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Футбольных болельщиков пустят в Россию без виз
Президент Владимир Путин подписал закон о безвизовом въезде в Россию болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года. Для этого иностранцам будет достаточно предъявить персонифицированную карту зрителя в электронной форме. Ее выдают при покупке входного билета на матч. Правда, действовать документ …
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5 мая 2017, 11:33
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«С потолка на голову капает что-то» - обзор самарских туалетов накануне ЧМ-2018
Блогера Анну Носову беспокоит вопрос, какие туалеты закупят в Самаре к чемпионату мира по футболу? «Я все-таки надеюсь, что они окажутся не фейковыми и не будут состоять из матерчатых баннеров или штакетника с дизайном «косметический ремонт от инвесторов». Сегодня …
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28 апреля 2017, 04:25
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Пьяные самарские подростки насмерть забили мужчину
В Самарской области расследуют уголовное дело об убийстве 43-летнего мужчины. Труп нашли 27 апреля в районе очистных сооружений в поселке Волжский под Самарой.
По версии следствия, мужчину насмерть забили два брата-подростка. Трагедия случилась 25 апреля. Жертва и предполагаемые убийцы являлись соседями. …
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28 апреля 2017, 12:56
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В Самаре придумали способ ускорить строительство стадиона ЧМ-2018
На строительной площадке стадиона «Самара Арена», который возводят в радиоцентре для проведения матчей ЧМ-2018, начали собирать новый суперкран. С его помощью можно поднимать груз весом в 350 тонн, что позволит ускорить строительство, сообщили представители компании-заказчика ФГУП «Спорт-Инжиниринг».
Новый кран планировали использовать …
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26 апреля 2017, 01:23
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Появилось видео со стройки конечной станции трамвая около «Самара Арены»
Строительство агропарка и конечной станции для новой ветки трамвая около стадиона «Самара Арена» сняли на видео. Ролик опубликован в Сети.
Напомним, на территории агропарка в границах улицы Дальней, Московского и Волжского шоссе планируют организовать склады, мойки, холодильники и …
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25 апреля 2017, 11:47
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В Самаре два 16-летних пацана ограбили мужчину
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22 апреля 2017, 04:45
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Невыносимая жестокость: в Тольятти школьники избили 13-летнюю девочку
Несовершеннолетняя жительница Тольятти стала жертвой сверстников. Происшествие случилось в понедельник, 10 апреля.
В скорую помощь обратилась мама 13-летней девочки, сообщив о многочисленных травмах дочери. Медики выехали на вызов в Центральный район города. У ребенка диагностировали черепно-мозговую травму, вывих плечевого сустава и …
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12 апреля 2017, 11:18
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Житель Самарской области осужден за развращение пяти девочек
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30 марта 2017, 12:56
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В Самаре четверо подростков уплыли на дрейфующей льдине
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22 марта 2017, 09:47
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В Сызрани детям продали пиво в банках, бутылках и на розлив
Вчера, 18 марта, в Сызрани активисты "Скорой молодежной помощи" выявили два факта реализации спиртного несовершеннолетним. Как пишет «КТВ Луч», нарушения были зафиксированы в кафе "Царь-печка" и магазине «Продукты», расположенных по улице Фридриха Энгельса.
Общественники вызвали на место сотрудников полиции. Стражи …
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19 марта 2017, 02:04
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В России родителей предложили наказывать за покупку алкоголя детьми
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) представит ряд поправок к Кодексу об административных нарушениях. В частности, специалисты намерены заставить родителей малолетних покупателей спиртного вносить штраф в 2-3 тыс. рублей.
Основание называется вполне обоснованное. В данном случает речь идет о неисполнении функций …
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26 августа 2016, 10:22
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В Тольятти организатор порносъемок с участием детей осужден на 11 лет
Тольяттинский суд вынес приговор мужчине, признанному виновным в преступлениях сексуального характера, совершенных в отношении детей. Потерпевшие – две несовершеннолетние девочки. В прошлом году, когда были совершены преступления, одной из них ещё даже не исполнилось 14. По данным следствия, мужчина совершил …
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20 июля 2016, 02:23