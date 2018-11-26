В Самаре у выпивавшего на улице мужчины нашли n-метилэфедрон На улице Ташкентской в Самаре полицейские задержали мужчину - он распивал спиртное в общественном месте. Во время составления протокола 35-летний безработный самарец сильно нервничал, и стражи порядка решили обыскать его. В присутствии понятых у него обнаружили полиэтиленовый пакет с белым …