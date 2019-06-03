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В блогах: Самару опять атаковали фальшивые проверяющие
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3 июня 2019, 05:27
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Члена ОПГ из Сызрани поймали с крупной партией героина
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3 июня 2019, 05:18
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Бывший руководитель областного департамента туризма будет управлять пятизвездочным отелем
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3 июня 2019, 04:55
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Самарские следователи выяснят, кто виноват в падении детей с батута и ударах током
В Самарской области стартовали доследственные проверки из-за происшествий, которые случились с детьми в минувшие выходные. Напомним, что 1 июня около торгового центра в Центральном районе Тольятти от порыва ветра перевернулся батут, в котором играли маленькие дети. У них диагностировали …
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3 июня 2019, 04:25
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На Московском шоссе вместо погибших туй посадят другие растения
Подрядчик добровольно согласился исполнить гарантийные обязательства по госконтракту на реконструкцию Московского шоссе и высадить на магистрали новые зеленые насаждения. Об этом в четверг, 30 мая, сообщил заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Андрей Спиридонов. Взамен погибших туй появятся …
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31 мая 2019, 02:16
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Судьбу выживших туй с Московского шоссе решат в конце мая
В понедельник, 27 мая, в столице 63-го региона состоялось судебное заседание, на котором обсуждалась дальнейшая судьба туй на Московском шоссе. Напомним, в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года на газонах вдоль Московского шоссе посадили 3800 туй и кустарников …
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28 мая 2019, 11:40
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Ботанический сад в Самаре откроется совсем скоро
В ближайшее время в Самаре после реконструкции откроется Ботанический сад. Такое решение было принято на рабочем совещании руководства Самарского национального исследовательского университета имени Королева, говорится на сайте вуза. «Будут определены границы территории, открытые для посещения в рабочие дни и часы. …
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21 мая 2019, 08:23
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Видео: в тоннеле на Московском шоссе 4 машины столкнулись «паровозиком»
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20 мая 2019, 03:00
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В Самаре 18 и 22 мая перекроют дублер Московского шоссе
Стало известно, что 18 и 22 мая в Самаре из-за футбольных матчей перекроют дублер Московского шоссе на отрезке от Волжского шоссе до улицы Дальней. Об этом говорится в соответствующем приказе регионального Минтранса. В субботу, на «Самара Арене» пройдет матч …
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17 мая 2019, 04:15
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«Героические растения»: Выжившие на Московском шоссе туи пересадят подальше от дороги
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9 мая 2019, 12:08
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С 1 мая в Самаре стартует поливной сезон
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15 апреля 2019, 01:56
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Ботанический сад в Самаре хотят открыть в мае
Ботанический сад в Самаре планируют открыть в мае, когда сойдет снег и рабочие приведут в порядок территорию после зимы, сообщили представители Самарского университета. Напомним, что посетители не были в уникальном месте отдыха уже давно - ремонт стартовал еще в …
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10 апреля 2019, 02:43
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Вместо туй на Московском шоссе высадят подходящие местному климату деревья
На газонах вдоль Московского шоссе, на которых в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года посадили 3800 туй и кустарников можжевельника, а также 3 тысячи саженцев черемухи, березы, боярышника высадят другие деревья. Напомним, что уже в мае прошлого года …
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8 апреля 2019, 02:37
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В Самарской области будут охотиться за теми, кто срывает первоцветы
В ближайшее время в Самарской области будут проводить рейды, во время которых сотрудники министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования будут привлекать к ответственности тех, кто срывает первоцветы. Рейды запланированы на апрель-май - время цветения прострела и тюльпанов, альпийской …
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5 апреля 2019, 03:44
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