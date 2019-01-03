Самого доброго кондуктора Санкт-Петербурга не уволят с работы Виктор Лукьянов, работающий на 8-м маршруте троллейбуса в Северной столице, передумал увольняться. У мужчины были сложные отношения с женщинами-вахтершами парка, которые издевались над ним. В итоге их перевели в другой трампарк. Таким образом, конфликт был исчерпан и Лукьянов забрал свое …