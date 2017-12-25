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В новогоднюю ночь движение транспорта в Самаре ограничат до утра
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22 декабря 2017, 04:03
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В Самаре с «Яндекса» теперь можно проверить, где едет нужный автобус
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18 декабря 2017, 02:42
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В Самаре пять автобусных маршрутов уберут с проспекта Ленина
В Самаре с понедельника, 18 декабря, изменится схема движения пяти маршрутов общественного транспорта. Это связано с открытием движения по улице Ново-Садовой от Первомайской до Полевой. Несколько последних лет проезд по этому участку дороги был перекрыт из-за строительства метро. Автобусы, которые …
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15 декабря 2017, 05:07
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ТТУ Самары: Троллейбусы поедут по кольцу на Луначарского уже завтра
В трамвайно-троллейбусном управлении Самары сообщили о дате официального запуска троллейбусов по новому кольцу Московского шоссе, улиц Гагарина и Луначарского. В четверг, 14 декабря, была проведена тестовая поездка. Движение троллейбусов в обычном режиме через кольцо будет организовано с 5 часов утра …
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14 декабря 2017, 01:06
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В Самаре к ЧМ-2018 на остановках заменят интервальные таблички
В Самаре на остановках общественного транспорта к ЧМ-2018 по футболу заменят интервальные табличики. Эта работа предусмотрена в рамках подготовки и ведется по мере финансирования, сообщил представитель городского департамента транспорта в соцсети Twitter в ответ на вопрос пользователя. Самарцы отмечают, что …
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11 декабря 2017, 01:52
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В Самаре пошел снег: встали трамваи и перевернулся «КамАЗ»
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5 декабря 2017, 01:58
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«Почти как в анекдоте»: в Самаре на проспекте Масленникова Porsche врезался в трамвай
Сегодня, 30 ноября, на улице Ново-Садовой произошло знаменательное ДТП. В районе пересечения с проспектом Масленникова Porsche столкнулся с трамваем.
«Последнее время в СМИ часто появляется информ, что трамвай «пошел на таран», – с иронией пишет в Твиттере пресс-служба …
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30 ноября 2017, 10:55
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В Самаре на Пензенской погрузчик разбил «Приору» и встали трамваи
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29 ноября 2017, 05:06
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ТТУ Самары: троллейбус №16 вернут на линию в 2018 году
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27 ноября 2017, 04:11
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Не захотел пропускать: В Самаре КАМАЗ протаранил трамвай
Сегодня, 25 ноября, в Самаре произошло очередное дорожно-транспортное происшествие с участием рельсового общественного транспорта.
Как пишут в паблике «ДТП Самара» соцсети «ВКонтакте», на улице Мечникова возле дома №50 самосвал КАМАЗ ударил в переднюю часть трамвай. По словам свидетелей …
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25 ноября 2017, 04:23
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В Самаре появились автобусы с номерами 763 региона
Блогер Алексей Перезнатнов поведал, что на улицах Самары "стали попадаться первые автобусы с номерными знаками 763 региона". "Этими автобусами оказались новые "Газели А64", принадлежащие группе компаний "Рейс". Два из них работают на 110-м маршруте. Один из автобусов, видимо ещё …
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23 ноября 2017, 10:33
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В Самаре появится новый автобусный маршрут с 2018 года
В Самаре с 2018 года появится новый автобусный маршрут. Как сообщили в областном минтрансе, с января автобусы №401 начнут совершать рейсы в микрорайон «Южный город» (пятая очередь) от Центрального автовокзала, передает samru.ru.
«С увеличением пассажиропотока постепенно будут разрабатываться …
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15 ноября 2017, 08:06
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В Самаре отменят троллейбус №16
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4 октября 2017, 09:39
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В блогах: в Самаре могут отменить троллейбусы
Блогер 63ru поведала про слухи, которые ходят по Самаре, о том, что власти города всерьёз рассматривают возможность отказаться от троллейбусов. "Вместо них мэрия задумалась о покупке партии автобусов на электротяге. Дабы идти в ногу с Москвой, где сейчас как …
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21 сентября 2017, 09:06