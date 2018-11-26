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В Самаре коммунальщики установили «красного человека» без разрешения автора

В Самаре коммунальщики установили «красного человека» без разрешения автора

Коммунальщики прокомментировали скандал, который разгорелся после установки в Самаре нового арт-объекта. Напомним, что большой красный человек был установлен в пятницу, 23 ноября, перед зданием по Луначарского, 56 - офисом ресурсоснабжающей организации. Сотрудники компании изготовили фигуру и преподнесли ее в качестве 
26 ноября 2018, 01:45
Под Сызранью тольяттинец поймал электроудочкой 64 рыбы

Под Сызранью тольяттинец поймал электроудочкой 64 рыбы

Сотрудники Сызранского линейного отдела МВД России на транспорте задержали 48-летнего жителя Тольятти. Мужчина выуживал рыбу в акватории Волги с помощью «электроудочки», то есть запрещенным орудием лова. Тольяттинец рыбачил в районе села Печерское, ему удалось поймать 64 рыбы различных пород. 
 
26 ноября 2018, 01:16
В Самаре у выпивавшего на улице мужчины нашли n-метилэфедрон

В Самаре у выпивавшего на улице мужчины нашли n-метилэфедрон

На улице Ташкентской в Самаре полицейские задержали мужчину - он распивал спиртное в общественном месте. Во время составления протокола 35-летний безработный самарец сильно нервничал, и стражи порядка решили обыскать его. В присутствии понятых у него обнаружили полиэтиленовый пакет с белым 
26 ноября 2018, 12:25
В Самаре возник поток холодной воды на Московском шоссе

В Самаре возник поток холодной воды на Московском шоссе

В понедельник утром, 26 ноября, в областной столице произошла очередная коммунальная авария. По словам очевидцев, на Московском шоссе, напротив здания Пенсионного фонда по Промышленному району, прорвало трубу с холодной водой. Она залила проезжую часть и потекла в тоннель на пересечении 
26 ноября 2018, 11:55
В Самаре обсудили, как необходимо развивать метро

В Самаре обсудили, как необходимо развивать метро

Депутаты и представители общественного совета городской думы в эту пятницу провели выездное совещание в Самарском метрополитене. Говорили о развитии этого вида общественного транспорта. 
 
Одна из главных проблем самарского метро - наполняемость. В день на нем передвигаются 46 тысяч пассажиров, этого не 
12 октября 2018, 10:35
В Самаре строительство станции метро «Алабинская» завершит «Волготрансстрой-9»

В Самаре строительство станции метро «Алабинская» завершит «Волготрансстрой-9»

Стало известно, что подряд на завершение строительства станции метрополитена «Алабинская» будет отдан АО «Волготрансстрой-9» (входит в самарскую ГК «Волгатрансстрой»). Компания подала единственную заявку на участие в аукционе. Подрядчик выполнит строительно-монтажные работы второго этапа строительства очереди пятого пускового комплекса станции «Алабинская». 
3 октября 2018, 10:46
Два козла парализовали работу метро в Нью-Йорке

Два козла парализовали работу метро в Нью-Йорке

19 августа работникам нью-йоркского метро пришлось разбираться с необычным курьёзом. В подземке пришлось остановить движение из-за выбежавших на рельсы двоих козлов. Животных заметили на линии N в Бруклине.

Сотрудникам метро пришлось немало побегать. Козлы два часа носились по рельсам, 
21 августа 2018, 10:31
Строительство станции метро «Алабинская» могут завершить к 2019 году

Строительство станции метро «Алабинская» могут завершить к 2019 году

Строительство станции метро «Алабинская» может быть окончательно завершено к весне 2019 года. Об этом рассказал директор компании «ВТС-Метро» Сергей Натальчук. Он отметил, что на окончание работ требуется 900 миллионов рублей. Исполнитель будет выбран осенью. Сейчас работы на объекте не ведутся.
8 августа 2018, 10:45
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