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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 16 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 16 мая 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре на Стара-Загоре сгорели шесть машин

В Самаре на Стара-Загоре сгорели шесть машин

В ночь на 16 мая на Стара-Загоре в Самаре воспламенились сразу несколько автомобилей. Об этом рассказывают свидетели случившегося и представители ГУ МЧС Самарской области.
Информация о чрезвычайном происшествии поступила в 01:21, на место прибыли восемь спасателей и две единицы техники. 

16 мая 2017, 12:58
В Тольятти загорелся асфальтный завод

В Тольятти загорелся асфальтный завод

Вчера, 7 мая, вечером в Тольятти случился пожар на одном из местных предприятий. Возгорание зафиксировали на территории асфальтного завода, передает 63.ru
Очевидцам ЧП удалось сфотографировать пламя. По их словам, возгорание имело значительный масштаб.
Как отмечает портал, это не единственное 
8 мая 2017, 09:01
В Самаре сгорел склад с пластиковой тарой

В Самаре сгорел склад с пластиковой тарой

Сегодня, 6 мая, в 6:50 утра на пульт оперативного дежурного поступило сообщение о крупном возгорании на Заводском шоссе, передает ГУ МЧС по Самарской области.
 
Загорелась пластиковая и деревянная тара в подсобном помещении. Пламя охватило территорию площадью более 100 квадратных 
6 мая 2017, 04:45
Сто пожарных тушили ангар с бытовой химией в Самаре

Сто пожарных тушили ангар с бытовой химией в Самаре

Накануне на одном из крупных оптовых рынков Самары, на улице Мальцева, случился пожар. Там горел ангар с бытовой химией. Пламя охватило 200 квадратных метров.
Из-за угрозы отравления людей продуктами горения, вызову сразу был присвоен повышенный номер сложности. К месту ЧП 

4 мая 2017, 12:02
В Самаре работник автосервиса напился и уехал на машине клиента

В Самаре работник автосервиса напился и уехал на машине клиента

25-летнего мужчину, ехавшего на автомобиле Renault, на улице Ставропольской остановили сотрудники ДПС. 
30 марта 2017, 03:29
В Самаре пожар уничтожил автосервис и кафе, есть видео

В Самаре пожар уничтожил автосервис и кафе, есть видео

В пятницу, 10 февраля, в Красноглинском районе Самары произошел крупный пожар. В поселке Управленческий на Красноглинском шоссе загорелся автосервис с кафе. Сообщение поступило в МЧС в 5 часов 17 минут. К месту ЧП направили 12 единиц техники и 49 человек. 
10 февраля 2017, 01:39
В Тольятти пьяный сотрудник автосервиса угнал автомобиль клиента

В Тольятти пьяный сотрудник автосервиса угнал автомобиль клиента

В Тольятти 24-летнего сотрудника станции техобслуживания на улице Магистральной подозревают в угоне автомобиля клиента, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии сотрудников полиции, молодой человек решил покататься на оставленной в сервисе иномарке, у которой ключи остались в замке 

27 ноября 2016, 02:14
Проклятое место: На Овраге пьяный на «БМВ» протаранил «Шкоду», есть фото

Проклятое место: На Овраге пьяный на «БМВ» протаранил «Шкоду», есть фото

Сегодня ночью, 15 октября, в районе Постникова оврага в Самаре произошло очередное ДТП, возможно опять с участием пьяного водителя. Там столкнулись «БМВ» и «Школа Йети», сообщают очевидцы в группе «Новости Самары - Самара life» соцсети «ВКонтакте».
 
«Пьяный водитель «БМВ» 
15 октября 2016, 05:06
Новые данные о самарском ДТП с 11 машинами: водитель Range Rover был пьян

Новые данные о самарском ДТП с 11 машинами: водитель Range Rover был пьян

Появилась новая информация о ДТП с участием 11 машин, которое произошло в Самаре на улице Ново-Садовой в районе Постникова оврага. Водитель Range Rover, столкнувшийся с Audi, и затем ещё с несколькими машинами, был пьян, передает samru, ссылаясь на интервью 
14 октября 2016, 03:07
В Самаре у Постникова оврага перевернулась иномарка

В Самаре у Постникова оврага перевернулась иномарка

В социальных сетях появилось сообщение о ДТП, произошедшем на улице Ново-Садовой утром в пятницу, 14 октября. Перевернулась иномарка. Очевидец опубликовал фото. Судя по снимку авария случилась в районе Постникова оврага. Информации о пострадавших нет.

«Там гоняют все под сотню, не 
14 октября 2016, 11:29
Появились фотографии массового ДТП в Самаре у Постникова оврага: разбито не менее 10 машин

Появились фотографии массового ДТП в Самаре у Постникова оврага: разбито не менее 10 машин

Сегодня, 11 октября, примерно 9 часов 30 минут в Самаре на улице Ново-Садовой произошло массовое ДТП. По данным ГИБДД, авария случилась в районе Постникова оврага. По словам очевидцев, столкнулись не менее 10 машин. Фото с места происшествия появились в социальной 
11 октября 2016, 11:48
В Башкирии задержан подозреваемый в расстреле семи человек в Салавате

В Башкирии задержан подозреваемый в расстреле семи человек в Салавате

Как сообщают региональные СМИ, в Башкирии в руки стражей порядка угодил еще один подозреваемый в расстреле семи человек. Произошло это вчера, 24 февраля. 45-летнего мужчину задержали в Салавате, в квартире многоэтажки.
Следует напомнить, что резонансное преступление, о котором сразу заговорили 
25 февраля 2016, 02:10
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