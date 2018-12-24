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В Самаре за сутки вывезли на полигоны 3,8 тысячи тонн снега
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24 декабря 2018, 05:34
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Требовал обнаженные детские фото: самарца поймали на 73 преступлениях против несовершеннолетних
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24 декабря 2018, 05:20
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Вспыхнули домашние вещи: на пожаре в Самаре погибла женщина
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24 декабря 2018, 05:00
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Житель Чапаевска довел племянницу до попытки самоубийства
Перед судом предстал житель Чапаевска, который несколько лет систематически унижал свою несовершеннолетнюю племянницу. В конце концов издевательства довели ребенка до попытки самоубийства. В течение трех лет, с января 2015 до апреля 2018, мужчина постоянно избивал девочку, оскорблял ее, всячески унижал. …
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24 декабря 2018, 04:01
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Очень страшная хрюша: самарцев поразил символ года в парке Дружбы
Самарский парк Дружбы в Советском районе украсили к Новому году. Атмосферные снимки опубликовало МАУ «Парки Самары», но они слегка шокировали пользователей соцсетей. Место отдыха украсили тремя скульптурами. Компанию дружелюбным Деду Морозу и Снегурочке составила ледяная фигура символа наступающего года - …
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21 декабря 2018, 10:05
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На площади Куйбышева откроется горка для катания на «ватрушках»
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21 декабря 2018, 08:31
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В Самаре стартовала акция «Елка желаний»
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8 декабря 2018, 08:15
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Игрушечный вопрос: елку на площади Кирова украсят старыми шарами
Игрушечное недоразумение... В Самаре потратят 1 млн 400 тысяч рублей на новогодние шары и елочные макушки для праздничного комплекса на площади Куйбышева. Соответствующий тендер появился на портале госзакупок. Подрядчика искало муниципальное "Агентство социально-значимых культурных и спортивных мероприятий". Согласно протоколу …
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7 декабря 2018, 08:15
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Елка на площади Куйбышева в Самаре обойдется в 3 млн рублей
В этом году новогодняя елка на площади Куйбышева обойдется городскому бюджету в 3 млн рублей, это следует из сообщения на портале госзакупок. Итоги соответствующего конкурса подвело муниципальное "Агентство по проведению социально значимых культурных мероприятий" при мэрии города.
Искусственное …
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21 ноября 2018, 11:47
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В Самаре увеличат парковку на площади Куйбышева
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19 октября 2018, 11:02
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Желающих реставрировать памятник Куйбышеву не нашлось
В Самаре провалились торги на реставрацию памятника Куйбышеву на одноимённой площади. Ни один подрядчик не захотел участвовать в конкурсе, говорится в сообщении на портале госзакупок. Максимальная цена контракта составляла 236 тысяч рублей. Подрядчику предстояло восстановить поврежденную поверхность камня цементной мастикой. …
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29 августа 2018, 10:06
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В блогах: «Пятерочки» и «Магниты» дружно закрылись перед толпами голодных фанатов в Самаре
Самарец Евгений Курдов пожаловался, как "криво" в Самаре продумали вопросы сервиса и туристической инфраструктуры. "После 22:00 всякие-разные "Пятерочки" и "Магниты" в центре города, посреди всех этих толп болельщиков, дружно закрылись, - негодует автор. - Я понимаю, есть какие-то единые …
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4 июля 2018, 11:16