Сегодня днем в Постниковом овраге загорелось здание автосервиса площадью в 100 квадратных метров. По информации очевидцев, распространенной в соцсетях, загорелся находившийся внутри автомобиль. Дым было видно из других городских районов.
Огнеборцы полностью ликвидировали горение около половины третьего. В тушении участвовали четыре единицы техники.
Пожару был присвоен уровень сложности «1-БИС». Сейчас устанавливаются причины случившегося, заявили в ГУ МЧС России по Самарской области.
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