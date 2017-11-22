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В Японии мужчина отрубал головы жалующимся суицидникам
Правоохранители в Стране восходящего солнца арестовали мужчину, который подозревается в беспрецедентных расправах над своими соотечественниками. Такахиро Шираиши уже получил прозвище «Убийца из Twitter».
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16 ноября 2017, 12:14
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В Самаре возбуждено уголовное дело по факту отравления семьи газом
Тела двух взрослых и ребенка были обнаружены 1 октября около 16 часов в квартире одного из домов на улице Ставропольской. Мужчине было 42 года, его жене - 39, их сыну - 6 лет.
Как сообщает сегодня Cледственный Комитет …
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3 октября 2017, 10:53
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Шпионские игры: Самарца поймали на продаже спецустройств для «прослушки» телефонов
Гражданин продал устройство для прослушивания телефонных переговоров за 2 тысячи 900 рублей, не имея лицензии на «право разработки, производства и реализации технических спецсредств, предназначенных для негласного сбора информации», говорится в сообщении Следственного комитета по Самарской области.
Следователи возбудили в …
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1 октября 2017, 03:00
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Следственный комитет начал проверку массовых задержек авиарейсов
В выходные у десятого по величине российского перевозчика - авиакомпании «ВИМ-авиа» произошли массовые задержки рейсов. Проверку по этим фактам начал Следственный комитет. Основные проблемы «ВИМ-авиа» связаны с полумиллиардным долгом перед базовым аэропортом «Домодедово». Собственники компании уже обратились к правительству с …
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25 сентября 2017, 11:22
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На территории «Сокского Карьероуправления» нашли тело мужчины с огнестрельным ранением головы
14 августа на территории «Сокского Карьероуправления» в Красноглинском районе было обнаружено тело неустановленного мужчины, с признаками насильственной смерти.
По данному факту Следственным комитетом по Самарской области начата доследственная проверка, в ходе которой был осуществлен выезд на место происшествия и …
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16 августа 2017, 10:41
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В Самаре на улице Тополей 16-летняя девушка найдена мертвой с травмой головы
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5 августа 2017, 03:11
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Ответить за суицид: В Госдуме намерены ужесточить наказания за склонение к самоубийству
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18 июля 2017, 10:32
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Странные кадры из Уфы: Мужчина повис на перилах балкона 9-го этажа
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13 июля 2017, 02:19