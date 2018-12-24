На площади Куйбышева откроется горка для катания на «ватрушках» С пятницы, 21 декабря, ежедневно на площади Куйбышева будет работать аттракцион «Горка» для катания на тюбингах («ватрушках»). Прийти туда можно с 10:00 до 22:00. Как пояснили в мэрии Самары, посещение горки будет бесплатным для всех желающих. Однако ездить на ней …