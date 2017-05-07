В столице неизвестные злоумышленники жестоко избили преподавателя МГТУ им. Баумана. Они ворвались в квартиру мужчины, которая расположена в центре Москвы на ул. Доватора, ночью 7 июля, и стали его бить. После этого, ничего не взяв из помещения, они убежали.

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