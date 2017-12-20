Самарские метеорологи опубликовали прогноз погоды на ближайшие дни. Согласно данным, которые на своем сайте опубликовало Приволжское УГМС, в Самаре к выходным потеплеет и пойдет снег. Уже в пятницу, 22 декабря, днем ожидается потепление до минус пяти градусов по Цельсию. В ночные часы синоптики прогнозируют не ниже 13 градусов мороза. Аналогичный прогноз дают и на субботу, 23 декабря. В конце недели возможны снегопады.
«Облачно с прояснениями. В большинстве районов небольшой и умеренный снег. Температура воздуха -5 ... -10 °C. Гололедица», - сообщает Приволжское УГМС.
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