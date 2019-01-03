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«Бункер S» Эфир передачи от 25.12.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 25.12.2018 
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Материалы по теме:

В самарском трамвае №25 скончался кондуктор, есть фото

В самарском трамвае №25 скончался кондуктор, есть фото

Вчера, 4 ноября, примерно в 20:15 в Самаре произошло ЧП. В трамвае, который следовал по маршруту №25, умер кондуктор. Об этом пишут в группе «Новости Самары - Самара life» соцсети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, инцидент случился в районе остановки 
5 ноября 2016, 10:13
Из общественного транспорта Самары хотят убрать кондукторов

Из общественного транспорта Самары хотят убрать кондукторов

Вопрос введения в общественном транспорте Самары «безкондукторного проезда» обсудили в городской администрации на заседании комиссии по противодействию коррупции. Это связано с тем, что выявлены случаи взимания денег кондуктором без обилечивания пассажиров. Нарушители установлены и привлечены к административной ответственности.
Новую систему 
4 апреля 2016, 10:06
Самого доброго кондуктора Санкт-Петербурга не уволят с работы

Самого доброго кондуктора Санкт-Петербурга не уволят с работы

Виктор Лукьянов, работающий на 8-м маршруте троллейбуса в Северной столице, передумал увольняться. У мужчины были сложные отношения с женщинами-вахтершами парка, которые издевались над ним. В итоге их перевели в другой трампарк. Таким образом, конфликт был исчерпан и Лукьянов забрал свое 
25 августа 2015, 05:47
В Самаре в убийстве кондуктора подозревают водителя автобуса

В Самаре в убийстве кондуктора подозревают водителя автобуса

49-летняя сотрудница транспортного предприятия была найдена мертвой в подъезде дома на ул. Советской Армии. 
20 октября 2014, 02:52
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