Появилось видео со стройки конечной станции трамвая около «Самара Арены»



Напомним, на территории агропарка в границах улицы Дальней, Московского и Волжского шоссе планируют организовать склады, мойки, холодильники и … Строительство агропарка и конечной станции для новой ветки трамвая около стадиона «Самара Арена» сняли на видео. Ролик опубликован в Сети.Напомним, на территории агропарка в границах улицы Дальней, Московского и Волжского шоссе планируютсклады, мойки, холодильники и