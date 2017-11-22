В Самаре возбуждено уголовное дело по факту отравления семьи газом



Как сообщает сегодня Cледственный Комитет … Тела двух взрослых и ребенка были обнаружены 1 октября около 16 часов в квартире одного из домов на улице Ставропольской. Мужчине было 42 года, его жене - 39, их сыну - 6 лет.Каксегодня Cледственный Комитет