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Самарец забил мужчину до смерти грифом от штанги
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12 сентября 2018, 10:52
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Шестой кассационный суд заработает в Самаре в октябре следующего года
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12 сентября 2018, 09:54
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Видео: в Самаре ночью сгорел пентхаус на 5 Просеке
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12 сентября 2018, 09:52
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В Сызрани огонь уничтожил дом на улице Молдавской
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12 сентября 2018, 09:21
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В районе базы «Ивушка» спасатели нашли мужчину, пропавшего 3 дня назад
Во вторник, 11 сентября, оперативному дежурному сообщили, что в Красноглинском районе на полуострове Серный, в районе базы отдыха «Ивушка» предположительно утонул мужчина. По словам собеседника сотрудника оперативной службы, мужчина пропал еще в субботу, 8 сентября. Родственники искали его самостоятельно, но …
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12 сентября 2018, 08:54
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В Тольятти трехлетнюю малышку укусила пони
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11 сентября 2018, 01:49
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В Самаре 57-летний мужчина попал под поезд на улице XXII Партсъезда
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11 сентября 2018, 11:46
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В Самаре нетрезвый мужчина катался на гидроцикле и утонул
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25 июля 2018, 02:06
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В Красноглинском районе Самары утонул водитель гидроцикла
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30 июня 2014, 11:24
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В Самаре спасли женщину, упавшую с гидроцикла
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26 мая 2014, 06:55