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В самарском трамвае №25 скончался кондуктор, есть фото
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5 ноября 2016, 10:13
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Из общественного транспорта Самары хотят убрать кондукторов
Вопрос введения в общественном транспорте Самары «безкондукторного проезда» обсудили в городской администрации на заседании комиссии по противодействию коррупции. Это связано с тем, что выявлены случаи взимания денег кондуктором без обилечивания пассажиров. Нарушители установлены и привлечены к административной ответственности.
Новую систему …
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4 апреля 2016, 10:06
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Самого доброго кондуктора Санкт-Петербурга не уволят с работы
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25 августа 2015, 05:47
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В Самаре в убийстве кондуктора подозревают водителя автобуса
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20 октября 2014, 02:52