В Самаре перекроют три улицы из-за велоспорта В течение трех дней в Самаре будут перекрыты несколько улиц. Это связано с проведением соревнований по велоспорту. С 08:00 до 16:00 22-24 мая ограничения будут действовать на следующих участках:

- по улице Арена 2018 от Проезда № 8 до поворота … - по улице Арена 2018 от Проезда № 8 до поворота