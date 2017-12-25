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Материалы по теме:

В новогоднюю ночь движение транспорта в Самаре ограничат до утра

В новогоднюю ночь движение транспорта в Самаре ограничат до утра

В Самаре в новогоднюю ночь временно ограничат движение транспорта. Дороги в районе площади Куйбышева будут перекрыты до утра. Кроме того, там с 20 часов 31 декабря до 8:00 1 января будет запрещена стоянка и парковка машин. Изменятся схемы движения общественного 

22 декабря 2017, 04:03
В Самаре с «Яндекса» теперь можно проверить, где едет нужный автобус

В Самаре с «Яндекса» теперь можно проверить, где едет нужный автобус

В Самаре с помощью приложения «Яндекс. Транспорт» теперь можно проверить, где едет нужный автобус, или другие виды городского общественного транспорта - трамваи и троллейбусы. Сведения передает ООО «ЦДС». Это 83 маршрута: 13 троллейбусных, 22 трамвайных и 43 автобусных - почти 

18 декабря 2017, 02:42
В Самаре пять автобусных маршрутов уберут с проспекта Ленина

В Самаре пять автобусных маршрутов уберут с проспекта Ленина

В Самаре с понедельника, 18 декабря, изменится схема движения пяти маршрутов общественного транспорта. Это связано с открытием движения по улице Ново-Садовой от Первомайской до Полевой. Несколько последних лет проезд по этому участку дороги был перекрыт из-за строительства метро. Автобусы, которые 

15 декабря 2017, 05:07
ТТУ Самары: Троллейбусы поедут по кольцу на Луначарского уже завтра

ТТУ Самары: Троллейбусы поедут по кольцу на Луначарского уже завтра

В трамвайно-троллейбусном управлении Самары сообщили о дате официального запуска троллейбусов по новому кольцу Московского шоссе, улиц Гагарина и Луначарского. В четверг, 14 декабря, была проведена тестовая поездка. Движение троллейбусов в обычном режиме через кольцо будет организовано с 5 часов утра 

14 декабря 2017, 01:06
В Самаре к ЧМ-2018 на остановках заменят интервальные таблички

В Самаре к ЧМ-2018 на остановках заменят интервальные таблички

В Самаре на остановках общественного транспорта к ЧМ-2018 по футболу заменят интервальные табличики. Эта работа предусмотрена в рамках подготовки и ведется по мере финансирования, сообщил представитель городского департамента транспорта в соцсети Twitter в ответ на вопрос пользователя. Самарцы отмечают, что 

11 декабря 2017, 01:52
В Самаре пошел снег: встали трамваи и перевернулся «КамАЗ»

В Самаре пошел снег: встали трамваи и перевернулся «КамАЗ»

В Самаре пошел снег. Во вторник, 5 декабря, в социальных сетях появились сообщения о ДТП и пробках на дорогах. Так, на проспекте Масленникова перевернулся «КамАЗ». На проспекте Ленина произошло массовое ДТП – столкнулись четыре автомобиля. Утром трамваи встали на Ново-Садовой 
5 декабря 2017, 01:58
«Почти как в анекдоте»: в Самаре на проспекте Масленникова Porsche врезался в трамвай

«Почти как в анекдоте»: в Самаре на проспекте Масленникова Porsche врезался в трамвай

Сегодня, 30 ноября, на улице Ново-Садовой произошло знаменательное ДТП. В районе пересечения с проспектом Масленникова Porsche столкнулся с трамваем.
 
«Последнее время в СМИ часто появляется информ, что трамвай «пошел на таран», – с иронией пишет в Твиттере пресс-служба 
30 ноября 2017, 10:55
В Самаре на Пензенской погрузчик разбил «Приору» и встали трамваи

В Самаре на Пензенской погрузчик разбил «Приору» и встали трамваи

В среду, 29 ноября, в Самаре на улице Пензенской временно встали трамваи. Прямо на путях произошло ДТП. Погрузчик разбил легковой автомобиль Lada Priora.

«ДТП на трамвайных путях. Пензенская 52. Водитель погрузчика при выезде со двора не пропустил «Приору». Наблюдалась 
29 ноября 2017, 05:06
ТТУ Самары: троллейбус №16 вернут на линию в 2018 году

ТТУ Самары: троллейбус №16 вернут на линию в 2018 году

В ТТУ Самары сообщили, что троллейбус №16 вернут на линию в 2018 году. Напомним, маршрут отменили с 5 октября в связи с началом строительства нового речного вокзала. После Нового года троллейбусы №16 снова выйдут на линию. На сайте ТТУ указана следующая 
27 ноября 2017, 04:11
Не захотел пропускать: В Самаре КАМАЗ протаранил трамвай

Не захотел пропускать: В Самаре КАМАЗ протаранил трамвай

Сегодня, 25 ноября, в Самаре произошло очередное дорожно-транспортное происшествие с участием рельсового общественного транспорта.
 
Как пишут в паблике «ДТП Самара» соцсети «ВКонтакте», на улице Мечникова возле дома №50 самосвал КАМАЗ ударил в переднюю часть трамвай. По словам свидетелей 
25 ноября 2017, 04:23
В Самаре появились автобусы с номерами 763 региона

В Самаре появились автобусы с номерами 763 региона

Блогер Алексей Перезнатнов поведал, что на улицах Самары "стали попадаться первые автобусы с номерными знаками 763 региона". "Этими автобусами оказались новые "Газели А64", принадлежащие группе компаний "Рейс". Два из них работают на 110-м маршруте. Один из автобусов, видимо ещё 
23 ноября 2017, 10:33
В Самаре появится новый автобусный маршрут‍ с 2018 года

В Самаре появится новый автобусный маршрут‍ с 2018 года

В Самаре с 2018 года появится новый автобусный маршрут. Как сообщили в областном минтрансе, с января автобусы №401 начнут совершать рейсы в микрорайон «Южный город» (пятая очередь) от Центрального автовокзала, передает samru.ru.

«С увеличением пассажиропотока постепенно будут разрабатываться 
15 ноября 2017, 08:06
В Самаре отменят троллейбус №16

В Самаре отменят троллейбус №16

С четверга, 5 октября, в Самаре временно отменят троллейбусы № 16. Это связано со строительством нового здания для речного вокзала, сообщили в мэрии.

Работы ведутся на улице Максима Горького у разворотного кольца «6-й причал». Троллейбусы, работавшие по маршруту № 16  «Губернский 

4 октября 2017, 09:39
В блогах: в Самаре могут отменить троллейбусы

В блогах: в Самаре могут отменить троллейбусы

Блогер 63ru поведала про слухи, которые ходят по Самаре, о том, что власти города всерьёз рассматривают возможность отказаться от троллейбусов. "Вместо них мэрия задумалась о покупке партии автобусов на электротяге. Дабы идти в ногу с Москвой, где сейчас как 
21 сентября 2017, 09:06
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