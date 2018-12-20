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В Самаре могут оставить без отопления рестораны, кафе и чайхану
В ближайшее время завсегдатаи нескольких самарских кафе и ресторанов будут неприятно удивлены: в заведениях могут перекрыть отопление. В «черный» список попали рестораны чешской и грузинской кухни, чайхана и десертное кафе. Суммарный долг точек общепита превысил 600 тысяч рублей.
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20 декабря 2018, 01:44
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В Самаре водитель Land Cruiser сбил женщину на «зебре», проехав на красный
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20 декабря 2018, 12:37
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На начальницу отдела ГСУ областного МВД завели уголовное дело
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20 декабря 2018, 12:16
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Министр экономического развития Самарской области рассказал о росте зарплат
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20 декабря 2018, 12:01
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По делу начальника отдела ГСУ областного Главка полиции проведут служебную проверку
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19 декабря 2018, 09:20
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Стала миллионершей: в Самарской области кассирша УК украла почти всю плату жильцов за коммуналку
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19 декабря 2018, 04:09
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В Самаре экс-полицейского подозревают в угоне джипа за 3,5 млн рублей
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19 декабря 2018, 11:50
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Алиса Хазанова на творческом вечере в Самаре представит свой дебютный фильм «Осколки»
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12 октября 2017, 05:59
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В Самаре отметили 100-летие кинотеатра «Художественный»
Здание, в котором расположен кинотеатр, является архитектурным памятником, а само учреждение - единственным кинотеатром в историческом центре города. Конкуренции с современными киноплексами здесь не боятся и отдают предпочтение прокату отечественных лент, художественных и документальных. Подробности – в выпуске новостей на …
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25 сентября 2013, 04:32