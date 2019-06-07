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Президент Владимир Путин отметил инвестиционные успехи Самарской области
В пятницу, 7 июня, в ходе пленарного заседания на 23-м Петербургском международном экономическом форуме президент России Владимир Путин отметил наилучшую позитивную динамику инвестиционного климата в Самарской области. Регион поднялся в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах России сразу на …
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7 июня 2019, 08:12
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В Самаре меняют трубу на Ташкентской, которая рванула в январе
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7 июня 2019, 04:08
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В блогах. Самарская область: природа под Луначарским
Блогер Алексей Авдейчев показал природу в окрестностях посёлка Луначарский Ставропольского района. "Посёлок расположен на живописном левом берегу Куйбышевского водохранилища. Вдали виднеется село Ягодное. Выше по течению находится посёлок Висла. Берег здесь фантастической красоты. За красивой природой необязательно ехать за границу, …
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7 июня 2019, 02:51
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В блогах: Дожили. По Самаре бегают олени
В паблике "Подслушано Самара" удивились появлению маленького олененка в городе. Местные жители увидели его на 3-й просеке. "Ладно хоть, не слоны", - пошутили читатели в комментариях. Некоторые прониклись жалостью к заблудившемуся зверю, выражая ему сочувствие. "Бедные животные, какой ужас …
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7 июня 2019, 02:42
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В Самаре перекроют 5 улиц из-за футбольного матча
В воскресенье, 2 июня, в столице 63-го региона будет перекрыто пять улиц - в частности, ограничат движение по улице Дальней от Московского шоссе до Арена 2018, по Проездам № 7, 8,10,12. Напомним, что в этот день на стадионе «Самара …
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31 мая 2019, 10:01
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Борис Гребенщиков даст уличный концерт на самарской набережной
Во вторник, 28 мая, в 19:00 на набережной в преддверии большого юбилейного концерта Борис Гребенщиков даст уличный концерт. Начало в 19:00. Локация - Маяковский спуск у главного входа в ресторан «Перчини». Об этом сообщили в Телеграме организаторы. Напомним, что …
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28 мая 2019, 10:35
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В Самаре перекроют три улицы из-за велоспорта
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20 мая 2019, 04:33
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В блогах: набережная в Тольятти опять приобрела первозданный вид общественной «помойки»
В паблике ВК - "Тольятти" - пожаловались, что городская набережная в Автозаводском районе опять приобрела первозданный вид общественной «помойки». А ведь чуть больше недели назад там убирались, довели ее до состояния более-менее пригодного для отдыха. Горожане выложили отчёты в …
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14 мая 2019, 04:56
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Четвертую очередь набережной в Самаре отремонтируют по гарантии
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6 мая 2019, 01:21
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В Самаре из-за ремонта перекрыли движение на улице Осипенко
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30 апреля 2019, 04:11
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В Самаре из-за утечки перекрыли Нагорную
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17 апреля 2019, 01:16
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«ВолгаФест-2019» переедет на Первую очередь набережной
В понедельник, 15 апреля, стало известно,что ежегодный фестиваль набережных «ВолгаФест» в Самаре меняет локацию. Он переезжает со Второй очереди набережной на Первую — на участок между Речным вокзалом и Вилоновским спуском.
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15 апреля 2019, 02:36
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Стало известно, когда в этом году пройдет «ВолгаФест»
Ежегодный фестиваль набережных «ВолгаФест» планируется провести 8-9 июня, об этом рассказал врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов. По его словам, даты утверждены «почти окончательно». На этот раз темой культурного события станет игра, фестиваль будет посвящен Году театра.
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15 апреля 2019, 08:28
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В Самаре сильный ветер сломал центральный арт-объект «ВолгаФеста»
В Самаре в эти выходные проходит фестиваль набережных «ВолгаФест-2018». Одним из ключевых арт-объектов мероприятия обещал стать огромный маяк из картона и скотча, который планировал построить французский художник Оливье Гростер в рамках проекта «Эфемерный город».
Однако непогода внесла коррективы в …
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3 июня 2018, 03:06
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В эти выходные в Самаре пройдет фестиваль «ВолгаФест»
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29 мая 2018, 09:26
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