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В Самаре коммунальщики установили «красного человека» без разрешения автора
Коммунальщики прокомментировали скандал, который разгорелся после установки в Самаре нового арт-объекта. Напомним, что большой красный человек был установлен в пятницу, 23 ноября, перед зданием по Луначарского, 56 - офисом ресурсоснабжающей организации. Сотрудники компании изготовили фигуру и преподнесли ее в качестве …
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26 ноября 2018, 01:45
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Под Сызранью тольяттинец поймал электроудочкой 64 рыбы
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26 ноября 2018, 01:16
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В Самаре у выпивавшего на улице мужчины нашли n-метилэфедрон
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26 ноября 2018, 12:25
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В Самаре возник поток холодной воды на Московском шоссе
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26 ноября 2018, 11:55
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В Самаре обсудили, как необходимо развивать метро
Депутаты и представители общественного совета городской думы в эту пятницу провели выездное совещание в Самарском метрополитене. Говорили о развитии этого вида общественного транспорта.
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12 октября 2018, 10:35
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В Самаре строительство станции метро «Алабинская» завершит «Волготрансстрой-9»
Стало известно, что подряд на завершение строительства станции метрополитена «Алабинская» будет отдан АО «Волготрансстрой-9» (входит в самарскую ГК «Волгатрансстрой»). Компания подала единственную заявку на участие в аукционе. Подрядчик выполнит строительно-монтажные работы второго этапа строительства очереди пятого пускового комплекса станции «Алабинская». …
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3 октября 2018, 10:46
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Два козла парализовали работу метро в Нью-Йорке
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21 августа 2018, 10:31
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Строительство станции метро «Алабинская» могут завершить к 2019 году
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8 августа 2018, 10:45