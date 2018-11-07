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Самарские банки бьют рекорды по объему выдачи ипотечных кредитов

Самарские банки бьют рекорды по объему выдачи ипотечных кредитов

Средняя ставка по ипотеке в России достигла 9,65 процента при плановом значении в 9 c половиной. И этот показатель продолжит расти, до конца года - точно. Теоретически, он даже может подняться до психологической отметки в 10%. Самарские банки бьют рекорды 
7 ноября 2018, 07:27
В блогах. С козы на кота: Варламов предложил изменить герб Самары

В блогах. С козы на кота: Варламов предложил изменить герб Самары

Известный блогер Илья Варламов предложил изменить герб Самары. "Главная достопримечательность Самары - коты", - пишет автор в "Инстаграме". - Надо развивать линию на кошачью столицу России! Нигде я еще не видел столько котов на улицах. Они в каждом окне, 
7 ноября 2018, 06:02
В блогах: самарские музейные фейки

В блогах: самарские музейные фейки

Блогер Алексей Сиверкин рассказал про самарские музейные фейки. "Нигде, как в Самаре, так не бросается в глаза работа музеев - спустя рукава, - считает автор. - Вина в том не искусствоведов и дам-хранительниц. Им самим неудобно за подвохи, устроенные 
7 ноября 2018, 05:57
В блогах: в Самаре появился

В блогах: в Самаре появился "дом кошмаров"

В паблике "Гражданский патруль" соцсети "ВКонтакте" поведали про дом кошмаров, который пугает жителей Самары. Речь идет о хрущевке на улице Революционной.

"Оголенная проводка, торчащая из стен, разрушающиеся лестницы, падающие на голову кирпичи и стойкая канализационная вонь мешают жить 
7 ноября 2018, 05:41
Около 6 тысяч человек участвовали в Параде Памяти в Самаре

Около 6 тысяч человек участвовали в Параде Памяти в Самаре

В среду, 7 ноября, около 6 тысяч человек приняли участие в Параде Памяти на площади Куйбышева. Это парадные расчеты армии, ветеранских и патриотических организаций, спортивных школ, сузов и вузов, кадетских классов, суворовских и нахимовских военно-морских училищ. 
 
Напомним, что масштабное мероприятие посвящено 
7 ноября 2018, 05:36
В Самаре перекроют дороги около площади Куйбышева

В Самаре перекроют дороги около площади Куйбышева

В среду, 7 ноября, в Самаре пройдет Парад Памяти. В связи с этим на улицах около площади Куйбышева будет ограничено движение транспорта. С 15:00 вторника, 6 ноября, до 6:00 7 ноября перекроют:

улицу Вилоновскую от Галактионовской до Чапаевской;

Чапаевскую от 
2 ноября 2018, 12:10
Самарские школьники готовятся к Параду Памяти

Самарские школьники готовятся к Параду Памяти

7 ноября в Самаре на площади Куйбышева пройдет традиционный Парад Памяти, посвященный событиям 1941 года. Тогда из нашего города на фронт Великой Отечественной войны ушли десятки тысяч бойцов.  Это был единственный воздушный парад за все годы войны, ставший грандиозной демонстрацией 
12 октября 2018, 11:15
Впервые Парад Памяти в Самаре расширит свою дислокацию

Впервые Парад Памяти в Самаре расширит свою дислокацию

7 ноября в Самаре на площади Куйбышева пройдет традиционный Парад Памяти, посвященный событиям 1941 года. Тогда из нашего города на фронт Великой Отечественной войны ушли десятки тысяч бойцов. Это был единственный воздушный парад за все годы войны, ставший грандиозной демонстрацией 
11 октября 2018, 10:01
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