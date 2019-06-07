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Бункер S

Илья Табуев, Денис Саров и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе:
- В Самаре проведут ликбез для кондукторов
- В Тольятти пьяный 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 07.06.2019 
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Материалы по теме:

Президент Владимир Путин отметил инвестиционные успехи Самарской области

Президент Владимир Путин отметил инвестиционные успехи Самарской области

В пятницу, 7 июня, в ходе пленарного заседания на 23-м Петербургском международном экономическом форуме президент России Владимир Путин отметил наилучшую позитивную динамику инвестиционного климата в Самарской области. Регион поднялся в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах России сразу на 
7 июня 2019, 08:12
В Самаре меняют трубу на Ташкентской, которая рванула в январе

В Самаре меняют трубу на Ташкентской, которая рванула в январе

В Самаре стартовал масштабный ремонт на улице Ташкентской в районе пересечения с улицей Стара-Загора до Московского шоссе. Именно в этом месте рванула труба в январе и жители 338 домов остались без тепла и горячей воды в морозы. Рабочие должны переложить 
7 июня 2019, 04:08
В блогах. Самарская область: природа под Луначарским

В блогах. Самарская область: природа под Луначарским

Блогер Алексей Авдейчев показал природу в окрестностях посёлка Луначарский Ставропольского района. "Посёлок расположен на живописном левом берегу Куйбышевского водохранилища. Вдали виднеется село Ягодное. Выше по течению находится посёлок Висла. Берег здесь фантастической красоты. За красивой природой необязательно ехать за границу, 
7 июня 2019, 02:51
В блогах: Дожили. По Самаре бегают олени

В блогах: Дожили. По Самаре бегают олени

В паблике "Подслушано Самара" удивились появлению маленького олененка в городе. Местные жители увидели его на 3-й просеке. "Ладно хоть, не слоны", - пошутили читатели в комментариях. Некоторые прониклись жалостью к заблудившемуся зверю, выражая ему сочувствие. "Бедные животные, какой ужас 
7 июня 2019, 02:42
В Самаре перекроют 5 улиц из-за футбольного матча

В Самаре перекроют 5 улиц из-за футбольного матча

В воскресенье, 2 июня, в столице 63-го региона будет перекрыто пять улиц - в частности, ограничат движение по улице Дальней от Московского шоссе до Арена 2018, по Проездам № 7, 8,10,12. Напомним, что в этот день на стадионе «Самара 
31 мая 2019, 10:01
Борис Гребенщиков даст уличный концерт на самарской набережной

Борис Гребенщиков даст уличный концерт на самарской набережной

Во вторник, 28 мая, в 19:00 на набережной в преддверии большого юбилейного концерта Борис Гребенщиков даст уличный концерт. Начало в 19:00. Локация - Маяковский спуск у главного входа в ресторан «Перчини». Об этом сообщили в Телеграме организаторы. Напомним, что 
28 мая 2019, 10:35
В Самаре перекроют три улицы из-за велоспорта

В Самаре перекроют три улицы из-за велоспорта

В течение трех дней в Самаре будут перекрыты несколько улиц. Это связано с проведением соревнований по велоспорту. С 08:00 до 16:00 22-24 мая ограничения будут действовать на следующих участках:

- по улице Арена 2018 от Проезда № 8 до поворота 
20 мая 2019, 04:33
В блогах: набережная в Тольятти опять приобрела первозданный вид общественной «помойки»

В блогах: набережная в Тольятти опять приобрела первозданный вид общественной «помойки»

В паблике ВК - "Тольятти" - пожаловались, что городская набережная в Автозаводском районе опять приобрела первозданный вид общественной «помойки». А ведь чуть больше недели назад там убирались, довели ее до состояния более-менее пригодного для отдыха. Горожане выложили отчёты в 
14 мая 2019, 04:56
Четвертую очередь набережной в Самаре отремонтируют по гарантии

Четвертую очередь набережной в Самаре отремонтируют по гарантии

В ближайшее время на 4-й очереди самарской набережной могут начаться ремонтные работы. Самарцы продолжают выкладывать фото, на которых видно, что на отремонтированном объекте дела обстоят не лучшим образом. На снимке видно «поплывшую» в разных местах тротуарную плитку и асфальт.

В департаменте 

6 мая 2019, 01:21
В Самаре из-за ремонта перекрыли движение на улице Осипенко

В Самаре из-за ремонта перекрыли движение на улице Осипенко

Со вторника, 30 апреля, до 23:00 субботы, 4 мая, в Самаре ограничено движение транспорта по улице Осипенко в районе дома № 32 на участке протяженностью 30 метров. Это сделано из-за работ по ремонту тепловых сетей. С сегодняшнего дня автобусы маршрута 
30 апреля 2019, 04:11
В Самаре из-за утечки перекрыли Нагорную

В Самаре из-за утечки перекрыли Нагорную

В среду, 17 апреля, в областной столице с 11:30 полностью перекрыли дорогу на улице Нагорной от Майской до Ливенской. Как сообщили в «РКС-Самара», это было сделано для устранения утечки из земли на водопроводной линии диаметром 300 мм. Кроме того, сейчас 
17 апреля 2019, 01:16
«ВолгаФест-2019» переедет на Первую очередь набережной

«ВолгаФест-2019» переедет на Первую очередь набережной

В понедельник, 15 апреля, стало известно,что ежегодный фестиваль набережных «ВолгаФест» в Самаре меняет локацию. Он переезжает со Второй очереди набережной на Первую — на участок между Речным вокзалом и Вилоновским спуском.
 
«К сожалению, сейчас участок под Струковским садом выглядит довольно пустынно. 
15 апреля 2019, 02:36
Стало известно, когда в этом году пройдет «ВолгаФест»

Стало известно, когда в этом году пройдет «ВолгаФест»

Ежегодный фестиваль набережных «ВолгаФест» планируется провести 8-9 июня, об этом рассказал врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов. По его словам, даты утверждены «почти окончательно». На этот раз темой культурного события станет игра, фестиваль будет посвящен Году театра.

- Покажем 
15 апреля 2019, 08:28
В Самаре сильный ветер сломал центральный арт-объект «ВолгаФеста»

В Самаре сильный ветер сломал центральный арт-объект «ВолгаФеста»

В Самаре в эти выходные проходит фестиваль набережных «ВолгаФест-2018». Одним из ключевых арт-объектов мероприятия обещал стать огромный маяк из картона и скотча, который планировал построить французский художник Оливье Гростер в рамках проекта «Эфемерный город».
 
Однако непогода внесла коррективы в 
3 июня 2018, 03:06
В эти выходные в Самаре пройдет фестиваль «ВолгаФест»

В эти выходные в Самаре пройдет фестиваль «ВолгаФест»

2 и 3 июня в Самаре пройдет традиционный фестиваль набережных «ВолгаФест». Праздник развернется на второй очереди набережной. В этом гуду главной темой фестиваля станет будущее. Организаторы предложат гостям взглянуть на то, как будет выглядеть Самара в 2081 году.

Набережная будет разделена 

29 мая 2018, 09:26
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