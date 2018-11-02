|
В Тольятти под колесами кроссовера оказался 8-летний мальчик
|
2 ноября 2018, 04:34
|
В Самаре прорвало трубы в «Доме со слонами»
|
2 ноября 2018, 03:14
|
В центре Самары на один день запретят торговать спиртным алкоголем
|
2 ноября 2018, 02:43
|
Фотосет для новобрачных отсняли на «Самара Арене»
Стадион «Самара Арена» осваивает новую нишу: накануне там прошла свадебная фотосессия. Новобрачные — Дмитрий и Валентина - давние поклонники «Крыльев Советов». Стены грандиозного спорткомплекса стали декорацией для их фотосета, а музыкальное сопровождение было традиционным - на стадионе звучал марш Мендельсона.
|
2 ноября 2018, 02:19
|
В Тольятти 16-летний подросток на «восьмерке» протаранил столб
|
2 ноября 2018, 01:51
|
Антициклон принесет в Самарскую области похолодание и слабый ветер
|
30 октября 2018, 05:02
|
В блогах. Минтранс: пришло время "переобуваться"
Минтранс Самарской области через "Твиттер" предупредил водителей региона, что пришло время "переобуваться": "Уважаемые автомобилисты! В связи с наступлением минусовой температуры в ночное время и возможностью образования гололеда на автодорогах убедительно просим вас быть внимательнее: соблюдать дистанцию и скоростной режим. …
|
30 октября 2018, 09:23
|
В Самаре столбик термометра будет опускаться до - 6
|
29 октября 2018, 09:07
|
В Самарской области в выходные обещают дожди и мокрый снег
В ближайший уик-энд в Самарской области погода станет по-настоящему осенней, температура воздуха будет опускаться ниже нулевой отметки. В ближайшие сутки с ростом атмосферного давления прекратятся осадки, и заметно похолодает. В воскресенье погода снова изменится: атмосферные фронты атлантического циклона принесут на …
|
26 октября 2018, 04:48