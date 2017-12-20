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«Бункер S» Эфир передачи от 19 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 19 декабря 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре никто не захотел принять снег

В Самаре никто не захотел принять снег

В Самаре не нашлось желающих складировать 22 тысячи тонн снега, которые собираются вывезти с улиц города. Торги на портале госзакупок, которые объявлял муницпиальный «Спецремстройзеленхоз», были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Максимальная цена контракта составляла 1,5 млн рублей. Работы необходимо было 

20 декабря 2017, 09:01
За прошедшие сутки в Самаре убрано 4,7 тыс. тонн снега

За прошедшие сутки в Самаре убрано 4,7 тыс. тонн снега

В Самаре продолжаются работы по уборке снега, обработке противогололедными реагентами. В первую очередь происходит расчистка дорог с интенсивным движением транспорта  и проездов к муниципальным учреждениям.  Самарцы также могут повлиять на план работ снегоуборочных бригад с помощью обращений к контролирующим органам 
20 декабря 2017, 12:34
В Самаре от наледи и снега за сутки расчистили 511 крыш

В Самаре от наледи и снега за сутки расчистили 511 крыш

В Самаре за сутки от наледи и снега расчистили более полутысячи крыш. Всего, по данным мэрии, в городе более 7 тысяч скатных крыш. Кроме того, коммунальщикам поручено своевременно чистить козырьки подъездов. Во вторник, 19 декабря, запланировано очистить 445 объектов. Накануне 

19 декабря 2017, 02:45
За снег на дорогах Самары прокуратура требует наказать МП «Благоустройство»

За снег на дорогах Самары прокуратура требует наказать МП «Благоустройство»

Прокуратура Промышленного района Самары требует наказать сотрудников МП «Благоустройство» за неубранный с дорог снег. Нарушения были выявлены в ходе прокурорской проверки. Материалы направлены в городской отдел Госавтоинспекции для решения вопроса о возбуждении административных дел в отношении должностных лиц муниципального предприятия.

«Копии 

19 декабря 2017, 12:29
В Самарской области похолодает до минус 20 градусов

В Самарской области похолодает до минус 20 градусов

В Самарской области ожидается похолодание – метеорологи прогнозируют понижение температуры воздуха до минус 20 градусов по Цельсию в ночь на 19 декабря. В дневные часы будет от 8 до 13 градусов мороза. По данным Приволжского УГМС, в ближайшую рабочую неделю 

18 декабря 2017, 06:03
В Самарской области ожидается 17-градусный мороз

В Самарской области ожидается 17-градусный мороз

Метеорологи прогнозируют в выходные мороз. Такие данны о погоде в ближайшие дни опубликовало Приволжское УГМС. Ожидается понижение температуры до минус 17 градусов по Цельсию. Впрочем, этого показателя столбик термометра достигнет только ночью. В дневные часы – от 9 до 12 

15 декабря 2017, 03:23
После метели Самару сковали 8-балльные пробки

После метели Самару сковали 8-балльные пробки

Снежная метель спровоцировала заторы на самарских дорогах - пробки сейчас 8-балльные. Такая погода, по прогнозам синоптиков, сохранится в регионе как минимум до вечера четверга. При этом ветер усилится, местами его порывы могут достигать 16 метров в секунду. К выходным осадки 

13 декабря 2017, 06:00
МЧС предупредило самарцев об ухудшении погодных условий 13 декабря

МЧС предупредило самарцев об ухудшении погодных условий 13 декабря

МЧС распространило предупреждение об ухудшении погодных условий в Самарской области. Ожидается продолжение снегопада.

«По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», c 19 часов 13 декабря до 19 часов 14 декабря, в Самарской области, облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. 

13 декабря 2017, 01:30
В Самарской области ожидается потепление почти до +10

В Самарской области ожидается потепление почти до +10

Синоптики прогнозируют потепление в выходные и в начале следующей недели на территории Самарской области. Столбик термометра снова приблизится к отметке +10. Согласно данным различных сервисов погоды, в воскресенье, 29 октября, ожидается до 7-8 градусов тепла. А в понедельник до +9. 

27 октября 2017, 11:32
Прогноз: в Самаре потеплеет до +18, а потом начнет холодать

Прогноз: в Самаре потеплеет до +18, а потом начнет холодать

Самарские синоптики опубликовали прогноз погоды на ближайшие дни. Во вторник, 10 октября, в Самарской области ожидается до +18 градусов тепла в дневное время. Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду. Однако уже в среду, 11 октября, возможен 

9 октября 2017, 12:03
В Самаре потеплеет

В Самаре потеплеет

Приволжское УГМС прогнозирует потепление. В ночные часы возможна морозная погода до -4 градусов, но в светлое время суток ожидается повышение температуры – в среду, 4 октября, до +10 градусов, в четверг, 5 октября, до +13.

«В течение рабочей недели главным «дирижёром» 

3 октября 2017, 10:41
Ещё погреемся: в Самаре ожидается до +25

Ещё погреемся: в Самаре ожидается до +25

В Самарской области снова потеплеет, прогнозируют синоптики. Уже во вторник столбик термометра может подняться выше 20 градусов. Во вторник и среду ожидается до +25, сообщает Приволжское УГМС.

Во вторник, 12 сентября, переменная облачность, без осадков. Ночью от 11 до 
11 сентября 2017, 01:30
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