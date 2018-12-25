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Назначены вице-губернаторы Самарской области
В эти минуты в Самарской губернской думе проходит последнее в этом году заседание. Среди основных вопросов - утверждение кандидатур трех вице-губернаторов, представленных главой региона на согласование с Думой. Итак, народные избранники поддержали кандидатуры председателя правительства Самарской области Александра Нефедова, Андрея …
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25 декабря 2018, 11:53
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Депутаты губдумы избрали председателя правительства Самарской области
Во вторник, 25 декабря, стало известно, что Александр Нефедов останется на посту первого вице-губернатора - председателя правительства Самарской области. Его кандидатуру на рассмотрение внес губернатор региона Дмитрий Азаров, а депутаты губернской думы одобрили. Отметим, что Александр Нефедов с 2017 года …
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25 декабря 2018, 11:39
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У жителя Самарской области нашли 1,7 кг наркотиков
Жителя Самарской области подозревают в причастности к обороту наркотиков в крупном размере. Мужчину задержали у него дома сотрудники наркополиции и бойцы спецподразделения «Гром». В помещении, расположенном в Железнодорожном районе, нашли наркотики массой более 1700 грамм.
По словам задержанного, он …
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25 декабря 2018, 11:06
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В Сызрани подросток умер в ТЦ, глотнув газ из баллончика
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25 декабря 2018, 10:43
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Поддельные Chanel и Gucci: в Самарской области изъяли партию контрафакта на 236 млн рублей
Недавно самарская таможня передала партию контрафактных игрушек и парфюмерии в управление Росимущества. Товар нашли еще весной в районе села Дубовый Умет. Грузовик следовал из Казахстана в Кемеровскую область, общий вес перевозимого составлял 9 тонн. Во время досмотра обнаружили игрушки, маркированные …
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6 декабря 2018, 11:02
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Castorama закроют в Тольятти
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6 декабря 2018, 08:53
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В блогах: в Сызрани "Пятерочка" получила грамоту "Самый просроченный магазин"
Активисты "Скорой Молодёжной Помощи" решили через "ВК" пожаловаться в Москву на самый "просроченный" магазин в Сызрани. Сомнительный титул достался "Пятерочке" в Пролетарском переулке. Торговый объект получит "малиновую" грамоту "Самый просроченный магазин". В злополучной "Пятерочке" это уже пятый рейд за …
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30 ноября 2018, 08:45
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Самарские антимонопольщики занялись елочными базарами
Областное Управление ФАС уличило мэрию Самары и муниципальное предприятие «Ярмарки Самары» в нарушении антимонопольного законодательства при организации елочных базаров. В ведомство пожаловалась одна из компаний, которая сообщила, что МУП заключает договоры на размещение нестационарных торговых объектов на территории города …
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29 ноября 2018, 09:00
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В Китае в результате взрывов на фабрике пиротехники пострадали десятки человек
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20 января 2016, 01:47
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В Самаре накануне Нового года вводят особый противопожарный режим
Меры противопожарной безопасности будут усилены с пятницы, 25 декабря. Они будут действовать по 15 января 2016-го года, сообщает администрация городского округа Самара. Вводится запрет на применение в зданиях открытого огня, пиротехнических изделий, дуговых прожекторов, устройств световых эффектов с применением химических …
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23 декабря 2015, 05:35
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В блогах: пожар на складе пиротехники в Самаре
В группе "Самара" соцсети "ВКонтакте" выложили видео пожара на Заводском шоссе. Там на территории одной из промзон загорелся склад пиротехники. Хлопушки и петарды взрывались почти каждую секунду. Как в новогоднюю ночь. То ли кто-то неудачно покурил, то ли кто-то …
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26 ноября 2015, 08:47
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В Самарской области от взрывов петард пострадал 21 человек
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9 января 2014, 05:22