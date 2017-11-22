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«Бункер S» Эфир передачи от 21 ноября 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 ноября 2017г 
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Материалы по теме:

В Японии мужчина отрубал головы жалующимся суицидникам

В Японии мужчина отрубал головы жалующимся суицидникам

Правоохранители  в Стране восходящего солнца арестовали мужчину, который подозревается в беспрецедентных расправах над своими соотечественниками. Такахиро Шираиши уже получил прозвище «Убийца из Twitter».
Как рассказывают мировые СМИ, маньяк заманивал размещающих суицидальные посты в интернете и отрубал им головы. Пока в 

16 ноября 2017, 12:14
В Самаре возбуждено уголовное дело по факту отравления семьи газом

В Самаре возбуждено уголовное дело по факту отравления семьи газом

Тела двух взрослых и ребенка были обнаружены 1 октября около 16 часов в квартире одного из домов на улице Ставропольской. Мужчине было 42 года, его жене - 39, их сыну - 6 лет.
 
Как сообщает сегодня Cледственный Комитет 
3 октября 2017, 10:53
Шпионские игры: Самарца поймали на продаже спецустройств для «прослушки» телефонов

Шпионские игры: Самарца поймали на продаже спецустройств для «прослушки» телефонов

Гражданин продал устройство для прослушивания телефонных переговоров за 2 тысячи 900 рублей, не имея лицензии на «право разработки, производства и реализации технических спецсредств, предназначенных для негласного сбора информации», говорится в сообщении Следственного комитета по Самарской области.
 
Следователи возбудили в 
1 октября 2017, 03:00
Следственный комитет начал проверку массовых задержек авиарейсов

Следственный комитет начал проверку массовых задержек авиарейсов

В выходные у десятого по величине российского перевозчика - авиакомпании «ВИМ-авиа» произошли массовые задержки рейсов. Проверку по этим фактам начал Следственный комитет. Основные проблемы «ВИМ-авиа» связаны с полумиллиардным долгом перед базовым аэропортом «Домодедово». Собственники компании уже обратились к правительству с 

25 сентября 2017, 11:22
На территории «Сокского Карьероуправления» нашли тело мужчины с огнестрельным ранением головы

На территории «Сокского Карьероуправления» нашли тело мужчины с огнестрельным ранением головы

14 августа на территории «Сокского Карьероуправления» в Красноглинском районе было обнаружено тело неустановленного мужчины, с признаками насильственной смерти.
 
По данному факту Следственным комитетом по Самарской области начата доследственная проверка, в ходе которой был осуществлен выезд на место происшествия и 
16 августа 2017, 10:41
В Самаре на улице Тополей 16-летняя девушка найдена мертвой с травмой головы

В Самаре на улице Тополей 16-летняя девушка найдена мертвой с травмой головы

3 августа в Самаре рядом с домом № 20 по улице Тополей было обнаружено тело 16-летней девушки, с травмой головы, без признаков жизни.
 
По данному факту следственным комитетом по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного 
5 августа 2017, 03:11
Ответить за суицид: В Госдуме намерены ужесточить наказания за склонение к самоубийству

Ответить за суицид: В Госдуме намерены ужесточить наказания за склонение к самоубийству

Законопроект, усиливающий меру ответственности за склонение несовершеннолетних к суициду посредством Сети, внесен в Госдуму. Речь идет об ужесточении уголовного наказания за данные деяния. Нижний предел лишения свободы будет 5 лет, а верхний – до 15.
Появится новая часть соответствующей статьи, 

18 июля 2017, 10:32
Странные кадры из Уфы: Мужчина повис на перилах балкона 9-го этажа

Странные кадры из Уфы: Мужчина повис на перилах балкона 9-го этажа

В башкирской столице мужчина повис на лоджии девятого этажа. Кадры этого инцидента разместил в социальной сети жилец противоположного дома, снявший происходящее со своего балкона.
Очевидец запечатлел, как мужчина перелезает через перила лоджии дома № 80 по улице Цюрупы. Когда трагический 

13 июля 2017, 02:19
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