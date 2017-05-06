10
34
32
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 4 мая 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
12 + 6 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Футбольных болельщиков пустят в Россию без виз

Футбольных болельщиков пустят в Россию без виз

Президент Владимир Путин подписал закон о безвизовом въезде в Россию болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года. Для этого иностранцам будет достаточно предъявить персонифицированную карту зрителя в электронной форме. Ее выдают при покупке входного билета на матч. Правда, действовать документ 

5 мая 2017, 11:33
«С потолка на голову капает что-то» - обзор самарских туалетов накануне ЧМ-2018

«С потолка на голову капает что-то» - обзор самарских туалетов накануне ЧМ-2018

Блогера Анну Носову беспокоит вопрос, какие туалеты закупят в Самаре к чемпионату мира по футболу? «Я все-таки надеюсь, что они окажутся не фейковыми и не будут состоять из матерчатых баннеров или штакетника с дизайном «косметический ремонт от инвесторов». Сегодня 
28 апреля 2017, 04:25
Пьяные самарские подростки насмерть забили мужчину

Пьяные самарские подростки насмерть забили мужчину

В Самарской области расследуют уголовное дело об убийстве 43-летнего мужчины. Труп нашли 27 апреля в районе очистных сооружений в поселке Волжский под Самарой.

По версии следствия, мужчину насмерть забили два брата-подростка. Трагедия случилась 25 апреля. Жертва и предполагаемые убийцы являлись соседями. 

28 апреля 2017, 12:56
В Самаре придумали способ ускорить строительство стадиона ЧМ-2018

В Самаре придумали способ ускорить строительство стадиона ЧМ-2018

На строительной площадке стадиона «Самара Арена», который возводят в радиоцентре для проведения матчей ЧМ-2018, начали собирать новый суперкран. С его помощью можно поднимать груз весом в 350 тонн, что позволит ускорить строительство, сообщили представители компании-заказчика ФГУП «Спорт-Инжиниринг».

Новый кран планировали использовать 

26 апреля 2017, 01:23
Появилось видео со стройки конечной станции трамвая около «Самара Арены»

Появилось видео со стройки конечной станции трамвая около «Самара Арены»

Строительство агропарка и конечной станции для новой ветки трамвая около стадиона «Самара Арена» сняли на видео. Ролик опубликован в Сети.

Напомним, на территории агропарка в границах улицы Дальней, Московского и Волжского шоссе планируют организовать склады, мойки, холодильники и 
25 апреля 2017, 11:47
В Самаре два 16-летних пацана ограбили мужчину

В Самаре два 16-летних пацана ограбили мужчину

В полицию Самары обратился 25-летний местный житель. По словам потерпевшего, на улице Ерошевского его ограбили двое молодых парней, которым на вид было не больше 18 лет. Злоумышленники отобрали у мужчины рюкзак с личными вещами.
 
Через некоторое время подозреваемых удалось 

22 апреля 2017, 04:45
Невыносимая жестокость: в Тольятти школьники избили 13-летнюю девочку

Невыносимая жестокость: в Тольятти школьники избили 13-летнюю девочку

Несовершеннолетняя жительница Тольятти стала жертвой сверстников. Происшествие случилось в понедельник, 10 апреля.

В скорую помощь обратилась мама 13-летней девочки, сообщив о многочисленных травмах дочери. Медики выехали на вызов в Центральный район города. У ребенка диагностировали черепно-мозговую травму, вывих плечевого сустава и 

12 апреля 2017, 11:18
Житель Самарской области осужден за развращение пяти девочек

Житель Самарской области осужден за развращение пяти девочек

Суд города Жигулевска вынес приговор местному жителю, который признан виновным по делу о преступлениях сексуального характера в отношении детей. Согласно материалам уголовного дела, мужчина развращал несовершеннолетних девочек во возрасте от 11 до 15 лет на улицах города. По данным следователей, 

30 марта 2017, 12:56
В Самаре четверо подростков уплыли на дрейфующей льдине

В Самаре четверо подростков уплыли на дрейфующей льдине

Вечером во вторник, 21 марта, спасатели получили сообщение, что на стрелке рек Волги и Самары четверо подростков 16-17 лет дрейфуют на льдине. На место происшествия в 18:22 был направлен отряд на судне-амфибии «Нептун». Подплыть к льдине, на которой находились подростки, 
22 марта 2017, 09:47
В Сызрани детям продали пиво в банках, бутылках и на розлив

В Сызрани детям продали пиво в банках, бутылках и на розлив

Вчера, 18 марта, в Сызрани активисты "Скорой молодежной помощи" выявили два факта реализации спиртного несовершеннолетним. Как пишет «КТВ Луч», нарушения были зафиксированы в кафе "Царь-печка" и магазине «Продукты», расположенных по улице Фридриха Энгельса.
Общественники вызвали на место сотрудников полиции. Стражи 
19 марта 2017, 02:04
В России родителей предложили наказывать за покупку алкоголя детьми

В России родителей предложили наказывать за покупку алкоголя детьми

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) представит ряд поправок к Кодексу об административных нарушениях. В частности, специалисты намерены заставить родителей малолетних покупателей спиртного вносить штраф в 2-3 тыс. рублей.
Основание называется вполне обоснованное. В данном случает речь идет о неисполнении функций 
26 августа 2016, 10:22
В Тольятти организатор порносъемок с участием детей осужден на 11 лет

В Тольятти организатор порносъемок с участием детей осужден на 11 лет

Тольяттинский суд вынес приговор мужчине, признанному виновным в преступлениях сексуального характера, совершенных в отношении детей. Потерпевшие – две несовершеннолетние девочки. В прошлом году, когда были совершены преступления, одной из них ещё даже не исполнилось 14. По данным следствия, мужчина совершил 

20 июля 2016, 02:23
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна