этом году новогодняя елка на площади Куйбышева обойдется городскому бюджету в 3 млн рублей, это следует из сообщения на портале госзакупок. Итоги соответствующего конкурса подвело муниципальное "Агентство по проведению социально значимых культурных мероприятий" при мэрии города.

Искусственное 
21 ноября 2018, 11:47
В Самаре увеличат парковку на площади Куйбышева

В Самаре увеличат парковку на площади Куйбышева

В областной столице хотят расширить зону парковки на площади Куйбышева. Напомним, что на небольшую стоянку и нехватку мест жаловались покупатели, которые приезжают на сельзхозярмарку, и сами фермеры. Решение приняли после выездного совещания главы города Елены Лапушкиной.

Напомним, запрет стоянки 
19 октября 2018, 11:02
Желающих реставрировать памятник Куйбышеву не нашлось

Желающих реставрировать памятник Куйбышеву не нашлось

В Самаре провалились торги на реставрацию памятника Куйбышеву на одноимённой площади. Ни один подрядчик не захотел участвовать в конкурсе, говорится в сообщении на портале госзакупок. Максимальная цена контракта составляла 236 тысяч рублей. Подрядчику предстояло восстановить поврежденную поверхность камня цементной мастикой. 
29 августа 2018, 10:06
В блогах: «Пятерочки» и «Магниты» дружно закрылись перед толпами голодных фанатов в Самаре

В блогах: «Пятерочки» и «Магниты» дружно закрылись перед толпами голодных фанатов в Самаре

Самарец Евгений Курдов пожаловался, как "криво" в Самаре продумали вопросы сервиса и туристической инфраструктуры. "После 22:00 всякие-разные "Пятерочки" и "Магниты" в центре города, посреди всех этих толп болельщиков, дружно закрылись, - негодует автор. - Я понимаю, есть какие-то единые 
4 июля 2018, 11:16
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