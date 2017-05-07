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В Самарской области активизировались лжесотрудники ПФР
В Самарской области участились случаи обмана граждан мошенниками.
Как информирует отделение Пенсионного фонда РФ по Самарской области, неизвестные злоумышленники, представляясь сотрудниками ведомства или администрации губернатора региона, обзванивают пенсионеров, сообщают им о якобы дополнительных выплатах и в связи с этим …
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22 июня 2016, 10:44
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Пьяная белка устроила погром в частном английском клубе "Ханиборн"
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17 июля 2015, 02:07
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Неизвестными сильно избит 55-летний преподаватель МГТУ имени Баумана
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9 июля 2015, 05:52
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Новости блогов: в Сызрани неизвестные устроили погром в представительстве газеты «Хронограф»
Блогер Илья Круговой рассказал, что в Сызрани "неизвестные крепкие ребята устроили погром в местном представительстве тольяттинской газеты "Хронограф". "Кому-то сызранские журналисты наступили нехило на пятки. Проникнув в здание, мужчины вышибли дверь в редакцию и стали там все громить. По некоторым …
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30 января 2015, 05:43
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Президент Польши извинился за погромы
Президент Польши Бронислав Коморовский извинился за погромы, устроенные националистами возле здания российского посольства в Варшаве во время «Марша независимости» 11 ноября, сообщает lenta.ru. Соответствующее заявление глава государства сделал в эфире радиостанции ZET. Произошедшее около дипмиссии Коморовский назвал «абсолютным скандалом, который никак …
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14 ноября 2013, 11:38
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В Самаре состоится «Антимеховой марш»
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18 октября 2013, 02:49
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В Самаре задержаны 10 подозреваемых в погроме в кафе "Встреча"
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28 марта 2013, 01:19