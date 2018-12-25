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Материалы по теме:

Назначены вице-губернаторы Самарской области

Назначены вице-губернаторы Самарской области

В эти минуты в Самарской губернской думе проходит последнее в этом году заседание. Среди основных вопросов - утверждение кандидатур трех вице-губернаторов, представленных главой региона на согласование с Думой. Итак, народные избранники поддержали кандидатуры председателя правительства Самарской области Александра Нефедова, Андрея 
25 декабря 2018, 11:53
Депутаты губдумы избрали председателя правительства Самарской области

Депутаты губдумы избрали председателя правительства Самарской области

Во вторник, 25 декабря, стало известно, что Александр Нефедов останется на посту первого вице-губернатора - председателя правительства Самарской области. Его кандидатуру на рассмотрение внес губернатор региона Дмитрий Азаров, а депутаты губернской думы одобрили. Отметим, что Александр Нефедов с 2017 года 
25 декабря 2018, 11:39
У жителя Самарской области нашли 1,7 кг наркотиков

У жителя Самарской области нашли 1,7 кг наркотиков

Жителя Самарской области подозревают в причастности к обороту наркотиков в крупном размере. Мужчину задержали у него дома сотрудники наркополиции и бойцы спецподразделения «Гром». В помещении, расположенном в Железнодорожном районе, нашли наркотики массой более 1700 грамм.

По словам задержанного, он 
25 декабря 2018, 11:06
В Сызрани подросток умер в ТЦ, глотнув газ из баллончика

В Сызрани подросток умер в ТЦ, глотнув газ из баллончика

В понедельник, 24 декабря, произошла трагедия в одном из торговых центров Сызрани. По словам очевидцев, примерно в 18:00 в ТЦ «Образцовский» пришли двое подростков 13-14 лет и купили баллончик с газом. Один из них глубоко глотнул газ, а затем посинел 
25 декабря 2018, 10:43
Поддельные Chanel и Gucci: в Самарской области изъяли партию контрафакта на 236 млн рублей

Поддельные Chanel и Gucci: в Самарской области изъяли партию контрафакта на 236 млн рублей

Недавно самарская таможня передала партию контрафактных игрушек и парфюмерии в управление Росимущества. Товар нашли еще весной в районе села Дубовый Умет. Грузовик следовал из Казахстана в Кемеровскую область, общий вес перевозимого составлял 9 тонн. Во время досмотра обнаружили игрушки, маркированные 
6 декабря 2018, 11:02
Castorama закроют в Тольятти

Castorama закроют в Тольятти

"Castorama Россия" приняла решение о закрытии своего магазина в Тольятти. Торговый объект, находящийся на Автозаводском шоссе, будет работать до 24 марта 2019 года. Такое решение было принято прежде всего из-за высоких операционных расходов и никак не связано с объявлением британского 
6 декабря 2018, 08:53
В блогах: в Сызрани

В блогах: в Сызрани "Пятерочка" получила грамоту "Самый просроченный магазин"

Активисты "Скорой Молодёжной Помощи" решили через "ВК" пожаловаться в Москву на самый "просроченный" магазин в Сызрани. Сомнительный титул достался "Пятерочке" в Пролетарском переулке. Торговый объект получит "малиновую" грамоту "Самый просроченный магазин". В злополучной "Пятерочке" это уже пятый рейд за 
30 ноября 2018, 08:45
Самарские антимонопольщики занялись елочными базарами

Самарские антимонопольщики занялись елочными базарами

Областное Управление ФАС уличило мэрию Самары и муниципальное предприятие «Ярмарки Самары» в нарушении антимонопольного законодательства при организации елочных базаров. В ведомство пожаловалась одна из компаний, которая сообщила, что МУП заключает договоры на размещение нестационарных торговых объектов на территории города 
29 ноября 2018, 09:00
В Китае в результате взрывов на фабрике пиротехники пострадали десятки человек

В Китае в результате взрывов на фабрике пиротехники пострадали десятки человек

ЧП произошло в провинции Цзянси, что в восточной части Китая, ночью 20 января. Около 3 часов по местному времени на  фабрике, производящей пиротехническую продукцию,  случился первый взрыв, после которого прогремели еще несколько. В результате серии страшных фейерверков  пострадали люди. Судя 
20 января 2016, 01:47
В Самаре накануне Нового года вводят особый противопожарный режим

В Самаре накануне Нового года вводят особый противопожарный режим

Меры противопожарной безопасности будут усилены с пятницы, 25 декабря. Они будут действовать по 15 января 2016-го года, сообщает администрация городского округа Самара. Вводится запрет на применение в зданиях открытого огня, пиротехнических изделий, дуговых прожекторов, устройств световых эффектов с применением химических 
23 декабря 2015, 05:35
В блогах: пожар на складе пиротехники в Самаре

В блогах: пожар на складе пиротехники в Самаре

В группе "Самара" соцсети "ВКонтакте" выложили видео пожара на Заводском шоссе. Там на территории одной из промзон загорелся склад пиротехники. Хлопушки и петарды взрывались почти каждую секунду. Как в новогоднюю ночь. То ли кто-то неудачно покурил, то ли кто-то 
26 ноября 2015, 08:47
В Самарской области от взрывов петард пострадал 21 человек

В Самарской области от взрывов петард пострадал 21 человек

Новогодние праздники оказались омрачены для 461 жителя области – именно столько человек обратились в приемное отделение больницы им. Т. И. Ерошевского по поводу травмы глаз.
 
21 пострадавший был сразу госпитализирован, причем 7 человек оказались на больничной койке прямо в 

9 января 2014, 05:22
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